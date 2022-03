Siêu bán tải Brabus 800 Adventure XLP độ từ G63 gần 16 tỷ đồng

Vì bất cứ lý do gì, Mercedes-AMG vẫn chưa tung ra một phiên bản bán tải của mẫu G63 thế hệ hiện tại. Do vậy, hãng độ xe Brabus đã tận dụng triệt để khoảng trống trong dòng sản phẩm của nhà sản xuất xe Đức bằng cách biến đổi mẫu SUV sang trọng thành một chiếc bán tải Brabus 800 Adventure XLP dị thường với trục portal và khoảng sáng gầm cao tới 49 cm. Cụ thể, Brabus 800 Adventure XLP Superwhite mới đã đi theo dấu chân của chiếc Superblack vừa được hế lộ hồi đầu năm nay. Chiếc bán tải G63 màu trắng đặc biệt này có trang bị bộ la-zăng 22 inch khổng lồ, bọc trong bộ lốp địa hình để tăng cường khả năng off-road. Bất chấp hình thể to lớn và trang bị thiên hướng off-road, chiếc xe từ Brabus vẫn có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây đồng hồ, và đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 210 km/h. Về khía cạnh động cơ, Superwhite vẫn chỉ trang bị động cơ V8. Tuy nhiên, đây không phải là phiên bản tiêu chuẩn của động cơ tăng áp kép V8 bởi nó đã được nâng cấp để sản sinh khoảng 790 mã lực và 1.000 Nm mô-men xoắn cực đại. Với chiều dài lên tới 5,31 mét, 800 Adventure XLP Superwhite dài hơn khoảng nửa mét so với mẫu SUV ban đầu. Không phải nói, sự kéo dài đáng kể này là sự thay đổi cần thiết đối với thùng xe có phần sàn trắng làm bằng tấm thép. Thùng xe có đi kèm cửa hậu mở sang bên, làm bằng chất liệu tương tự. Chưa hết, Brabus còn lắp đặt phần thành thùng xe làm bằng sợi carbon sản xuất nội bộ. Nói đến sợi carbon, chất liệu này được sử dụng xuyên suốt chiếc xe, bao gồm vòm bánh xe và cửa hút gió giả trên nắp capô. Các núp chụp gương bên cũng như cánh gió phía trước tích hợp thêm đèn chiếu sáng cũng được làm từ chất liệu trọng lượng nhẹ. Sau khi nâng cao khoảng sáng gầm, Brabus nhận ra rằng họ cần lắp đặt thêm bậc cửa vận hành điện tử để hành khách dễ leo vào bên trong nội thất toàn màu trắng hơn. Không bất ngờ, cabin xe có sử dụng chất liệu da sang trọng ở mọi vị trí, bao gồm cả phần sàn và tràn xe. Giống như ngoại thất, cabin hoa lệ cũng được trang trí bởi những chi tiết bằng sợi carbon để tạo nên một không gian “thượng đẳng”. Với tất cả những gì kể trên, giá xe Brabus 800 Adventure XLP Superwhite sẽ bán ra cao ngất ngưởng. Nó có khởi điểm từ 695.000 USD (tương đương 15,89 tỷ đồng) bao gồm cả phí chiếc G63 ban đầu, trước khi bổ sung các tùy chọn khác. Video: Chi tiết siêu bán tải Brabus 800 Adventure XLP mới.

