Gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng bước vào năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.

Gần 1,2 triệu học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, đồng bộ với chương trình khai giảng chung của cả nước.

Đại biểu dự Lễ khai giảng Trường THPT Ngô Quyền năm học 2026-2027.

Trường THPT Ngô Quyền, phường Lê Chân được lựa chọn là điểm cầu chính, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự khai giảng tại điểm cầu này có các ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cùng 2.158 học sinh, các thầy cô giáo, cựu giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh…

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã tặng hoa và quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng nhà trường. Nhằm hỗ trợ điều kiện dạy và học theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ông Nguyễn Văn Quảng đã trao tặng nhà trường 1 phòng học Tin học; ông Nguyễn Kim Sơn trao tặng 1 phòng học STEM.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường THPT Ngô Quyền được thành lập ngày 15/10/1920, ban đầu mang tên Bonnal. Năm 1946, trường đổi tên thành Bình Chuẩn và từ năm 1948 mang tên THPT Ngô Quyền. Năm học 2026-2027 đánh dấu năm học thứ 106 của ngôi trường trung học đầu tiên ở miền Duyên hải Bắc Bộ. Qua hơn một thế kỷ, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ đây đã đóng góp cho thành phố và đất nước.

Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Tạ Xuân Hòa cho biết thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học, đưa Trường THPT Ngô Quyền phát triển lên tầm cao mới.

Dự khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Dương Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã tặng hoa và quà, giao lưu, trò chuyện với thầy cô, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung giao lưu cùng học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Dẫn câu đố vui từ truyện “Chú chó Kazan” của nhà văn người Mỹ James Oliver Curwood, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhắn nhủ đến học sinh nhà trường phải xây dựng hoài bão, ước mơ bắt đầu từ những trang sách. Qua đó, vun đắp nghị lực, bản lĩnh để theo đuổi đam mê, mơ ước. Các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức cần phải động viên, sẻ chia với học trò bằng những yêu thương. Đổi lại, các học sinh cần đón nhận niềm tin, kỳ vọng của thầy cô, nhà trường bằng việc làm, kết quả cụ thể trong học tập.

Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Lê Thanh Nghị vinh dự đón tiếp ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng về dự dịp Lễ khai giảng. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt khi thầy và trò nhà trường đang hướng tới dấu mốc 100 năm xây dựng và phát triển (1927 - 2027).

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Phạm Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu nhấn mạnh, năm học mới càng trở nên ý nghĩa khi nhà trường đang chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển. Từ năm 1927 đến nay, qua nhiều giai đoạn, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã góp phần tạo dựng những giá trị truyền thống đáng tự hào của nhà trường. Hướng tới dấu mốc một thế kỷ, Trường THCS Võ Thị Sáu xác định tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua các thế hệ, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo những chuyển biến thực chất trong năm học mới.

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, Hải Phòng chú trọng công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường, lớp, sắp xếp tinh gọn bộ máy và bảo đảm an sinh học đường.

Trong năm 2026, các địa phương ở Hải Phòng đang triển khai 272 công trình, hạng mục, tập trung xây mới, bổ sung nhà lớp học, phòng học, phòng học bộ môn, nhà đa năng; cải tạo, sửa chữa phòng học xuống cấp, bếp ăn, nhà vệ sinh, sân trường, tường rào, hệ thống điện, cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng số và thiết bị phục vụ dạy học. Tổng mức đầu tư, kinh phí của các công trình, hạng mục triển khai trong năm 2026 khoảng 3.779,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng rà soát nghiêm ngặt điều kiện an toàn công trình, điện, nước, cây xanh, cổng trường, phòng cháy, chữa cháy, bếp ăn, khu bán trú và thiết bị. Kiên quyết không đưa vào sử dụng phòng học, hạng mục, thiết bị chưa bảo đảm an toàn. Đối với công trình chưa thể hoàn thành trước khi học sinh trở lại trường, địa phương và cơ sở giáo dục chủ động phương án bố trí phòng học, tổ chức dạy học thay thế, không để ảnh hưởng quyền học tập của học sinh.

Thành phố Hải Phòng đã giao, điều chuyển cho ngành Giáo dục và Đào tạo 71 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị, với tổng diện tích đất khoảng 21,87 ha; đồng thời tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để ưu tiên sử dụng cho giáo dục khi phù hợp quy hoạch, nhu cầu và điều kiện thực tế.

Toàn thành phố Hải Phòng sau sắp xếp cơ sở giáo dục còn 869 cơ sở. Cùng với việc sắp xếp đầu mối, đội ngũ cán bộ quản lý được cơ cấu, bố trí lại đồng bộ: số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ 3.162 người giảm còn 2.001 người, giảm 1.161 vị trí, tương ứng 36,7%. Trong số 1.161 cán bộ quản lý không tiếp tục giữ chức vụ quản lý, đã có 893 người được bố trí trở lại vị trí giáo viên trực tiếp giảng dạy, 268 người được bố trí công tác khác phù hợp. Quá trình sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc xuyên suốt là không làm gián đoạn việc dạy và học, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ, thành phố Hải Phòng đang chuẩn bị triển khai miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho học sinh trên toàn địa bàn từ năm học 2027 - 2028, sớm hơn 2 năm so với lộ trình chung. Học liệu và thiết bị dạy học tiếp tục được rà soát, bổ sung phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, dạy học 2 buổi/ngày, giáo dục STEM và chuyển đổi số.

Trong năm học 2025 - 2026, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã được trang bị thêm 15.005 bộ thiết bị dạy học; kho học liệu số tiếp tục được phát triển mạnh mẽ với gần 40.000 bài giảng điện tử, trên 1.000 thiết bị dạy học số tự thiết kế; 1.190 cơ sở triển khai 1.933 lượt mô hình lớp học số, học liệu số, trường học số. 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai học bạ số. Bồi dưỡng năng lực số cho 65.145 cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 194 trường THCS, THPT.

Nguồn lực ngân sách dành cho giáo dục và đào tạo tiếp tục được thành phố đặc biệt ưu tiên. Năm 2026, chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 16.238,570 tỷ đồng; cùng với chi đầu tư công ước khoảng 2.400 tỷ đồng, tổng chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo ước đạt 18.638,570 tỷ đồng, chiếm 20,54% tổng chi ngân sách địa phương.

Thành phố Hải Phòng cũng đã rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học trong năm học 2026 - 2027 ước khoảng 1.281,28 tỷ đồng để chủ động cân đối, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thành phố tiếp tục thực hiện chế độ chi thu nhập tăng thêm cho nhà giáo theo hiệu quả công việc (hệ số 0,6 đối với người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 0,4 đối với người hoàn thành nhiệm vụ); thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng (đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho 01 tiến sĩ tại Trường Đại học Hải Dương).

>>> Mời độc giả xem thêm video học sinh dự khai giảng năm học 2026-2027: