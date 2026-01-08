Đấu thầu thiết bị giáo dục: Cần tăng cường trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư [Kỳ 3]

Sau vệt bài về Công ty Thiết bị Giáo dục, các chuyên gia nhấn mạnh việc cần ngăn chặn tình trạng "một mình một chợ" để bảo vệ ngân sách Nhà nước.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục đã tham gia 26 gói thầu và trúng tới 22 gói. Bên cạnh gói thầu tại trường Amsterdam, đơn vị này còn ghi dấu ấn tại nhiều địa phương như TP Cần Thơ, TP HCM và các tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025, việc xuất hiện các gói thầu trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% như tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (tiết kiệm ~0,95%) là một thực trạng đáng lo ngại. Tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, một gói thầu trị giá 87.480.000 đồng cũng về tay nhà thầu này với kịch bản tham gia độc lập.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích:"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong đấu thầu. Nếu một chủ đầu tư để tình trạng duy nhất một nhà thầu tham dự kéo dài qua nhiều năm, hoặc giá dự toán luôn sát với giá trúng thầu của một đơn vị cụ thể, các cơ quan thanh tra cần vào cuộc kiểm tra lại tính liêm chính của quá trình thẩm định giá".

Tại gói thầu IB2500557210 của trường Amsterdam, mặc dù danh mục hàng hóa là thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới có những yêu cầu kỹ thuật chi tiết, nhưng báo cáo đánh giá E-HSDT không ghi nhận bất kỳ nội dung nào cần bổ sung hay làm rõ. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu hồ sơ mời thầu có được xây dựng theo hướng "mở" để thu hút nhiều nhà thầu tham dự, hay vô tình trở thành rào cản đối với các đơn vị khác.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang kiến nghị:"Để đảm bảo thị trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, các đơn vị giáo dục cần đa dạng hóa nguồn tin khi khảo sát giá, tránh việc chỉ tham khảo báo giá từ những đối tác quen thuộc. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tăng cường kiểm tra các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường dưới 1%".

Việc tiết kiệm ngân sách không chỉ là những con số trên giấy tờ, mà là nguồn lực quan trọng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục. Khi một doanh nghiệp có lịch sử trúng thầu dày đặc như Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục, sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng và các cơ quan chức năng là yêu cầu tất yếu để đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Minh bạch hóa hoạt động đấu thầu và nâng cao tính cạnh tranh sẽ giúp chọn được những nhà thầu thực sự có năng lực với mức giá tối ưu nhất. Đó cũng là mong mỏi của dư luận để mỗi đồng tiền từ ngân sách nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả nhất cho sự nghiệp trồng người.

