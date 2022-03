Chiếc Mercedes-Benz 500 SEL của ông "Vua nhạc Pop” Michael Jackson

Mọi người thường biết đến Michael Jackson với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, và được ca ngợi bằng danh hiệu “Vua nhạc Pop”. Tuy nhiên, bên cạnh cơ ngơi đồ sộ, vô số giải thưởng bao gồm nhiều giải Grammy và Kỷ lục Guinness Thế giới, Jackson cũng để lại một bộ sưu tập xe ôtô phong phú. Tương tự như âm nhạc, ông ấy cũng có “khẩu vị” không tồi với xe ô tô, điều lý giải đội xe đa dạng lên tới vài chục chiếc. Trong số 75 chiếc xe được cho do Michael Jackson để lại sau khi qua đời, chiếc ưu thích của “Vua nhạc Pop” chắc chắn là Mercedes-Benz 500 SEL đời 1985. Chiếc Mercedes-Benz 500 SEL của "Vua nhạc Pop” Michael Jackson.

Mercedes-Benz 500 SEL của Michael Jackson là đời 1985 với tên gọi nội bộ W126 là một mẫu sedan đầu bảng thời bấy giờ, và nó vẫn là một chiếc xe cổ điển đầy giá trị cho đến ngày nay. Rút kinh nghiệm từ các thế hệ trước, Mercedes đã thực hiện những cải tiến cho mẫu sedan vốn đã rất ấn tượng. Mercedes-Benz 500 SEL 1985 là năm cuối cùng mẫu xe sang trọng này có mặt tại Mỹ, cho dù việc sản xuất ở các nước châu Âu vẫn tiếp tục cho đến năm 1991.

Thiết kế của Mercedes-Benz 500 SEL 1985

Khi ra mắt, chiếc xe sang Mercedes-Benz 500 SEL 1985 đã gây sự chú ý nhờ kiểu dáng đẹp mắt với các tiện nghi sang trọng. Với công suất cao tới 302 mã lực nhờ động cơ hút khí tự nhiên V8, và được lắp ráp tốt bằng kỹ thuật cơ khí Đức, không khó hiểu tại sao đây là mẫu xe yêu thích của Michael Jackson. Hơn nữa, các góc tròn và những đường cong tinh tế của chiếc xe đã tạo nên một thiết kế vượt thời gian, xứng đáng đẳng cấp cổ điển.

Nội thất xe có trang bị vô lăng 4 chấu và một số đồng hồ đo cho các chỉ số khác nhau bao gồm áp suất dầu, nhiệt độ nước, nhiên liệu, và đồng hồ tốc độ cùng những thứ khác. Với ghế có tựa tay và trục cơ sở dài, cabin của mẫu xe hạng sang này vô cùng rộng rãi và thoải mái.



Mercedes-Benz 500 SEL nặng khoảng 1.630 kg. Đây là một trọng lượng không hề nhẹ, nhưng Mercedes đã bù đắp cho điều đó bằng cách bổ sung phanh đĩa ở tất cả 4 góc bánh của xe, do đó cung cấp cho chiếc sedan lực dừng cần thiết. Bên cạnh đó, Mercedes cũng trang bị cho mẫu xe đầu bảng của mình bộ la-zăng hợp kim. Chúng nhẹ hơn và yêu cầu khối lượng quay ít hơn, và với hệ số lực cản thấp hơn 14%, chiếc sedan của thương hiệu Đức có tính khí động học và nhanh nhẹn hơn so với thế hệ trước.



Hệ thống động cơ của Mercedes-Benz 500 SEL 1985



Hệ truyền động của Mercedes-Benz 500 SEL 1985 là một trong những tính năng tuyệt nhất của nó. Mặc dù hơi khác về công suất so với những mẫu được sản xuất cho các nước châu Âu, 500 SEL phiên bản Mỹ có động cơ V8cung cấp đủ sức mạnh để chiếc sedan mang tới trải nghiệm lái linh hoạt.



Mercedes đã điều chỉnh các mẫu 500 SEL khác nhau dựa trên từng thị trường chúng được bán. Các mẫu xe châu Âu có công suất 228 mã lực, trong khi mẫu xe Mỹ có công suất khoảng 184 mã lực, với động cơ được kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Bất chấp sự khác biệt về công suất, nó luôn hoạt động rất tốt, và vì hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ lâu bền, động cơ V8 này đã chứng tỏ là một động cơ xuất sắc.

Tuy nhiên, chiếc Mercedes 500 SEL của Michael Jackson lại khá khác biệt so với các phiên bản sản xuất bình thường, vì nó có công suất nâng cấp. Chiếc xe mang tính biểu tượng này sản sinh tới 302 mã lực, một công suất ấn tượng ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài vượt thời gian và động cơ V8 cực kỳ mạnh mẽ đã tạo nên một phương tiện đầy mê hoặc, một chiếc xe mà ngay cả “Vua nhạc Pop” cũng không thể cưỡng lại.

Chiếc xe yêu thích của Michael Jackson bây giờ ở đâu?

Michael Jackson đã để lại dấu ấn lớn trong lịch sử trước khi qua đời. Ông ấy là “Vua nhạc Pop” và là một trong những nghệ sĩ giải trí thành công nhất mọi thời đại. Jackson đã mở đường cho giải trí nhạc pop, và chuyện này được thể hiện rõ rệt qua những thành tựu âm nhạc của ông, nổi bật là nhiều giải Grammy đã giành được trong suốt sự nghiệp. Mặc dù nổi tiếng nhất nhờ tài năng âm nhạc và những màn biểu diễn kinh điển trên sân khấu, Jackson cũng để lại dấu ấn trong các khía cạnh khác của cuộc sống, thể hiện qua sở thích xa xỉ vô cùng của mình.

Jackson có sở hữu một dinh thự cực kỳ đắt đỏ và sang trọng được gọi là Nông trại Neverland ở California. Bộ sưu tập xe ô tô của ông cũng rất ấn tượng, với nhiều chiếc từng góp mặt trong các video ca nhạc. Không nghi ngờ gì về việc Michael có một tình cảm sâu sắc với những chiếc xe của mình, và căn cứ vào thời gian chiếc Mercedes-Benz 500 SEL 1985 tồn tại trong bộ sưu tập xe của ông ấy, nó dường như là chiếc xe yêu thích nhất của “Vua nhạc Pop”. Jackson cũng sử dụng chiếc xe này làm phương tiện đi lại hàng ngày của mình.

Jackson đã tặng 500 SEL cho người cô của mình nhân dịp sinh nhật.

Khi sự nghiệp ngày càng lớn, Jackson đã không thể lái xe trên đường công cộng nữa. Đó là vì ngôi sao nhạc pop nghĩ rằng ông ấy đang bị theo dõi. Sau đó, ông đã lưu giữ chiếc xe tại cơ ngơi khổng lồ của mình ở Los Olivos, California. Về sau, Jackson đã tặng chiếc 500 SEL cho một người cô của mình nhân dịp sinh nhật của bà ấy.

Sau khi lái nó một thời gian và thậm chí thay đổi biển số xe, bà ấy sớm từ bỏ nó sau cái chết của Jackson. Tấm biển ghi "TKS MKL", có nghĩa “cảm ơn Michael”. Một thời gian sau, nó đã được bán đấu giá và hiện được trưng bày tại Star Cars Museum ở Tennessee cùng với các chiếc xe mang tính biểu tượng khác.