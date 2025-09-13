Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng chuyên trộm xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Nguyễn Văn Doãn (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hạo Nhiên

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Doãn (SN 1977, trú tại thôn Phúc Thành, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩn) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/8, Công an xã Hương Phố nhận được tin báo của chị Lầu Y Xía (SN 1995, trú tại Bản Thăm Hín, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) về việc chị bị kẻ gian lấy trộm 01 chiếc xe máy loại Honda WAVE RSX của chị để ở rừng cao su tại thôn 7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, Công an xã Hương Phố đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với Công an xã Hương Xuân, Đồn Biên phòng Bản Giàng và Công an xã Kỳ Thượng điều tra, xác minh.

68c4d99cf231b.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Doãn cùng tang vật bị bắt giữ.

Đến ngày 02/9, Công an xã Hương Phố cùng các đơn vị đã điều tra, làm rõ Nguyễn Văn Doãn (SN 1977, trú tại thôn Phúc Thành, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Doãn khai nhận, từng có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi Trộm cắp tài sản của chị Lầu Y Xía.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hương Phố xác định, Nguyễn Văn Doãn đã thực hiện liên tiếp 07 vụ trộm cắp xe máy khác ở nhiều địa bàn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Hà Tĩnh #bắt giữ #đối tượng #trộm cắp #xe máy #Nguyễn Văn Doãn

