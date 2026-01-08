Ăn đồ hộp làm từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi nguy hiểm thế nào?

Chuyên gia cảnh báo, thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong đồ hộp có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người cao tuổi.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Doanh nghiệp hiện sở hữu 3 nhà máy và 3 văn phòng, là thương hiệu lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến với các sản phẩm quen thuộc như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp... Sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Thế nhưng, doanh nghiệp này gây rúng động dư luận khi cơ quan chức năng phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho công ty.

Thịt lợn nhiễm bệnh có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước

Quá trình kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng ghi nhận số thịt lợn nhiễm bệnh có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi và không đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm, đặc biệt khoảng 2 tấn đã được đưa vào dây chuyền chế biến và đóng gói thành phẩm.

Hiện lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để chế biến.

Vụ việc đặt ra nghi vấn về quy trình kiểm soát đầu vào của công ty này và nguy cơ an toàn thực phẩm với sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng việc thu mua nguyên liệu “kém chất lượng”, không rõ nguồn gốc và đưa vào dây chuyền sản xuất sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời.

Tang vật liên quan trong vụ việc thịt lợn nhiễm bệnh được tiêu thụ. Ảnh: Minh Hùng/ Báo Quảng Ninh.

Ăn thịt hộp nhiễm dịch tả lợn có nhiều nguy cơ với sức khỏe

Bệnh tả lợn châu Phi do virus ASFV gây ra, là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trong đàn lợn, có thể gây tử vong đến 100%. Virus chủ yếu truyền qua máu và dịch tiết của lợn bệnh.

Theo các tổ chức thú y và chuyên gia dịch tễ, dịch tả lợn châu Phi chỉ lây nhiễm từ lợn bệnh sang lợn khỏe và không có nguy cơ lây lan từ lợn sang người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan với dịch tả.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng, điều đáng sợ không phải là virus dịch tả lợn châu Phi, mà là bản chất của thịt lợn đã nhiễm bệnh, chết hoặc bị thu gom trái phép.

Theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, thì khi lợn mắc bệnh nặng, cơ thể suy kiệt, hệ miễn dịch sụp đổ, mô thịt sẽ là môi trường thuận lợi cho hàng loạt vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli, Clostridium, cùng các vi sinh vật phân hủy khác xâm nhập.

Đồng thời, lợn bị bệnh tả châu Phi thường có sức đề kháng kém, dễ nhiễm thêm các bệnh nguy hiểm khác như liên cầu khuẩn, tai xanh, cúm, lở mồm long móng… Đây mới là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người.

Người ăn phải thịt lợn bệnh có thể bị ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, hoặc mắc bệnh ký sinh trùng, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm màng não, gây nguy hiểm tính mạng trong một số trường hợp.

Vì vậy, dù nấu chín có thể diệt virus gây bệnh thì thịt lợn mắc dịch tả châu Phi không bao giờ được phép sử dụng làm thực phẩm. Chính vì thế mà Cơ quan Thú y Việt Nam, WHO và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH/OIE) đều quy định toàn bộ lợn mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh tả phải được tiêu hủy bắt buộc để ngăn chặn dịch lây lan.

Một số sản phẩm đồ hộp của Halong Canfoco/ Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng thịt hộp, pate đã qua chế biến nhiệt nên “an toàn hơn”. Trên thực tế, các chuyên gia cảnh báo, chế biến chỉ an toàn khi nguyên liệu ban đầu đạt chuẩn.

Nếu thịt đầu vào là thịt bệnh, thịt ôi thiu thì vi khuẩn và độc tố có thể không bị tiêu diệt hoàn toàn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, viêm ruột cấp tăng cao. Trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền là những đối tượng có sức khỏe kém, nếu ăn phải loại thịt này sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng cao hơn, có thể đối mặt nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc, thông tin nhà sản xuất và chỉ mua hàng tại hệ thống phân phối uy tín.

Người dân tuyệt đối không nên nếm thử nếu nghi ngờ thực phẩm có nhiễm khuẩn, như có vị lạ: chua, đắng hoặc khác biệt rõ rệt so với bình thường. Những loại thực phẩm đóng hộp có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như: pate đóng hộp (đặc biệt là pate gan); thịt hộp, cá hộp, xúc xích đóng hộp, thịt nguội chân không; rau củ đóng hộp như măng, nấm, ngô, đậu Hà Lan, cà rốt, củ cải đường.

Thực phẩm tự làm hoặc chế biến tại nhà cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn như pate, thịt muối, xúc xích không đảm bảo điều kiện tiệt trùng. Đồ ngâm chua tự làm như dưa chuột ngâm, cà pháo, dưa cải muối, đặc biệt nếu ngâm kín lâu ngày trong môi trường yếm khí cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn. Thậm chí, đồ hộp, thực phẩm đóng lọ thủy tinh homemade không tiệt trùng đúng tiêu chuẩn cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn nguy hiểm.