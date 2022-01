"Mục sở thị" Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 tiền tỷ tại Việt Nam

Mercedes-Benz S-Class là mẫu sedan hạng sang đầu bảng của thương hiệu ôtô đến từ Đức. Mới nhất, thương hiệu này đã trình làng thế hệ mới của Mercedes-Benz S-Class (W23) ở Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài viết là Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 mới được nhập khẩu bởi doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe sang Mercedes-Benz S500 4Matic thay đổi gần như hoàn toàn so với trước đây. Ngoại thất của xe giờ đây đã hiện đại, trẻ trung hơn, song xe vẫn giữ được phong cách lịch lãm vốn có. Nhìn trực diện, Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 cho thấy thiết kế gọn gàng với lưới tản nhiệt gồm nhiều thanh nan ngang crom, logo "ngôi sao ba cánh" đặt nổi trên nắp ca-pô cũng là nét đặc trưng để người dùng nhận ra những chiếc xe theo đuổi phong cách lịch lãm của thương hiệu xe sang Đức. So với đời trước, mẫu xe mới Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 đã thay đổi thiết kế cụm đèn pha sử dụng công nghệ Multibeam LED có khả năng thích ứng kết hợp cùng dải LED định vị hình móc câu. Phía trước có hốc gió kết hợp cản trước điểm xuyết chi tiết crom giúp xe trở nên sang trọng hơn. Mercedes-Benz S-Class 2022 có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.288 x 1.953 x 1.500 mm, chiều dài cơ sở 3.215 mm. Với thông số kích thước trên, S500 trở nên trường xe khi nhìn ngang phần thân và không gian nội thất rộng rãi. Bộ mâm của Mercedes-Benz S500 4Matic có kích thước 21 inch dạng đa chấu bắt mắt. Thay đổi của S- Class đời mới đến từ tay nắm cửa dạng thò/thụt giúp giảm hiệu số cản gió khi xe di chuyển. Gương chiếu hậu xe có tính năng chỉnh điện, gập tự động, sấy gương, báo rẽ, nhớ vị trí, tự động điều chỉnh khi lùi... Bên ngoài lịch lãm, trẻ trung, bên trong đầy ắp công nghệ tương lai và sang trọng, đẳng cấp là những gì mà Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 thể hiện. Khoang lái của All New Mercedes-Benz S500 gây choáng ngợp với người dùng bởi hệ thống giải trí MBUX với màn hình đặt dọc 12,8 và đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng 12.3 inch. Hãng xe Đức gần như loại bỏ hết các phím vật lý mà thay vào đó, người dùng điều chỉnh các tính năng hỗ trợ vận hành, hệ thống điều hòa, giải trí, massage... trên màn hình trung tâm. Danh sách tiện nghi của Mercedes-Benz S500 2022 cũng ngập tràn như sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, mọi ghế đều chỉnh, nhớ vị trí, điều hòa 4 vùng độc lập... Trong khi đó, Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 sẽ dành cho khách hàng là ông chủ ngồi ở hàng ghế sau với không gian vô cùng rộng rãi. Ghế phụ có thể đẩy sâu về phía trước càng giúp không gian xe thêm mở rộng tích hợp máy tính bảng ở bệ tỳ tay trung tâm nhằm điều khiển các chức năng, phía trước là 2 màn hình giải trí cỡ lớn. Xe được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L, cho công suất cực đại 430 mã lực, mô-men xoắn 520 Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic. Động cơ điện của xe sinh công suất tức thì 22 mã lực và mô-men xoắn tức thì 250Nm. Mức giá xe Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 chưa được công bố chính thức. Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Benz S500 4Matic 2022 tại Việt Nam (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

