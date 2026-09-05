Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới 2026-2027

Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.

Hòa chung không khí Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5/9/2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông Hà Nội cùng học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc và được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hà Nội, điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; đại diện các sở, ban, ngành, các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Nhân ngày khai trường, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng và ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm chỗ học, vừa nâng cao chất lượng dạy học và xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khai giảng tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng. Ảnh: Quang Thái/HNM

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên thành phố vận hành mạng lưới cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù có nhiều thay đổi về tổ chức, yêu cầu quan trọng nhất vẫn là giữ ổn định việc học của học sinh.

Cùng với sắp xếp mạng lưới, Hà Nội đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh Thủ đô.

Trước thềm năm học mới 2026–2027, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động kiện toàn bộ máy sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; đồng thời hoàn tất công tác tuyển sinh, rà soát cơ sở vật chất và chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ nhà giáo. Bước vào năm học mới với chủ đề "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất", toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra những đột phá đột phá và hiệu quả thiết thực.

Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh HNM

Hà Nội tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ trường, lớp và cơ sở vật chất theo nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục ở các cấp học.

Các nhiệm vụ như tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, quản lý thu - chi đầu năm học, bảo đảm an toàn trường học, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú được đặt trong yêu cầu chung là bảo đảm hoạt động nhà trường ổn định, nền nếp và hiệu quả.

Giáo dục toàn diện tiếp tục là trọng tâm của năm học mới. Thành phố hướng tới sự phát triển hài hòa của học sinh về kiến thức, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm công dân.