Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe SH ở Huế

Do thiếu tiền tiêu xài, N.V.T đã lẻn vào Chung cư Aranya ở phường Vỹ Dạ (TP Huế) lấy trộm một xe mô tô nhãn hiệu SH, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ một vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại Chung cư Aranya.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 8/9, anh N.H.M.H (SN 2005, trú tại Chung cư Aranya, phường Vỹ Dạ) đến Công an phường Vỹ Dạ trình báo việc bị mất một xe mô tô nhãn hiệu SH màu trắng tại bãi giữ xe của chung cư.

Nghi phạm cùng tang vật bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an phường Vỹ Dạ đã triển khai lực lượng, khẩn trương truy xét nghi phạm gây án.

Đến 21h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định đối tượng N.V.T (SN 2004, trú tại xã Phú Lộc) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

