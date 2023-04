"Soi" chi tiết Hyundai Accent 2023 bản S giá chỉ 340 triệu đồng

Hyundai đã chính thức giới thiệu Accent thế hệ mới tại Ấn Độ dưới cái tên Verna với 4 phiên bản là EX, S, SX và SX (O). Hiện các phiên bản của mẫu sedan cỡ B này đã có mặt đầy đủ tại đại lý. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm kỹ thiết kế và trang bị thực tế của xe. Chiếc Hyundai Accent S 2023 mới trong bài viết này là một ví dụ điển hình. Tương tự các phiên bản còn lại, Hyundai Accent S 2023 bản thấp nhất đã tăng mạnh về kích thước với chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Hyundai Accent 2023 bản S cũng được lột xác về mặt thiết kế ngoại thất. Tuy nhiên, đây là bản giá rẻ nên thiết kế sẽ không đẹp mắt như các bản cao cấp. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới, Hyundai Accent 2023 bản S mang trên mình lưới tản nhiệt hình thang ngược rộng hơn trước với mắt lưới hình học sơn màu đen bóng. Bên cạnh lưới tản nhiệt là cụm đèn pha có thiết kế nhỏ gọn nhưng không phải là đèn LED. Thay vào đó, Hyundai Accent S 2023 chỉ được trang bị đèn pha Halogen dạng projector. Đèn pha này vẫn có tính năng tự động bật/tắt và chờ dẫn đường. Nằm ngay bên dưới đèn pha là đèn báo rẽ tích hợp vào bên trong lưới tản nhiệt. Ngoài ra, bản S vẫn có dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe như các bản cao cấp hơn. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn của Hyundai Accent S 2023 cũng "kém sắc" hơn vì chỉ dùng vành hợp kim 15 inch với thiết kế 5 chấu và sơn màu bạc. Phía trên là gương chiếu hậu chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa đều có cùng màu với thân xe trong khi anten vây cá trên nóc sơn màu đen. Đường chân kính của bản S không được mạ crôm như các bản cao hơn. Phía sau cột C cũng không có ốp trang trí mạ crôm mới. Phía sau Hyundai Accent S 2023 là cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe và đèn báo rẽ nằm ở hai bên cửa cốp. Bên trên đèn hậu là cánh gió nhỏ, tích hợp logo của hãng Hyundai. Ở bản này, xe không có cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Bên trong Hyundai Accent S 2023 là không gian nội thất bọc nỉ, phối 2 màu be và đen. Thêm vào đó là tay nắm cửa bằng kim loại, ghế lái chỉnh tay, tựa đầu ghế có thể chỉnh được ở cả hai hàng ghế và bệ tì tay trung tâm trượt lên/xuống, tích hợp ngăn chứa đồ. Hàng ghế sau của xe cũng đi kèm bệ tì tay ở giữa với 2 hộc đựng cốc. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay và kết nối Bluetooth nhưng không được bọc da. Bản S này không có tính năng khởi động bằng nút bấm mà vẫn dùng chìa khóa. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu đa thông tin TFT 10,25 inch. Bảng đồng hồ này nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và điều khiển bằng giọng nói. Ở giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm là ốp nhựa màu đen khá dày khiến thiết kế nội thất kém phần tinh tế. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hộc lạnh đựng găng tay, 3 cổng USB Type C, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm, cổng sạc 12V, cửa sổ chỉnh điện trước/sau và loa trước/sau. Bên dưới cửa gió điều hòa là màn hình kỹ thuật số cùng 2 núm xoay để chỉnh điều hòa và hệ thống thông tin giải trí của xe. Ở bản này, xe không có ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện... hệ thống lọc không khí, hệ thống kết nối BlueLink của hãng Hyundai, lẫy chuyển số sau vô lăng, cửa sổ trời chỉnh điện hay hệ thống đèn viền nội thất. Nhờ kích thước lớn hơn nên mẫu sedan cỡ B này được bổ sung khoang hành lý rộng hơn, đạt thể tích 528 lít, tăng 50 lít so với thế hệ cũ. Trang bị an toàn của Hyundai Accent S 2023 với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi phía sau, đèn báo dừng khẩn cấp, dây đai an toàn 3 điểm (mọi vị trí), nhắc nhở thắt dây an toàn, hệ thống mã hóa động cơ để chống trộm, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát ổn định thân xe, cảnh báo áp suất lốp và hệ thống kiểm soát hành trình.Xe được trang bị phanh đĩa thông gió phía trước và phanh tang trống đằng sau. Đồng thời, bản S chỉ dùng phanh tay chỉnh cơ và không có camera lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Accent S 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ của động cơ khi đi với hộp số sàn là 18,6 km/lít (5,37 lít/100 km). Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Hyundai Accent S 2023 có mức bán ra là 1.195.000 Rupee (khoảng 340 triệu đồng). Hyundai Accent 2023 tại Ấn Độ sở hữu 7 màu sơn ngoại thất là bạc Typhoon Silver, đỏ Fiery Red, xanh đậm Starry Night, xám Titan Grey, đen Abyss Black, trắng Atlas White và nâu Tellurian Brown. Video: Chi tiết Hyundai Accent 2023 bản S giá rẻ tại Ấn Độ.

