Hyundai Accent 2023 đầy công nghệ vẫn thua Toyota Vios ở phanh tay

Trong thời gian qua, Accent thế hệ mới đã liên tục bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố, đặc biệt là khu vực xung quanh Trung tâm Phát triển của hãng Hyundai ở Namyang, Hàn Quốc. Mới đây, cánh săn ảnh lại tiếp tục "tóm gọn" mẫu sedan hạng B này. Lần này, chiếc Hyundai Accent 2023 chạy thử được ngụy trang ít hơn trước. Do đó, những chi tiết thiết kế ngoại thất của xe cũng lộ rõ hơn. Đúng như dự đoán từ trước đó, Hyundai Accent thế hệ mới, có tên mã nội bộ BN7, chịu ảnh hưởng từ thiết kế của đàn anh Elantra, nhất là khu vực sườn xe. Nguyên nhân là do mẫu sedan hạng B này cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới. Trên đầu xe, Hyundai Accent 2023 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn pha nằm ở vị trí thấp hơn trước. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị hệ thống đèn trước chia thành 2 tầng giống các mẫu SUV của thương hiệu Hyundai hiện nay. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế nóc dốc mượt mà về phía cốp theo phong cách fastback. Ngoài ra, những chiếc Hyundai Accent 2023 xuất hiện trên đường thử trong thời gian qua đã sử dụng ít nhất 4 loại vành la-zăng mới. Đằng sau, mẫu sedan hạng B này gây ấn tượng bằng cụm đèn hậu mới nằm vắt ngang đuôi xe theo xu hướng đang thịnh hành hiện nay. Trên cửa cốp còn có dòng chữ "Solaris" vốn là tên gọi của Hyundai Accent ở thị trường Nga. Bên trong chiếc Hyundai Accent 2023 chạy trên đường thử là nội thất bọc da pha nỉ màu trắng ngà và cần số mới. Các nút cơ học của xe được bố trí phía trước cần số thay vì nằm bên cạnh như trước. Đáng tiếc là xe vẫn dùng phanh tay chỉnh cơ trong khi những đối thủ Toyota Vios 2023 đã được nâng cấp lên phanh tay điện tử. Bù lại, xe có thể sẽ có thêm những tính năng mới như bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Bose và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Thêm vào đó là ghế trước có tính năng làm mát, sạc điện thoại thông minh không dây, mở cửa không cần chìa khóa và cửa sổ trời. Đặc biệt, Hyundai Accent 2023 nhiều khả năng sẽ được trang bị cả hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Hyundai SmartSense, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống cảnh báo điểm mù. Đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua của mẫu xe Hàn Quốc này. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Hyundai Accent 2023. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được trang bị phiên bản nâng cấp của các loại động cơ cũ. Nguyên nhân là do hãng Hyundai hiện đã đóng cửa trung tâm phát triển động cơ đốt trong của mình để dồn nguồn lực vào ôtô điện. Theo tin đồn, Hyundai Accent thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào năm sau. Video: Hyundai Accent 2023 khiến nhiều người liên tưởng đến Elantra.

