Lập trình viên cho AI trồng cà chua để thử giới hạn thật

Số hóa

Lập trình viên cho AI trồng cà chua để thử giới hạn thật

Một coder Mỹ dùng thí nghiệm trồng cà chua để kiểm tra khả năng ra quyết định, ghi nhớ và thích nghi dài hạn của AI trong thế giới vật lý.

Thiên Trang (TH)
Một chuỗi bài đăng của lập trình viên Martin DeVido đang thu hút cộng đồng công nghệ khi anh đặt AI vào nhiệm vụ trồng cà chua kéo dài nhiều tháng.
Thay vì khoe AI làm nông nghiệp, thí nghiệm này nhằm kiểm tra giới hạn thực sự của các AI agent khi phải hoạt động lâu dài trong môi trường vật lý.
Hệ thống Verdant sử dụng mô hình Claude của Anthropic, kết hợp camera và loạt cảm biến để theo dõi CO₂, độ ẩm, nhiệt độ và tình trạng cây trồng.
AI có thể tự bật đèn, tưới nước hay bơm CO₂ dựa trên suy luận sinh lý học cây trồng, không chỉ theo ngưỡng bật-tắt đơn giản.
Ở giai đoạn đầu, Verdant xử lý tốt việc cây nảy mầm và phát triển lá thật, nhưng con người vẫn phải giám sát và can thiệp khi cần.
Thí nghiệm cũng bộc lộ điểm yếu khi AI không phát hiện được rễ bị bó chặt do hạn chế thị giác từ camera.
DeVido tận dụng dự án để thử nghiệm kiến trúc trí nhớ dài hạn cho AI bằng cách tự tóm tắt và “ngủ” định kỳ.
Thử nghiệm cho thấy AI có tiềm năng tối ưu trong thế giới thực, nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào cảm biến và những giới hạn sinh học khó số hóa.
