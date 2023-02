Hyundai Accent 2024 lộ diện trên phố, sẽ tiếp tục là "vua doanh số"

Hyundai Accent 2024 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào ngày 21/3 tới đây. Thiết kế mới lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ sẽ khiến cho Accent hiện đại và hầm hố hơn xưa. Về ngoại hình, Accent thế hệ mới sẽ thay đổi hình dáng một cách toàn diện, có thể sẽ khiến nhiều khách hàng đời cũ của mẫu xe này không nhận ra. Chiếc sedan mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Hyundai, giúp nó có một thiết kế ấn tượng và hầm hố hơn. Phom dáng của chiếc xe sedan Hyundai Accent 2024 cũng uyển chuyển mềm mại hơn và có nét lai coupe. Nhìn bên hông và phía sau, nó rất giống với Avante. Đầu xe trang bị đèn chạy ban ngày LED nhỏ hẹp kéo dài toàn chiều ngang, tương tự như Stargazer. Bên dưới là cụm đèn pha nhỏ gọn cạnh lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt mở rộng kiểu mới, đi kèm là những chi tiết hốc gió có phần thể thao. Ở thế hệ mới, Accent còn tích hợp đèn sương mù trước vào lưới tản nhiệt của xe. Đuôi xe cũng được điều chỉnh nhiều. Cụm đèn hậu LED mới kéo dài ngang đuôi và tạo hình giống như răng nanh. Hông xe đặc biệt góc cạnh, tạo cảm tưởng như một phiên bản sedan của Tucson. Cột C của xe cũng được trang trí bằng chi tiết mạ chrome. Dàn mâm mới thể thao và ấn tượng. Nội thất Accent 2024 vẫn chưa lộ diện nhưng nhiều thông tin cho biết xe sẽ được trang bị bảng đồ kỹ thuật số kết hợp với một màn hình thông tin giải trí lớn. Khả năng kết nối của xe sẽ tốt hơn, đi kèm với các tiện ích vận hành mượt mà hơn. Về động cơ, Hyundai Accent 2024 tại thị trường Ấn Độ sẽ có 2 tùy chọn động cơ xăng 1.5L: Động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp IVT. Động cơ 1.5l turbo công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Về trang bị, Hyundai không cung cấp chi tiết thông tin nhưng hứa hẹn Accent sẽ ngày càng có nhiều trang bị hợp lý, hiện đại. Các công nghệ an toàn chủ động, bị động vốn là lợi thế của hãng xe Hàn cũng dự kiến sẽ rất phong phú. Nó có thể bao gồm tính năng an toàn chủ động ADAS như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm với ô tô/người đi bộ/người đạp xe, cảnh báo/tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn pha… Tuy nhiên, đến khi mẫu xe này ra mắt chính thức, chúng ta mới xác nhận được các loại trang bị này. Tại Ấn Độ, xe sẽ được phân phối với 4 phiên bản (EX, S, SX, SX(O)) cùng 3 tùy chọn màu sơn ngoại thất mới như đen Abyss Black, trắng Atlas White và nâu Tellurian Brown. Hiện giá xe Hyundai Accent 2024 tại thị trường Ấn Độ vẫn chưa được hãng tiết lộ, nhưng đời mới có thể đắt hơn tầm 100 triệu đồng so với đời cũ (có giá quy đổi 300 triệu đồng - 1.040.842 INR). Video: Lộ diện thiết kế xe sedan cỡ B - Hyundai Accent 2024.

