Công ty Xây dựng AHA và những gói thầu “một mình một ngựa” tại Đắk Lắk

Liên tiếp trúng các gói thầu lớn với vị thế nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH Xây dựng AHA đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn cuối năm 2025, hoạt động đấu thầu tại khu vực tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của một cái tên quen thuộc: Công ty TNHH Xây dựng AHA (có trụ sở tại số 61 đường Chế Lan Viên, Phường Buôn Ma Thuột). Đáng chú ý, dù tham gia vào các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng, doanh nghiệp này thường xuyên rơi vào tình cảnh “độc diễn” khi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và nghiễm nhiên trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp.

Chân dung nhà thầu và những gói thầu “độc diễn”

Mới đây nhất, ngày 11/12/2025, tại gói thầu "TC01/2025: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị" thuộc dự án Xây dựng Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2, Công ty TNHH Xây dựng AHA đã được phê duyệt trúng thầu với giá 25.614.528.000 đồng theo Quyết định số 222/QĐ-PYTTTN. Điều đáng nói là tại biên bản mở thầu ngày 01/12/2025, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất nhà thầu này tham gia. Với một dự án có quy mô hơn 25 tỷ đồng, việc không có bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh trực tiếp đặt ra dấu hỏi về tính hấp dẫn và minh bạch của hồ sơ mời thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai ngày sau, vào ngày 13/12/2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đắk Lắk đã ký Quyết định số 958/QĐ-CĐĐL phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng AHA trúng gói thầu xây lắp sửa chữa ký túc xá C1 với giá 4.421.905.318 đồng. Kịch bản cũ lặp lại: AHA là nhà thầu duy nhất tham dự.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách: Những con số biết nói

Một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng AHA trúng thầu, con số tiết kiệm dường như chỉ mang tính hình thức. Tại gói thầu sửa chữa ký túc xá C1, với giá dự toán 4.527.370.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt khoảng 105 triệu đồng (tương đương 2,33%). Tương tự, tại gói thầu hơn 25 tỷ đồng ở Trung tâm Pháp y, mức tiết kiệm cũng chỉ đạt con số khiêm tốn.

Theo dữ liệu về năng lực nhà thầu, trong năm 2025, AHA đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Quy luật chung là các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm thấp, dưới ngưỡng 4%. Dư luận đặt nghi vấn: Liệu có sự ưu ái hay rào cản kỹ thuật nào khiến các nhà thầu khác phải "né" những sân chơi này, để AHA một mình về đích?

Trích xuất báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng AHA tự kê khai đội ngũ nhân sự chủ chốt và thiết bị đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhỏ, với việc thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu xây lắp đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ gấp rút (gói KTX C1 chỉ có 20 ngày thực hiện), việc đảm bảo chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP là một thách thức không nhỏ.

Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi về hiện tượng "một mình một ngựa" trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu hiện hành và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ về việc xử lý tình huống khi chỉ có một nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư với cùng một nhà thầu, các cơ quan thanh tra cần vào cuộc để kiểm tra tính khách quan của hồ sơ mời thầu, tránh tình trạng cài cắm các tiêu chí 'đặc thù' nhằm loại bỏ sự cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhấn mạnh, tỷ lệ tiết kiệm dưới 3% ở các gói thầu xây lắp quy mô lớn là con số thấp, chưa phản ánh đúng tinh thần cạnh tranh minh bạch để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

Việc Công ty TNHH Xây dựng AHA trúng thầu với những kịch bản tương đồng đang tạo nên những dư luận trái chiều tại Đắk Lắk. Tính minh bạch, sự công bằng trong đấu thầu và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư liên quan cần sớm được làm rõ để đảm bảo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả của các dự án đầu tư công.