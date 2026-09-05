Bộ GD&ĐT đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục được ban hành kèm Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026.

Năm học 2026 - 2027 có chủ đề xuyên suốt là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Đây là định hướng để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để hoàn thành mục tiêu này, toàn ngành giáo dục tập trung vào 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ quản trị giáo dục, chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện, lấy sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo và chất lượng nguồn nhân lực làm thước đo. Ngành sẽ triển khai nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia với hệ thống chỉ số theo dõi rõ ràng đến năm 2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất tại các điểm nóng.

Năm học 2026–2027, Thủ đô Hà Nội chào đón hơn 2,3 triệu học sinh bước vào năm học mới. Ảnh Trường THCS Long Biên

Thứ hai, tập trung giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất; bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, không để học sinh bỏ học vì khó khăn; ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, song song với xử lý quá tải hạ tầng tại các đô thị lớn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, siết chặt kỷ cương và an toàn trường học; tinh giản nội dung, tăng cường thực hành, STEM, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; cắt giảm cuộc thi, sổ sách không cần thiết; phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm và đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học theo hướng gọn nhẹ, minh bạch, kiên quyết chống bệnh thành tích.

Thứ tư, rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, huy động doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo và tuyển dụng, đẩy mạnh phân luồng và phát triển nhân lực cho các ngành công nghệ mũi nhọn.

Thứ năm, hiện đại hóa giáo dục đại học gắn liền với chất lượng, ưu tiên lĩnh vực STEM và công nghệ chiến lược; chuyển đổi cách đánh giá nghiên cứu khoa học sang sản phẩm ứng dụng thực tế; tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, đầu tư từ 3 đến 5 đại học tinh hoa đẳng cấp quốc tế và phát triển các hệ sinh thái giáo dục tại các vùng động lực.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI dựa trên cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID); mở rộng sử dụng học bạ số, văn bằng số và ban hành khung quản lý AI bảo đảm liêm chính học thuật.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, chuyển từ số lượng thỏa thuận sang sản phẩm thực tế trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, đồng thời thu hút các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2026 - 2027 của ngành Giáo dục, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm này và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027 và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành cùng cấp và UBND cấp xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Báo cáo Bộ GD&ĐT về: tình hình chuẩn bị năm học và công tác tổ chức khai giảng năm học 2026 - 2027 trước ngày 10/9/2026; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1/2027; tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027; kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2027.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026 - 2027 tại đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người lao động tại các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm này và các kế hoạch của cơ quan, đơn vị.