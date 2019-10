Cầm lái xe ôtô tải đi muôn nơi, không vơi năng lượng

(Kiến Thức) - Ngày hội chăm sóc bác tài (Driver Care Day 2019) do Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, Michelin và Bệnh viện Ô tô đồng tổ chức với thông điệp Lái muôn nơi không vơi năng lượng (Driver Reviver) vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của thời đại 4.0 góp phần không nhỏ cho sự phát triển lớn mạnh của ngành giao thông vận tải (hành khách và hàng hóa). Sự phát triển này cũng tạo ra nhiều áp lực cho các doanh nghiệp vận tải trong đó sức khỏe bác tài đóng giữ vai trò trung tâm. Ngày hội chăm sóc bác tài 2019 tiếp nối hành trình với thông điệp “Lái muôn nơi không vơi năng lượng” với chuỗi hoạt động thiết thực nhằm giúp chia sẻ những kiến thức cần thiết giúp duy trì năng lượng lái xe cho các bác tài, từ đó góp phần mang lại những hành trình an toàn cho mọi đối tượng tham gia giao thông đường bộ.

Đến với sự kiện “Ngày hội chăm sóc bác tài 2019 - Lái muôn nơi không vơi năng lượng”, các bác tài sẽ có cơ hội được: Chia sẻ thông tin hữu ích từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm giúp duy trì sức khỏe và năng lượng để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cũng như nâng cao chất lượng cho các hành trình di chuyển; Đội ngũ bác sỹ của ứng dụng VOV Bacsi24 tư vấn trực tuyến sức khỏe miễn phí lên đến 1,500 phút thông qua ứng dụng công nghệ VOV Bacsi 24; Kiểm tra sức khỏe miễn phí bao gồm: tim mạch, huyết áp, mắt, tai mũi họng, thận, tuy, gan bởi đội ngũ bác sỹ chuyên khoa giàu kinh nghiệm; Tư vấn hướng dẫn xử lý cơ bản khi gặp dấu hiệu đột quỵ và các bệnh liên quan đến công việc lái xe; Trị liệu vai gáy (dành cho bác tài tham dự tại sự kiện).

“Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người lái xe ô tô chạy tuyến đường dài không được lái xe quá 10 giờ mỗi ngày và liên tục 4 giờ; sau mỗi 2,5 tới 3 tiếng, tài xế phải nghỉ từ 30 - 45 phút mới tiếp tục cầm lái. Tuy nhiên, vì áp lực nghề nghiệp, nhiều tài xế bỏ qua quy định này. Theo định hướng đến 2030 của bộ giao thông thì sẽ có khoảng 152 trạm dừng chân giúp cho người lái xe nghỉ giữa chặng, không vượt quá 4 giờ liên tục theo quy định luật Luật Giao thông đường bộ” – Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia nhấn mạnh.

Qua 4 năm triển khai chuỗi sự kiện Ngày hội chăm sóc bác tài với tư cách là đơn vị tổ chức, đại diện công ty BVOT, ông Trần Hồng Ninh, giám đốc BVOT chia sẻ: “Hiện nay, cộng đồng đang tuyên truyền rất tích cực về sự nguy hiểm của việc uống bia rượu khi lái xe nhưng đa số thường gặp ở xe máy và xe du lịch. Còn riêng đối với loại hình xe khách, xe tải, xe container thì mối nguy hiểm rất phổ biến lại đến từ tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ người lái xe. Giải pháp khắc phục triệt để tình trạng này sẽ đến từ việc xây dựng hệ thống trạm dừng chân đảm bảo về số lượng và chất lượng trên phạm vi toàn quốc”

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe bác tài , sự kiện duy trì triển khai các hoạt động chuyên môn tại các bến xe khách ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức cho các bác tài đối với an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: Kiểm tra an toàn lốp từ Michelin, Bảo dưỡng ắc quy từ GS, Scan lỗi xe từ BVOT, Khử mùi và vệ sinh nội thất xe từ Cairfog...

Hoạt động cắt tóc miễn phí & đố vui an toàn giao thông.

“Đảm bảo hiệu suất công việc trong điều kiện cường độ lao động tăng luôn là bài toán nan giải đối với các ngành kinh tế trong đó có ngành giao thông vận tải hàng hóa và hành khách. Việc gắn liền mục tiêu tăng trưởng của các doanh nghiệp vận tải với đảm bảo an toàn giao thông sẽ mang đến sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp. Sự đảm bảo cốt lõi nhất cho một hành trình an toàn, bên cạnh yếu tố công nghệ, luôn đến từ con người. Chính vì vậy, chuỗi hoạt động của ngày hội chăm sóc bác tài năm 2019 hướng tới việc chăm sóc sức khỏe các bác tài thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe có tính đến đặc thù của nghề nghiệp lái xe như tư vấn các vấn đề liên quan đến thần kinh, trị liệu vai gáy, các giải pháp chống mệt mỏi nhằm duy trì nguồn năng lượng trong suốt hành trình. Chúng tôi tin rằng, ngày hội chăm sóc bác tài đã, đang và sẽ góp phần thiết thực đối với an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam” – ông Alexis Richard, Tổng Giám đốc Michelin Việt Nam chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe và kiểm tra an toàn xe, sự kiện triển khai các hoạt động giải trí và đố vui nhằm nâng cao nhận thức của các bác tài về an toàn giao thông đường bộ gồm hoạt động cắt tóc miễn phí & đố vui an toàn giao thông.