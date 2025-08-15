Gói thầu 5,7 tỷ tại ĐH SPKT TP HCM: Bí ẩn sau chiến thắng của nhà thầu duy nhất

Công ty Đại Hiệp Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 5,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất cạnh tranh đã bị loại từ vòng đầu vì một lỗi kỹ thuật sơ đẳng, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu này

Ngày 04/08/2025, PGS.TS. Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đã ký Quyết định số 2811/QĐ-ĐHSPKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc công trình “Cải tạo xưởng thực tập hàn, xưởng thực tập nguội – Khoa Cơ khí chế tạo máy”. Đơn vị được công bố trúng thầu là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đại Hiệp Phát (MST: 0310230099; Địa chỉ: Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, TP.HCM; Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hồng Thái).

Trích 1 phần Quyết định số 2811/QĐ-ĐHSPKT (Nguồn: MSC)

Giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đại Hiệp Phát (Công ty Đại Hiệp Phát) là 5.724.117.688 VND, thấp hơn giá gói thầu (5.882.942.953 VND) khoảng 158,8 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,7%.

Đối thủ duy nhất bị loại từ "vòng gửi xe"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 3507/BCĐG-EHSDT-25 do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Sài Gòn lập ngày 25/7/2025, gói thầu này có 2 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, chỉ có Công ty Đại Hiệp Phát được đánh giá "Đạt" ở vòng kiểm tra tính hợp lệ. Nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Sông Lô (MST: 3601498748) đã bị đánh giá "Không đạt".

Lý do được nêu rõ trong báo cáo: "Không có bảo đảm dự thầu". Cụ thể, file "7. Bảo lãnh dự thầu + cam kết tín dụng" mà Công ty Sông Lô đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị lỗi, không thể mở hoặc đọc được. Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT, hồ sơ của nhà thầu này bị loại ngay lập tức và không được xem xét ở các bước đánh giá tiếp theo về năng lực, kinh nghiệm.

Như vậy, Công ty Đại Hiệp Phát đã trở thành nhà thầu duy nhất đủ điều kiện đi tiếp và được đề nghị trúng thầu.

Năng lực nhà thầu trúng thầu và những câu hỏi ban đầu

Theo thông tin công khai, Công ty Đại Hiệp Phát được phân loại là doanh nghiệp nhỏ với số nhân viên đăng ký là 4 người. Dù vậy, công ty này có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như thi công công trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật...

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân nhận định: “Việc loại một nhà thầu vì lỗi kỹ thuật trên hồ sơ dự thầu điện tử là hoàn toàn đúng quy trình. Tuy nhiên, khi một gói thầu chỉ còn lại một nhà thầu hợp lệ, tính cạnh tranh đã không còn. Tỷ lệ tiết kiệm 2,7% đã phản ánh rõ điều này. Câu hỏi lớn hơn không nằm ở tính đúng/sai của quy trình, mà ở hiệu quả kinh tế thực sự của gói thầu”.

Về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Pháp luật đấu thầu được thiết kế để đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi các yếu tố này không được đảm bảo, dù quy trình không sai, mục tiêu cuối cùng của công tác đấu thầu cũng chưa thực sự trọn vẹn”.

Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ trúng gói thầu gần 6 tỷ đồng sau khi đối thủ duy nhất bị loại vì một lỗi sơ đẳng đặt ra câu hỏi. Liệu đây có phải là một chiến thắng đơn lẻ, hay là một phần trong một chuỗi thành công đặc biệt của nhà thầu này tại cùng một chủ đầu tư?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục làm rõ trong kỳ 2 của vệt bài.