Hyundai Ioniq 6 từ 940 triệu đồng tại Mỹ lăn bánh được 581km/lần sạc

Theo công bố của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency - EPA), Hyundai Ioniq 6 2023 mới có thể đi được quãng đường xa nhất là 361 dặm (tương đương 581 km) với một lần sạc đầy. Kết quả lăn bánh sau 1 lần sạc được áp dụng đối với mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 SE RWD Long Range. Đây là bản sử dụng dẫn động cầu sau, dung lượng pin 77,4 kWh và mâm xe 18 inch. Trong bảng xếp hạng những chiếc xe điện có quãng đường di chuyển xa nhất do EPA thử nghiệm, Ioniq 6 xếp thứ 3, sau Lucid Air (830 km) và Tesla Model S (652 km) và nhỉnh hơn chút so với Tesla Model 3 (576 km). Phiên bản AWD của Ioniq 6 SE Long Range có quãng đường tối đa 509 km. Trong khi đó, phiên bản có phạm vi hoạt động ngắn nhất là Ioniq 6 Limited AWD trang bị mâm 20 inch với 435 km cho một lần sạc đầy. Cũng theo EPA, Ioniq 6 có chỉ số cản gió là 0,22 cd. Con số này cao hơn 1 chút so với công bố của hãng là 0,21 cd. Lý do dẫn đến sự khác biệt này là bởi camera thay thế cho gương hiện không được phép sử dụng tại Mỹ.Giá xe Hyundai Ioniq 6 2023 tại Mỹ từ khoảng 40.000 USD (tương đương 940 triệu đồng. Tại Hàn Quốc Hyundai Ioniq 6 Stardard Range bản trang bị Exclusive từ 54 - 54,5 triệu Won (971 - 980 triệu đồng). Trong khi đó, Long Range được chia thành 3 bản trang bị là Exclusive, Exclusive Plus và Prestige với giá dao động từ 58,5 - 64,5 triệu Won (1,05 - 1,16 tỷ đồng) Video: Giới thiệu sedan thuần điẹn Hyundai Ioniq 6 2023.

