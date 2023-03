Hyundai Accent SX (O) giá 455 triệu đồng đầu tiên đến tay khách hàng

Tại thị trường Ấn Độ, mẫu sedan cỡ B này có tổng cộng 4 phiên bản là EX, S, SX và SX (O). Chiếc Hyundai Accent 202 mới trong bài viết này thuộc phiên bản SX (O) cao cấp nhất với động cơ tăng áp và hộp số sàn. Ngoài ra, chiếc xe này còn được sơn màu nâu Tellurian Brown mới khá đẹp mắt. Vì thuộc bản cao cấp nhất nên chiếc Hyundai Accent 2023 bản SX (O) này được trang bị tương đối đầy đủ. Bên ngoài, xe thu hút sự chú ý bằng lưới tản nhiệt hình thang ngược, sơn màu đen bóng, tích hợp đèn báo rẽ dạng Halogen ở hai góc. Bên trên lưới tản nhiệt còn có thêm khe gió hẹp, được chia thành 4 ngăn. Logo của hãng Hyundai không được tích hợp trong lưới tản nhiệt mà nằm trên nắp ca-pô. Trang bị đáng chú ý tiếp theo của chiếc Hyundai Accent 2023 là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang trên đầu xe và đèn pha LED gọn gàng nằm bên dưới. Trong khi đó, ở hai góc đầu xe xuất hiện khe gió hình tứ giác và nằm dọc. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp những đường dập gân và cắt xẻ nổi bật. Tuy nhiên, điểm nhấn ở khu vực này lại là bộ vành la-zăng. Chiếc xe này dùng động cơ tăng áp nên được trang bị bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế đa chấu và sơn màu đen bóng. Nằm phía sau vành trước là cùm phanh màu đỏ tương phản và tăng vẻ thể thao cho xe. Ốp gương chiếu hậu được sơn cùng màu với thân xe trong khi tay nắm cửa lại sơn màu bạc. Gương ngoại thất có đủ tính năng gập điện, chỉnh điện, tự động gập khi cửa khóa và tích hợp đèn báo rẽ. Riêng cột C được trang trí bằng nẹp mạ crôm mới, nối liền với đường chân kính của xe. Tiếp đến là cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe, tạo ấn tượng thị giác mạnh khi nhìn từ phía sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị 3 dải đèn báo rẽ nằm bên dưới đèn hậu, đèn lùi và đèn phản quang trên cản sau. Accent mới vốn được thiết kế theo phong cách fastback nên cửa cốp được tích hợp cánh gió nhỏ và logo của hãng Hyundai. Trong khi đó, cản sau của xe được ốp màu đen bóng, tương tự anten vây cá trên nóc. Trên cửa cốp còn có thêm logo 1.5 Turbo như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản dùng động cơ tăng áp. Bên trong chiếc Hyundai Accent 2023 phiên bản SX (O) Turbo này là không gian nội thất bọc da màu đen với những điểm nhấn màu đỏ như đường viền chỉ trên ghế, vô lăng và cần số. Ngay cả cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô cũng được trang trí màu đỏ. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng. Accent mới là mẫu xe Hyundai hiếm hoi được trang bị vô lăng 2 chấu như thế này. Đằng sau vô lăng là màn hình cong, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và điều khiển bằng giọng nói. Bên dưới mặt táp-lô là màn hình hiển thị của hệ thống điều hòa tự động. Thêm vào đó là 2 núm xoay để chỉnh điều hòa và hệ thống thông tin giải trí của xe. Ở cụm điều khiển trung tâm, Hyundai Accent 2023 bản cao cấp nhất có 1 cổng USB Type C, 1 cổng USB Type A, sạc điện thoại không dây và nút chọn chế độ lái. Tuy nhiên, chiếc xe này lại là phiên bản dùng hộp số sàn nên chỉ có phanh tay chỉnh cơ. Phanh tay điện tử chỉ được trang bị cho phiên bản SX (O) Turbo với hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Chưa dừng ở đó, chiếc xe này còn được trang bị bộ bàn đạp bằng kim loại theo phong cách thể thao, tapi cửa bọc bằng chất liệu mềm mại... Hệ thống âm thanh Bose 8 loa Ghế lái sưởi ấm/thông hơi, bệ tì tay trung tâm trượt lên/xuống giữa 2 ghế trước. Cửa gió điều hòa/2 cổng USB Type C/rèm che nắng chỉnh tay ở hàng ghế sau ... cửa sổ trời chỉnh điện, khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh. Người dùng có thể dùng tính năng điều khiển bằng giọng nói để bật/tắt điều hòa, chỉnh cửa sổ trời và kích hoạt thông hơi của ghế lái. Đằng sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 528 lít, rộng nhất trong phân khúc sedan cỡ B tại Ấn Độ. Có được điều đó là nhờ kích thước tăng mạnh, bao gồm chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và chiều cao gầm 170 mm. Không chỉ nhiều tính năng tiện nghi, chiếc Hyundai Accent 2023 bản cao cấp này còn đi kèm hàng loạt tính năng an toàn như 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và cảnh báo áp suất lốp. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tang trống phía sau. Bù lại, xe có hệ thống trợ lái nâng cao Hyundai Smartsense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ/người đạp xe/ô tô phía trước, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường Cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo có xe đang tới khi mở cửa, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn chiếu xa và cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Nguồn sức mạnh của chiếc sedan cỡ B này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, phun xăng trực tiếp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 160 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 20 km/lít (5 lít/100 km).Giá xe Hyundai Accent SX (O) Turbo 2023 số sàn này là 1.598.900 Rupee (khoảng 455 triệu đồng). Dự định, mẫu xe Hyundai Accent 2023 sẽ sớm về Việt Nam trong năm nay. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Verna SX (O) Turbo 2023.

