Minh bạch đấu thầu: Góc nhìn từ hồ sơ Công ty Thái Dương [Kỳ 5]

Từ thực tiễn đấu thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương, các chuyên gia kiến nghị cần siết chặt công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo Luật Đấu thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua loạt bài phân tích về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương (MST: 0312171586) đã phác họa nên một bức tranh đa diện về công tác mua sắm công tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Việc một doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu sát giá, là nhà thầu duy nhất tham dự, hoặc có tỷ lệ tiết kiệm chênh lệch bất thường (từ dưới 2% đến gần 43%) là những chỉ dấu rủi ro mà các cơ quan quản lý nhà nước cần lưu tâm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm, bao gồm việc nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Các chủ đầu tư cần phải chịu trách nhiệm giải trình cao hơn đối với các gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng vai trò của các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và tư vấn thẩm định giá là then chốt. "Cần xử lý nghiêm các đơn vị tư vấn nếu phát hiện có sự bắt tay, nâng khống giá dự toán hoặc cài cắm tiêu chí kỹ thuật. Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định cụ thể các chế tài xử phạt, cần được áp dụng triệt để," ông Giang chia sẻ.

Ngoài ra, chuyên gia Vũ Bảo Thông cũng chia sẻ cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các gói thầu có dấu hiệu "bất thường" về giá và thời gian thực hiện. Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ lưu ý thêm về tính minh bạch trong các mô hình liên danh.

Luật sư Nguyễn Văn Lập khuyến nghị: "Các cơ quan chức năng cần rà soát lại quy trình lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị như Sở GD&ĐT Gia Lai, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng... để đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, cần làm rõ năng lực thực tế của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trong việc đáp ứng hàng loạt hợp đồng cùng một thời điểm."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.