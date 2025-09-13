Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe SH ở Huế

Do thiếu tiền tiêu xài, N.V.T đã lẻn vào Chung cư Aranya ở phường Vỹ Dạ (TP Huế) lấy trộm một xe mô tô nhãn hiệu SH, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, thông tin từ Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ một vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại Chung cư Aranya.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 8/9, anh N.H.M.H (SN 2005, trú tại Chung cư Aranya, phường Vỹ Dạ) đến Công an phường Vỹ Dạ trình báo việc bị mất một xe mô tô nhãn hiệu SH màu trắng tại bãi giữ xe của chung cư.

c09cb844-0f6a-426b-9031-a2a76cd0c919-copy-copy.jpg
Nghi phạm cùng tang vật bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an phường Vỹ Dạ đã triển khai lực lượng, khẩn trương truy xét nghi phạm gây án.

Đến 21h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định đối tượng N.V.T (SN 2004, trú tại xã Phú Lộc) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Trộm cắp #xe máy SH #Công an #TP Huế #bắt giữ #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng chuyên trộm xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Nguyễn Văn Doãn (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Doãn (SN 1977, trú tại thôn Phúc Thành, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩn) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/8, Công an xã Hương Phố nhận được tin báo của chị Lầu Y Xía (SN 1995, trú tại Bản Thăm Hín, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) về việc chị bị kẻ gian lấy trộm 01 chiếc xe máy loại Honda WAVE RSX của chị để ở rừng cao su tại thôn 7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' cuốc xe 2,5 triệu đồng

Nguyễn Trường Giang bị công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do ép người dân trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Trường Giang.
Xem chi tiết

Xã hội

Đôi bạn thân 'dắt' nhau vào tù vì trộm cắp tài sản

Dù đã có nhiều tiền án, tiền sự nhưng Hồ Văn Thành và Nguyễn Văn Út không lấy làm tỉnh ngộ mà vẫn trượt dài trên con đường phạm tội.

Ngày 12/9, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Hồ Văn Thành (SN 1988) và Nguyễn Văn Út (SN 1986, cùng trú phường Phú Xuân, TP. Huế) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Thành và Út sống gần nhà, cùng nghỉ học sớm. Do ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập ma túy, cả hai dần trượt dài trên con đường phạm tội. Cả Thành và Út đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp và ma túy, nhưng vẫn không tỉnh ngộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới