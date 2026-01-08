Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu thiết bị giáo dục: Cần tăng cường trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư [Kỳ 3]

Sau vệt bài về Công ty Thiết bị Giáo dục, các chuyên gia nhấn mạnh việc cần ngăn chặn tình trạng "một mình một chợ" để bảo vệ ngân sách Nhà nước.

Hải Đăng

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục đã tham gia 26 gói thầu và trúng tới 22 gói. Bên cạnh gói thầu tại trường Amsterdam, đơn vị này còn ghi dấu ấn tại nhiều địa phương như TP Cần Thơ, TP HCM và các tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/6/2025 về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025, việc xuất hiện các gói thầu trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% như tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (tiết kiệm ~0,95%) là một thực trạng đáng lo ngại. Tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, một gói thầu trị giá 87.480.000 đồng cũng về tay nhà thầu này với kịch bản tham gia độc lập.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích:"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong đấu thầu. Nếu một chủ đầu tư để tình trạng duy nhất một nhà thầu tham dự kéo dài qua nhiều năm, hoặc giá dự toán luôn sát với giá trúng thầu của một đơn vị cụ thể, các cơ quan thanh tra cần vào cuộc kiểm tra lại tính liêm chính của quá trình thẩm định giá".

Tại gói thầu IB2500557210 của trường Amsterdam, mặc dù danh mục hàng hóa là thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới có những yêu cầu kỹ thuật chi tiết, nhưng báo cáo đánh giá E-HSDT không ghi nhận bất kỳ nội dung nào cần bổ sung hay làm rõ. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu hồ sơ mời thầu có được xây dựng theo hướng "mở" để thu hút nhiều nhà thầu tham dự, hay vô tình trở thành rào cản đối với các đơn vị khác.

snapedit-1767763368643-5795.jpg
Nguồn MSC

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang kiến nghị:"Để đảm bảo thị trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, các đơn vị giáo dục cần đa dạng hóa nguồn tin khi khảo sát giá, tránh việc chỉ tham khảo báo giá từ những đối tác quen thuộc. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tăng cường kiểm tra các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường dưới 1%".

Việc tiết kiệm ngân sách không chỉ là những con số trên giấy tờ, mà là nguồn lực quan trọng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục. Khi một doanh nghiệp có lịch sử trúng thầu dày đặc như Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục, sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng và các cơ quan chức năng là yêu cầu tất yếu để đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Minh bạch hóa hoạt động đấu thầu và nâng cao tính cạnh tranh sẽ giúp chọn được những nhà thầu thực sự có năng lực với mức giá tối ưu nhất. Đó cũng là mong mỏi của dư luận để mỗi đồng tiền từ ngân sách nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả nhất cho sự nghiệp trồng người.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#đấu thầu #giáo dục #ngân sách #trách nhiệm #chủ đầu tư #cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục trúng thầu tại trường Amsterdam với tiết kiệm dưới 1% [Kỳ 1]

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục vừa trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

Ngày 18/12/2025, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ký Quyết định số 375/QĐ-THPT HNA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị các phòng học bộ môn, phòng làm việc và thiết bị dạy học. Đơn vị được lựa chọn là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ trụ sở tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội; MSDN: 0101365279).

Theo hồ sơ, giá dự toán của gói thầu này được xác định là 1.371.776.000 đồng. Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục đã trúng thầu với giá 1.358.686.000 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 13.090.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,95%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu thiết bị giáo dục: Rào cản kỹ thuật hay bài toán chất lượng? [Kỳ 3]

Từ trường hợp của nhà thầu Tràng An, các chuyên gia phân tích về ranh giới mong manh giữa việc đảm bảo chất lượng hàng hóa và việc gây hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua vệt bài về Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An cho thấy một thực trạng phổ biến trong đấu thầu thiết bị giáo dục hiện nay: Các nhà thầu thường bị loại bởi các sai sót kỹ thuật hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thông số thiết bị.

Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc xây dựng hồ sơ mời thầu phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Tuy nhiên, tại gói thầu mua sắm thiết bị ngoại ngữ của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, việc yêu cầu máy chiếu phải có khoảng cách chiếu tối thiểu lên tới 13,17m hay các yêu cầu chi tiết về cổng kết nối máy tính đã khiến 3 trên 4 nhà thầu tham dự "ngã ngựa".

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Thiết bị Y tế Bình Minh "một mình một ngựa" trúng thầu [Kỳ 1]

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thiết bị y tế trị giá hơn 5,1 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh tham gia và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1231/QĐ-BVĐK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói số 4: Thiết bị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thẩm mỹ. Đây là gói thầu thành phần thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.173.833.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh (địa chỉ tại 449/89/3 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP HCM) với giá trúng thầu là 4.618.000.000 đồng. Sau đấu thầu, gói thầu tiết kiệm cho ngân sách tỉnh Vĩnh Long số tiền hơn 555 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,74%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới