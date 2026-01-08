"Nhà thầu quen" Fortune và tỷ lệ trúng thầu 100% tại Bệnh viện Ung Bướu [Kỳ 2]

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Fortune có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với nhiều cơ sở y tế tại TP HCM, đặc biệt là chuỗi thắng tuyệt đối 16/16 gói thầu tại Bệnh viện Ung Bướu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune (trụ sở tại TP HCM) sở hữu một bảng thành tích đấu thầu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật y tế. Tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 267 gói thầu và trúng tới 172 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu khoảng 64%.

Dấu ấn đậm nét nhất của Fortune nằm ở mối quan hệ mật thiết với các chủ đầu tư là các bệnh viện lớn. Điển hình nhất là tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 16 gói thầu do Bệnh viện Ung Bướu mời thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này đạt gần 7 tỷ đồng. Các gói thầu Fortune đảm nhiệm rất đa dạng, từ bảo trì hệ thống nước RO (gói 494 triệu đồng), sửa chữa bồn inox (440 triệu đồng) cho đến dịch vụ quan trắc môi trường và vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Quận Bình Thạnh. Tại đây, Fortune tham gia 19 gói thầu và trúng tới 17 gói (tỷ lệ trúng hơn 89%) với tổng giá trị hơn 14,6 tỷ đồng. Nhiều gói thầu có giá trị lớn như vận hành hệ thống xử lý nước thải (hơn 5,7 tỷ đồng), trang bị hệ thống RO khử khuẩn gia nhiệt (2,4 tỷ đồng) đều thuộc về tay nhà thầu này.

Không dừng lại ở đó, tại Bệnh viện Mắt TP HCM và Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỷ lệ trúng thầu của Fortune cũng duy trì ở mức cao ngất ngưởng là 90% (trúng 9/10 gói tại mỗi đơn vị). Danh mục trúng thầu dày đặc tại một số địa phương và chủ đầu tư nhất định khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh và cơ hội cho các nhà thầu khác trong lĩnh vực này.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại một đơn vị trong nhiều năm có thể do họ hiểu rõ hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư, tạo lợi thế về giá và giải pháp. Tuy nhiên, ông Vũ cũng cảnh báo: "Nếu tình trạng một nhà thầu 'bao sân' kéo dài quá lâu sẽ làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, các nhà thầu mới sẽ e dè không muốn tham gia, dẫn đến hệ lụy là chủ đầu tư có thể phải phụ thuộc hoàn toàn vào một đơn vị duy nhất".

Dữ liệu cũng cho thấy, Fortune thường xuyên đối đầu với "đối thủ quen thuộc" là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật Nhất An Sinh. Hai bên đã gặp nhau trong 28 gói thầu, Fortune thắng 13 lần và Nhất An Sinh thắng 12 lần. Sự xuất hiện thường xuyên của các cặp đối thủ này trong các gói thầu y tế là một đặc điểm cần lưu ý trong công tác phân tích tính minh bạch và công bằng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư khi phê duyệt các gói thầu có tỷ lệ trúng thầu tập trung hoặc tiết kiệm thấp. Dù Fortune thắng thầu công khai qua mạng, nhưng cơ quan chức năng cần lưu tâm đến các dấu hiệu nhà thầu quen để đảm bảo môi trường đầu tư công thực sự lành mạnh".

