Đôi bạn thân “dắt” nhau vào tù vì trộm cắp tài sản

Dù đã có nhiều tiền án, tiền sự nhưng Hồ Văn Thành và Nguyễn Văn Út không lấy làm tỉnh ngộ mà vẫn trượt dài trên con đường phạm tội.

Ngày 12/9, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Hồ Văn Thành (SN 1988) và Nguyễn Văn Út (SN 1986, cùng trú phường Phú Xuân, TP. Huế) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Thành và Út sống gần nhà, cùng nghỉ học sớm. Do ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập ma túy, cả hai dần trượt dài trên con đường phạm tội. Cả Thành và Út đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp và ma túy, nhưng vẫn không tỉnh ngộ.

Từ ngày 23 đến 26/3/2025, hai bị cáo đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Cụ thể, vụ thứ nhất, xảy ra lúc 0h10 ngày 23/3/2025. Khi phát hiện xe máy của anh Nguyễn Trãi dựng trước cổng Bệnh viện Quốc tế Huế không có người trông coi, Thành nhanh chóng dùng chìa khóa giả mở khóa, nổ máy tẩu thoát. Sau đó, Út thay biển số giả để tránh bị phát hiện rồi cùng Thành đem bán cho chị Ngô Thị Lan với giá 2,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này hai bị cáo chia nhau tiêu xài hết.

Vụ thứ hai diễn ra vào tối 26/3/2025, Út phát hiện xe máy của anh Hồ Tấn Tiến dựng sát khu nhà trưng bày sách (trụ sở UBND TP. Huế cũ) và lấy trộm. Sau đó, Út thay biển số xe, rồi cùng Thành đem bán cho anh Tô Chánh với giá 1,5 triệu đồng, tiếp tục chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Út khai nhận, từ ngày 15/2 đến 18/2/2025, một mình gây ra thêm 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP. Huế.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Út phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng giá trị tài sản đã chiếm đoạt 25,5 triệu đồng. Hồ Văn Thành phải chịu trách nhiệm hình sự với số tài sản 18 triệu đồng và bị truy tố thêm về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với giá trị 4,5 triệu đồng.

Tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Út 2 năm 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Hồ Văn Thành 5 năm 2 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

