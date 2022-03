Maserati Grecale 2022 phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ sao Hoả

Vào giữa tuần này, Maserati đã cho ra mắt dòng SUV thứ hai mang tên Grecale, đây cũng chính là chiếc xe đầu tiên của thương hiệu Ý có biến thể chạy hoàn toàn bằng điện. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt toàn cầu, Maserati đã tiết lộ thêm một phiên bản “thửa riêng” của mang tên Maserati Grecale Mission from Mars 2022. Maserati Grecale 2022 bản đặc biệt này được thiết kế và chế tạo theo chương trình Fuoriserie – chương trình tùy biến xe riêng của Maserati, cho phép khách hàng thay đổi mọi tùy chọn khả dĩ trên xe theo sở thích cá nhân. Maserati Grecale Mission from Mars được chế tác theo đơn đặt hàng của một khách hàng VIP ẩn danh. Chiếc SUV hạng sang cỡ nhỏ đặc biệt này được lấy cảm hứng thiết kế từ sao Hoả và được hoàn thiện trong màu sơn đỏ lai cam có tên Galactic Orange. Maserati cho biết lớp sơn ngoại thất này "lấy cảm hứng từ bụi khoáng và sự xói mòn kim loại" mô phỏng lớp đất đỏ trên bề mặt sao Hỏa. Ngoài màu sơn ấn tượng, Maserati Grecale Mission from Mars còn đi kèm bộ mâm xe Vortex Wheels ấn tượng, cũng được “thửa riêng”. Ngoài ra, xe còn có một số điểm nhấn khác ở ngoại thất như huy hiệu hình tam giác với đinh ba Maserati trên chắn bùn trước, đồ họa cửa độc đáo với dòng chữ “Maserati Mission From Mars” và bộ đếm thời gian hiển thị giờ, phút và giây. Trên cột C của xe cũng xuất hiện “cây đinh ba” quen thuộc. Ở bên trong cabin, trang bị nội thất của Maserati Grecale Mission from Mars tương tự như bản thường. Màn hình cỡ lớn kích thước 12,3 inch vẫn xuất hiện ở bảng điều khiển trung tâm. Điểm khác biệt nằm ở hệ thống ghế ngồi “lấy cảm hứng từ dòng điện trên sao Hỏa với bộ đồ phi hành gia chuyên dụng". Maserati cho biết họ đã sử dụng một số kỹ thuật bao gồm in laser, dán băng keo, bọc silicone, dập nổi, khắc trên da,…với chất liệu da và Alcantara được sử dụng dày đặc. Một điểm nổi bật khác không thể bỏ qua trong cabin của Maserati Grecale Mission from Mars là cửa sổ trời toàn cảnh in nổi biểu đồ sao, tạo cho người dùng cảm giác như đang ở giữa các thiên hà. Đáng tiếc là Maserati không tiết lộ thông số kỹ thuật và giá bán của chiếc Grecale tùy chỉnh này. Hiện giá xe Maserati Grecale 2022 bán ra khởi điểm khởi là 63.500 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng). Video: Chi tiết Maserati Grecale Mission from Mars 2022 bản đặc biệt.

