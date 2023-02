Bộ đôi bán tải Ford Ranger mới trúng biển "siêu VIP" tại Nghệ An

Theo tìm hiểu, hai khách hàng sau khi mua mẫu bán tải Ford Ranger thế hệ mới tại một đại lý Ford ở Nghệ An đã giao xe cho nhân viên bán hàng tại đây mang đi bấm biển. Và không để chủ sở hữu phải thất vọng, anh nhân viên bán hàng đã mang về chiếc biển siêu VIP cho chủ nhân Ford Ranger là 37C-456.56 và 37C-456.78.

Trong đó, đáng chú ý hơn cả là chiếc Ford Ranger Wildtrak biển sảnh tiến 37C-456.78. Vì biển quá đẹp nên ngay khi những hình ảnh về chiếc biển số này được lan truyền lên mạng đã có không ít những bình luận cho rằng đây là ảnh đã qua chỉnh sửa.

Tuy nhiên, một cán bộ Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã xác nhận biển số trên là có thật và đã được cấp cho chiếc xe bán tải Ford Ranger thông qua hình thức bấm ngẫu nhiên trên máy tính. Được biết, chủ nhân may mắn sở hữu chiếc xe có biển số đẹp trên trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đáng chú ý là biển “sảnh tiến” 37C-456.78 của Ford Ranger Wildtrak.

Theo quan niệm của giới chơi số, chơi xe, biển số "sảnh tiến" là biển có số tiến liên tiếp. Nhiều người cho rằng biển 45678 là con số cực đẹp, đặc biệt là những người làm kinh doanh quan niệm biển số này có ý nghĩa luôn tiến lên, hướng về phía trước.

