Cận cảnh Hyundai Accent 2023 từ 310 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt quốc tế tại Ấn Độ. Ở thị trường này, Accent được biết đến với tên gọi Verna. Về ngoại hình, Hyundai Accent 2023 mới có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 mm, cùng với chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2023 mới sở hữu kích thước dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Đồng thời, mẫu xe này cũng có kích thước lớn hơn khá nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B. Ngoại thất của Accent 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tương tự mẫu xe "đàn anh" Elantra. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị ban ngày kéo dài và liền mạch, cụm đèn pha LED đặt ở vị trí thấp và lưới tản nhiệt kích thước lớn. Khu vực phía sau Hyundai Accent 2023 nổi bật với dải đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe. Bên dưới đèn hậu là 3 dải đèn báo rẽ ở mỗi bên. Trong khi đó, cản sau được ốp màu đen bóng đi kèm đèn phanh và đèn phản quang ở hai góc. Thân xe được thiết kế với nhiều đường cắt xẻ mạnh mẽ kết hợp với phần mái dốc kiểu fastback tạo nên kiểu dáng thể thao cho Accent 2023. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị bộ mâm 16 inch sơn đen thiết kế đa chấu, đi kèm cùm phanh màu đỏ. Ngoài ra, xe còn có phiên bản mâm 15 inch. Hyundai Accent 2023 sở hữu không gian nội thất mang thiết kế sang trọng hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm với điểm nhấn là cụm màn hình 10,25 inch đặt nổi. Vô lăng từ 3 chấu đổi sang loại 2 chấu. Đèn nội thất 64 màu có thể thay đổi theo ý muốn. Một số trang bị tiện nghi nổi bật khác bao gồm sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử và rèm che nắng phía sau. Ghế xe có tích hợp sưởi và làm mát, thông gió. Các trang bị an toàn của Hyundai Accent bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến lùi tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp được trang bị công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense với những tính năng nổi bật như; cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường… Hyundai Accent 2023 có 2 tùy chọn động cơ. Máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tăng áp, phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, mức giá xe Hyundai Accent 2023 bán ra từ 13.186 - 21.000 USD (khoảng 310 - 496 triệu đồng). Dự đoán, mẫu xe sedan cỡ B này sẽ sớm được đưa về Việt Nam khi mà đối thủ Toyota Vios đang rục rịch ra mắt. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Accent 2023 tại Ấn Độ.

