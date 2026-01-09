Hà Nội

Nam Em mặc đồ thiếu vải khiến triệu người bàn tán

Nam Em mặc đồ thiếu vải khiến triệu người bàn tán

Mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Nam Em biểu diễn. Đáng chú ý, trang phục người đẹp này mặc bị đánh giá thiếu vải.

Xuất hiện trên sân khấu, Nam Em gây chú ý khi lựa chọn một bộ mini dress màu hồng pastel mang đậm tinh thần Barbiecore - xu hướng thời trang tôn vinh sự nữ tính, ngọt ngào nhưng không kém phần táo bạo.
Thiết kế dáng ngắn, ôm nhẹ cơ thể, kết hợp cùng những chi tiết bèo nhún và lớp váy xếp tầng nhằm tạo cảm giác trẻ trung, đáng yêu. Nam Em còn hoàn thiện tổng thể bằng loạt nơ nhỏ đính trên mái tóc dài, góp phần "hack tuổi" rõ rệt.
Tuy nhiên cũng từ bộ trang phục "thiếu vải" này, làn sóng tranh luận nhanh chóng nổ ra. Một bộ phận khán giả cho rằng Nam Em đang quá phô trương, lựa chọn trang phục có chất liệu và các khoảng hở kém tinh tế, dễ gây phản cảm.
Thế nhưng, cũng có ý kiến bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng với tính chất biểu diễn, phong cách trên hoàn toàn có thể chấp nhận, thậm chí còn được xem là phù hợp với môi trường công việc.
Dù quan điểm khen - chê còn nhiều đối lập, một điều dễ nhận thấy là tình trạng gầy gò, thiếu cân của Nam Em đang lộ rõ, khác biệt lớn so với hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng mà công chúng từng quen thuộc trong những năm đầu sự nghiệp của cô.
Thời gian gần đây, những lần đi diễn của Nam Em liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì nhiều lý do khác nhau.
Một lần khác, trên một sân khấu phòng trà, Nam Em bị nhận xét là phản cảm bởi vũ đạo lạ, kém duyên so với diện mạo nữ tímh khi ấy trong chiếc đầm lụa mềm mại.
Từ trang phục, phong cách biểu diễn cho đến sắc vóc, Nam Em liên tục đứng giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Dường như, mỗi lần xuất hiện của người đẹp sinh năm 1996 vẫn luôn đủ sức tạo nên những cuộc bàn luận chưa có hồi kết trên mạng xã hội.
