Hyundai Accent 2023 trang bị xịn sò, từ 288 triệu đồng sắp về Việt Nam

Trong những ngày qua, Hyundai Accent 2023 mới liên tục được hé lộ thông qua hình ảnh rò rỉ hoặc video của hãng. Mới đây, hãng Hyundai lại tiếp tục hâm nóng sự chờ đợi của người tiêu dùng khi công bố những trang bị nội thất hấp dẫn hàng đầu của Accent hay còn gọi là Verna ở thị trường Ấn Độ. Theo đó, mẫu sedan cỡ B này sở hữu chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Đồng thời, mẫu xe này cũng vượt trội so với những đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B về mặt kích thước. Ngoại thất của mẫu xe sedan Hyundai Accent 2023 cũng được lột xác so với thế hệ cũ. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness quen thuộc của Hyundai, xe mang trên mình lưới tản nhiệt rộng hơn, nối liền với đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang phía trên, logo hãng trên nắp ca-pô, cản trước góc cạnh hơn và hốc đèn sương mù hình tam giác nằm dọc mới. Thêm vào đó là sườn xe với những đường dập gân, cắt xẻ phức tạp hơn, vành la-zăng đa chấu thể thao, nẹp mạ crôm mới sau cột C, đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe, cản sau tích hợp nẹp màu đen bóng và đèn phản quang nằm thấp. Trang bị nội thất đáng chú ý đầu tiên của mẫu sedan hạng B này chính là màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô. Đây là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm của xe, cả hai đều có kích thước lên đến 10,25 inch. Mà hình lớn sẽ giúp Hyundai Accent 2023 trở nên nổi bật khi so sánh với 2 đối thủ Toyota Vios và Honda City. Toyota Vios thế hệ mới hiện đang bán ở một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia chỉ có màn hình cảm ứng trung tâm lớn nhất là 9 inch. Trong khi đó, Honda City 2023 mới ra mắt Ấn Độ vào hồi đầu tháng 3 vẫn gắn bó với màn hình thông tin giải trí 8 inch như cũ. Nhờ màn hình cỡ lớn mới, nội thất của Hyundai Accent 2023 sẽ tạo cảm giác hiện đại và công nghệ cao hơn so với đối thủ. Ngoài ra, xe còn có thêm những tính năng chưa từng xuất hiện trong phân khúc sedan cỡ B tại Ấn Độ như ghế trước sưởi ấm/thông hơi và bề mặt cảm ứng để chỉnh hệ thống thông tin giải trí hoặc điều hòa. Mặt cảm ứng này được đặt giữa 2 núm xoay chỉnh điều hòa. Ngay cả hệ thống âm thanh Bose 8 loa của Hyundai Accent 2023 cũng là trang bị mà không đối thủ nào trong cùng phân khúc được trang bị. Hyundai Accent 2023 còn có vô lăng mới, tích hợp các phím chức năng. Trên vô lăng có các nút chọn chế độ lái (Eco, Normal, Sport), đàm thoại rảnh tay và chỉnh âm lượng. Phía sau là hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn với khoảng duỗi chân thoải mái hơn cho hành khách và đi kèm cửa gió điều hòa. Khoang hành lý của xe sở hữu thể tích 528 lít, tăng 50 lít so với trước. Có được những điều này là nhờ kích thước tăng mạnh của Hyundai Accent 2023. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent 2023 có 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ tăng áp, phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense mới, mang đến những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động,... Bản tiêu chuẩn có 4 túi khí trong khi bản cao cấp có 6 túi khí. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía trước, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo cũng sẽ được trang bị. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào ngày 21/3 tới đây với 4 phiên bản là EX, S, SX và SX (O). Giá xe Hyundai Accent 2023 dự kiến sẽ dao động từ 999.000 - 1.900.000 Rupee (khoảng 288 - 547 triệu đồng). Video: Những thay đổi trên mẫu xe Hyundai verna 2023.

