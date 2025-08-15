Nhà thầu Kim Ngưu: "Đế chế" nghìn tỷ và bí ẩn đằng sau tỷ lệ trúng thầu "khủng"

Với hơn 1.125 tỷ đồng giá trị trúng thầu, Công ty Kim Ngưu nổi lên như một thế lực trong lĩnh vực cung cấp hóa chất. Việc trúng gói thầu tại Bến Tre với tỷ lệ tiết kiệm hơn 21% tiếp tục đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự và chiến lược giá của "ông lớn" này.

Với việc tham gia hơn 800 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu vượt ngưỡng 50%, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu (Nhà thầu Kim Ngưu) đã khẳng định vị thế một "ông lớn" thực sự. Việc doanh nghiệp này vừa trúng gói thầu cung cấp hóa chất tại Bến Tre với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng hơn 21% không chỉ cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mà còn hé lộ chiến lược giá đầy cạnh tranh và năng lực vượt trội của nhà thầu này.

Cuộc "so găng" tại Bến Tre và chiến thắng thuyết phục

Mới đây, tại gói thầu "Mua hóa chất xử lý nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2025" (Mã TBMT: IB2500251706), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500102456, Nhà thầu Kim Ngưu đã được phê duyệt trúng thầu với vai trò độc lập.

Một phần Quyết định số KQ2500251706_2506301602 do ông Hạ Chí Điền, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre (Chủ đầu tư) ký ngày 30/06/2025. Nguồn MSC

Cụ thể, theo Quyết định số KQ2500251706_2506301602 do ông Hạ Chí Điền, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre (Chủ đầu tư) ký ngày 30/06/2025, Nhà thầu Kim Ngưu đã trúng thầu với giá 4.229.496.000 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là 5.381.400.000 đồng. Như vậy, gói thầu đã đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên đến hơn 21,4%, một con số rất đáng ghi nhận.

Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bến Tre. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1851/BCĐG-CPTVXD-TTTV ngày 26/06/2025, cuộc đua có sự tham gia của 3 nhà thầu. Cả ba đều vượt qua vòng đánh giá sơ bộ về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng được quyết định bởi giá chào cạnh tranh.

Hai đối thủ của Kim Ngưu trong gói thầu này là:

● Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam (Mã số thuế: 0301446260): Nhà thầu này chào giá 4.517.154.000 đồng. Mặc dù có kê khai và được xem xét hưởng ưu đãi cho hàng hóa sản xuất trong nước, giá sau ưu đãi của nhà thầu này vẫn cao hơn giá chào của Kim Ngưu, do đó bị xếp hạng 2 và không được lựa chọn.

● Liên danh Công ty CP Đông Á - Phát Thiên Phú (gồm Công ty CP Đông Á - Mã số thuế: 2600283240 và Công ty TNHH Phát Thiên Phú - Mã số thuế: 3600889932): Liên danh này chào giá 4.451.274.000 đồng. Với mức giá cao hơn hai đối thủ còn lại, liên danh này bị xếp hạng 3 và không trúng thầu.

Như vậy, với việc đưa ra mức giá thấp nhất, Nhà thầu Kim Ngưu đã giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Chân dung "Người khổng lồ" Kim Ngưu

Vậy Nhà thầu Kim Ngưu là ai? Theo dữ liệu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu có mã số doanh nghiệp 0101515887, địa chỉ tại số 85 phố Đức Giang, TP. Hà Nội, do ông Nguyễn Xuân Hải làm Giám đốc.

Nhìn vào lịch sử hoạt động, có thể thấy Kim Ngưu không phải là một cái tên xa lạ trong lĩnh vực đấu thầu. Thống kê cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 827 gói thầu, trong đó trúng 425 gói, trượt 336 gói, 33 gói chưa có kết quả và 33 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu đạt trên 51% là một con số "biết nói", khẳng định năng lực và kinh nghiệm dày dạn.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 1.125.712.411.362 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 79,83%, cho thấy một chiến lược bỏ giá rất cạnh tranh, thường thấp hơn đáng kể so với dự toán của chủ đầu tư.

Hoạt động sôi nổi và "bành trướng" trong năm 2025

Đà phát triển của Nhà thầu Kim Ngưu không có dấu hiệu chậm lại trong năm 2025. Tính đến giữa tháng 8/2025, nhà thầu này đã tham gia tới 174 gói thầu trên khắp cả nước, tiếp tục thể hiện sự năng động và "phủ sóng" rộng khắp.

Thành công không chỉ dừng lại ở gói thầu tại Bến Tre. Trong năm 2025, Nhà thầu Kim Ngưu liên tiếp ghi nhận những kết quả ấn tượng khác. Điển hình là gói thầu "Mua sắm thiết bị phòng thử nghiệm" tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACOMIN với giá trị hơn 5,5 tỷ đồng. Hay trong vai trò liên danh, Kim Ngưu cũng góp mặt trong các gói thầu quy mô lớn như gói "Cung cấp dịch vụ vệ sinh các hạng mục trên cao năm 2025" tại NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 với giá trị lên đến hơn 13,5 tỷ đồng, và gói "Mua sắm hóa chất để xử lý nước năm 2025" tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH trị giá hơn 9,4 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự bền bỉ và vị thế vững chắc của Kim Ngưu tại các thị trường trọng điểm.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Phạm Giang nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm trên 21% như tại gói thầu ở Bến Tre là một con số rất tích cực, cho thấy hiệu quả của công tác đấu thầu cạnh tranh. Điều này có thể phản ánh hai khía cạnh: hoặc giá dự toán được xây dựng sát với thực tế nhưng cạnh tranh gay gắt đã kéo giá xuống, hoặc có sự chênh lệch nhất định trong việc lập dự toán ban đầu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là ngân sách nhà nước đã được hưởng lợi. Nhìn vào hồ sơ của Nhà thầu Kim Ngưu, tỷ lệ trúng thầu trên 50% với gần 830 gói đã tham gia là một minh chứng cho thấy họ không phải là một tay chơi 'nghiệp dư'. Họ có chiến lược giá rất rõ ràng và sự am hiểu sâu sắc thị trường."

Về quy trình pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Qua các tài liệu, quy trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu IB2500251706 đã tuân thủ các bước theo Luật Đấu thầu 2023. Điểm đáng chú ý trong báo cáo đánh giá là việc xem xét yếu tố ưu đãi cho hàng hóa sản xuất trong nước. Luật Đấu thầu khuyến khích điều này để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Việc Tổ chuyên gia của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre ghi nhận và tính toán ưu đãi cho nhà thầu kê khai là đúng quy định. Tuy nhiên, việc yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh trong giai đoạn đối chiếu cũng cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu một cách đầy đủ, chặt chẽ ngay từ đầu để được hưởng các quyền lợi hợp pháp."

Sự thành công của Nhà thầu Kim Ngưu là một minh chứng điển hình cho thấy trong một sân chơi minh bạch, cạnh tranh, những doanh nghiệp có năng lực thực sự, chiến lược kinh doanh bài bản và thượng tôn pháp luật sẽ có cơ hội vươn lên. Câu chuyện trúng thầu tại Bến Tre không chỉ là một thắng lợi riêng lẻ, mà còn là một lát cắt phản ánh sức mạnh và vị thế của một "người khổng lồ" trong một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.