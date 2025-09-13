Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' cuốc xe 2,5 triệu đồng

Nguyễn Trường Giang bị công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do ép người dân trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km.

Gia Đạt

Ngày 13/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Trước đó, ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ và xác định tài xế nói trên là Nguyễn Trường Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Xã hội

Chặn vỉa hè đường Bưởi làm bãi gửi xe "chặt chém" người dân gây bức xúc

Tối 27/8, một số người ngang nhiên chặn vỉa hè đường Bưởi, đoạn nút giao đối diện Đào Tấn (dưới gầm đường Vành đai 2) làm bãi giữ xe trái phép gây bức xúc.

z6951488029898-4e8ee15949361a79160e5c5945d0e8dd.jpg
Một số người dân đi xem diễu binh, diễu hành vào tối 27/8 cho biết, ban đầu họ nghĩ rằng "bãi xe" này do cơ quan chức năng cấp phép trông giữ phương tiện nên mới đem xe vào gửi. Tuy nhiên, khi vào "bãi" người trông giữ hét giá 50 nghìn đồng/xe/ lượt, họ mới tá hỏa.
z6951488038084-bfaef63ad4ea2e15668ad89057b17169.jpg
"Tôi lỡ dắt xe vào rồi nên không đánh ra nữa vì những người trông xe đều rất hung dữ, sợ họ gây phiền phức. Tới đây, đi xem diễu binh tôi sẽ tránh chỗ này ra", anh Quang (quê Phú Thọ) chia sẻ.
Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố “chặt chém trắng trợn”

Chiều 9/7, ông Lê Quang Hùng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa Phượng Đạt.

Quyết định đình chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế, UBND phường Quy Nhơn, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và đại diện pháp lý của Công ty TNHH Đầu tư Phượng Đạt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Theo nội dung quyết định 1568/QĐ-SYT, Phòng khám đa khoa Phượng Đạt có địa chỉ hoạt động tại số 140 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Phòng khám được Sở Y tế tỉnh Bình Định (cũ) cấp Giấy phép hoạt động khám-chữa bệnh số 00476/BĐ-GPHĐ ngày 24/1/2025. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Huỳnh Ngọc Tơ, có chứng chỉ hành nghề do Bộ Quốc phòng cấp ngày 26/11/2015.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập tài xế "chặt chém" 1,5 triệu đồng của du khách

Công an phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã lập hồ sơ, xem xét xử lý tài xế taxi thu 1,5 triệu đồng của nhóm khách nước ngoài.

Ngày 3/7, liên quan đến vụ việc du khách nước ngoài tố bị tài xế taxi "chặt chém" số tiền 1,5 triệu đồng cho quãng đường đi hơn 2km lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác minh, triệu tập tài xế để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, hiện tài xế đã trả lại số tiền cho du khách người nước ngoài. Tuy nhiên, theo Công an phường Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, xem xét xử lý người vi phạm theo quy định.

Xem chi tiết

