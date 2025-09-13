Bắt giữ khẩn cấp tài xế 'chặt chém' cuốc xe 2,5 triệu đồng

Nguyễn Trường Giang bị công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do ép người dân trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang.

Trước đó, ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ và xác định tài xế nói trên là Nguyễn Trường Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

