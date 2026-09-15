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[GALLERY] Người Hà Nội chật vật vượt điểm ngập đến nơi làm việc sáng 15/9

Xã hội

[GALLERY] Người Hà Nội chật vật vượt điểm ngập đến nơi làm việc sáng 15/9

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường Hà Nội, khiến người dân phải dắt xe, chậm chạp hoặc tìm lối đi khác để đến nơi làm việc sáng 15/9.

Thiên Anh
Mưa lớn kéo dài từ đêm 14/9 đến sáng 15/9 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước. Đúng giờ người dân đi làm, giao thông tại nhiều khu vực trở nên khó khăn.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 14/9 đến sáng 15/9 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước. Đúng giờ người dân đi làm, giao thông tại nhiều khu vực trở nên khó khăn.
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 22h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất cao. Tại Yên Sở, lượng mưa tích lũy đạt 270,4 mm; Hai Bà Trưng 219,2 mm; Triều Khúc - Thanh Liệt 175,5 mm; trạm bơm Hồ Linh Đàm - Hoàng Liệt 162,5 mm.
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 22h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất cao. Tại Yên Sở, lượng mưa tích lũy đạt 270,4 mm; Hai Bà Trưng 219,2 mm; Triều Khúc - Thanh Liệt 175,5 mm; trạm bơm Hồ Linh Đàm - Hoàng Liệt 162,5 mm.
Đến 6h, các điểm úng ngập, đọng nước được ghi nhận tại Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Quốc lộ 6 đoạn qua Yên Nghĩa và đường Quyết Thắng. Trên Đại lộ Thăng Long, tình trạng ngập cũng xuất hiện tại một số hầm như hầm 4 khu vực cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6 và hầm 9+656.
Đến 6h, các điểm úng ngập, đọng nước được ghi nhận tại Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Quốc lộ 6 đoạn qua Yên Nghĩa và đường Quyết Thắng. Trên Đại lộ Thăng Long, tình trạng ngập cũng xuất hiện tại một số hầm như hầm 4 khu vực cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6 và hầm 9+656.
Ghi nhận của PV tại khu vực phố Triều Khúc, nước ngập sâu khiến việc di chuyển của phương tiện gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm nước ngập khoảng 40-50 cm, nhiều xe máy bị chết máy khi cố vượt qua.
Ghi nhận của PV tại khu vực phố Triều Khúc, nước ngập sâu khiến việc di chuyển của phương tiện gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm nước ngập khoảng 40-50 cm, nhiều xe máy bị chết máy khi cố vượt qua.
Với nhiều người, việc đến cơ quan trong buổi sáng mưa ngập trở thành hành trình không dễ dàng. Những đoạn đường nước sâu khiến người đi xe máy phải giảm tốc độ, thậm chí xuống xe dắt bộ để tránh phương tiện chết máy hoặc mất thăng bằng.
Với nhiều người, việc đến cơ quan trong buổi sáng mưa ngập trở thành hành trình không dễ dàng. Những đoạn đường nước sâu khiến người đi xe máy phải giảm tốc độ, thậm chí xuống xe dắt bộ để tránh phương tiện chết máy hoặc mất thăng bằng.
Nước ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Nước ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.
Một số phương tiện chọn cách cố gắng vượt qua chỗ ngập để tới nơi làm việc trong sáng ngày 15/9.
Một số phương tiện chọn cách cố gắng vượt qua chỗ ngập để tới nơi làm việc trong sáng ngày 15/9.
Trong điều kiện nhiều tuyến cùng lúc gặp vấn đề, người đi làm phải chủ động lựa chọn lộ trình, dự phòng thêm thời gian và tránh những đoạn nước sâu.
Trong điều kiện nhiều tuyến cùng lúc gặp vấn đề, người đi làm phải chủ động lựa chọn lộ trình, dự phòng thêm thời gian và tránh những đoạn nước sâu.
Với xe máy và ô tô gầm thấp, việc cố vượt vùng ngập khi chưa xác định được độ sâu có thể làm phương tiện chết máy hoặc mất an toàn.
Với xe máy và ô tô gầm thấp, việc cố vượt vùng ngập khi chưa xác định được độ sâu có thể làm phương tiện chết máy hoặc mất an toàn.
Người dân phải dắt xe vượt qua các điểm ngập.
Người dân phải dắt xe vượt qua các điểm ngập.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đã bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, vận hành cửa phai, trạm bơm theo diễn biến thực tế và tăng cường kiểm tra các tuyến có nguy cơ ngập.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đã bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, vận hành cửa phai, trạm bơm theo diễn biến thực tế và tăng cường kiểm tra các tuyến có nguy cơ ngập.
Trong thời gian mưa, lực lượng thoát nước cũng tổ chức vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm duy trì khả năng tiêu thoát.
Trong thời gian mưa, lực lượng thoát nước cũng tổ chức vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm duy trì khả năng tiêu thoát.
Thiên Anh
#Ngập lụt Hà Nội #Thoát nước Hà Nội #Mưa lớn 15/9 #Giao thông ngập úng #Đường phố Hà Nội

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