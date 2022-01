Cận cảnh Mercedes-Benz S450 2022, hơn 5,1 tỷ tại VIệt Nam

Hiện tại thương hiệu đang chào bán hai phiên bản bao gồm Mercedes-Benz S450 và S450 Luxury và những chiếc Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới đầu tiên đã có mặt tại một số đại lý chính hãng. So với mức giá 5,199 tỷ Đồng cho phiên bản S450 thông thường, giá bán của mẫu xe này tại đại lý chính hãng thậm chí rẻ hơn một nửa so với mẫu S500 nhập khẩu tư nhân. Một chiếc Mercedes-Benz S450 2022 mới hiện đang được trưng bày tại Showroom Mercedes-Benz Hà Nội để khách hàng có thể tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện đã có chủ sở hữu và sẽ sớm được bàn giao. Là phiên bản S-Class hoàn toàn mới với sự “lột xác” ngoạn mục về ngoại thất lẫn nội thất, mẫu xe sedan hạng sang này đã sớm trở thành dòng xe được nhiều người dùng quan tâm và cân nhắc “tậu” về nhà. Về ngoại thất, mẫu xe S450 chỉ có một số điểm khác biệt so với dòng xe S 500 từng được đại lý tư nhân nhập khẩu về Việt Nam. Phần cản trước của xe được trang bị lưới tản nhiệt liền mạ chrome xung quanh cùng các nan lưới thẳng. Đây là trang bị cơ bản nếu xe không được lựa chọn gói nâng cấp ngoại thất AMG. Sau 3 thế hệ của S-Class được thiết kế với đèn hậu dạng tầng, S-Class mới này được thiết kế với đèn hậu nằm ngang được thiết kế góc cạnh đầy lạ mắt. Có thể thấy, giống những người tiền nhiệm, S-Class thế hệ mới được thiết kế đồng nhất với phong cách thiết kế hiện hành của những mẫu xe khác đến từ Mercedes-Benz. Ngoài ra, xe được trang bị bộ mâm 10 chấu kép được Diamond Cut tinh xảo có kích thước 19 inch. Thương hiệu lắp đặt cho xe bộ lốp từ thương hiệu Hankook. Ngoài ra, chiếc xe còn sở hữu một số điểm nhấn như phần tay nắm cửa đã được thiết kế chìm tối giản, tạo nên vẻ liền mạch cho phần thân xe, khi người cầm chìa khóa tới gần thì tay nắm cửa này sẽ tự động nổi lên. Trên phần trong gương cũng được trang bị những đường lướt gió nổi, giúp tăng tính khí động học khi xe vận hành và giúp hệ số cản đạt được ở mức 0,22, từ đó biến S-Class thế hệ mới trở thành một trong những mẫu xe có hiệu quả khí động học tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trên mẫu S-Class thế hệ mới chính là khoang nội thất được thiết kế tối giản với những trang bị hiện đại vượt bậc, đồng thời đem lại cảm giác sang trọng theo một phương hướng mới. Với những quan điểm trong thiết kế mới của Mercedes-Benz, thương hiệu hướng tới việc biến chiếc Sedan sang trọng bậc nhất của hãng trở thành một “nơi thứ ba” hay có thể nói là nơi mà chủ sở hữu có thể tận hưởng, nghỉ ngơi khi di chuyển giữa nhà và nơi làm việc. Chính vì vậy mà Mercedes-Benz đã đem tới cho S-Class những chi tiết nội thất cao cấp như chất liệu da Nappa được đục lỗ, các chi tiết được ốp gỗ với họa tiết cao cấp và cả hệ thống âm thanh hàng đầu đến từ Burmester, đem lại trải nghiệm tuyệt vời dành cho chủ sở hữu. Chiếc Mercedes-Benz S450 thế hệ mới nhập khẩu chính hãng sở hữu các chi tiết gỗ ốp với hoàn thiện bề mặt dạng nhám, các tấm ốp trên cửa và phần dưới bảng điều khiển trung tâm là loại gỗ Piano Black. Bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cũng là những chi tiết kiến tạo vào phong cách thẩm mỹ mới toàn diện của S-Class. Chủ nhân có thể cá nhân hóa giao diện của hai màn hình này với bốn phong cách khác nhau (Discreet, Sporty, Exclusive, Classic) và ba chế độ sử dụng (Navigation, Assistance, Service). Trên cả S450 và S450 Luxury, hệ thống giải trí cao cấp MBUX High-end dành cho hàng ghế sau bao gồm hai màn hình cảm ứng 11,6 inch đặt sau lưng ghế trước. Trên S 450 Luxury, máy tính bảng MBUX được tích hợp trong tựa tay trung tâm và có thể tháo rời để sử dụng bên ngoài xe cũng như cài đặt các ứng dụng Android. S450 và S450 Luxury được trang bị động cơ M 256 3.0 lít 6 xy-lanh thẳng hàng mới, tích hợp công nghệ hỗ trợ điện EQ Boost 48V. Với công suất cực đại 367 mã lực tại 5500 - 6100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1600 - 4500 vòng/phút, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h sau 5,3 giây và đạt tốc độ tối đa 250km/h (được giới hạn điện tử). Công nghệ EQ Boost có thể bổ sung 22 mã lực và 250 Nm trong thời gian ngắn để hỗ trợ quá trình tăng tốc. Ngoài ra, hiện tượng trễ tăng áp cũng được loại bỏ và quá trình khởi động lại động cơ sau khi tự động ngắt (start/stop) cũng diễn ra êm ái hơn. Video; Chi tiết xe sang Mercedes-Benz S450 2022 tại Việt Nam.

