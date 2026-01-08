Hàng chục tỷ đồng ngân sách tại Ban Bình Thạnh được "tiêu" như thế nào qua các gói thầu sát giá? [Kỳ 3]

Chỉ riêng 5 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA Bình Thạnh, tổng giá trị trúng thầu của nhóm Vạn Thành Đạt và Gia Phúc đạt gần 44 tỷ đồng, nhưng hiệu quả tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 120 triệu đồng.

Từ những phân tích ở các kỳ trước, bức tranh đấu thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh hiện lên với những gam màu chưa thực sự tươi sáng về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng được giải ngân nhưng số tiền tiết kiệm được chỉ ở mức "tượng trưng", bài toán hiệu quả đầu tư công cần được xem xét nghiêm túc.

Tiết kiệm "nhỏ giọt" cho ngân sách

Thống kê sơ bộ từ 5 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA Bình Thạnh mà Công ty Vạn Thành Đạt và Công ty Gia Phúc trúng thầu cho thấy tổng giá trị trúng thầu lên tới khoảng 43,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền tiết kiệm thông qua đấu thầu công khai chỉ đạt khoảng 116 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm bình quân chỉ dao động ở mức cực thấp từ 0,2% đến 0,5%.

Trong bối cảnh TP HCM đang nỗ lực tối ưu hóa chi tiêu công, việc hàng chục tỷ đồng ngân sách được giải ngân nhưng hiệu quả tiết kiệm qua đấu thầu gần như không đáng kể là vấn đề đáng báo động. Liệu công tác lập dự toán, thẩm định giá và tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh đã thực sự bám sát giá thị trường hay chưa?.

Ảnh minh hoạ

Năng lực thi công thực tế đến đâu?

Công ty Vạn Thành Đạt có trụ sở tại 252B1 Lý Chính Thắng, Phường Nhiêu Lộc, TP HCM, do ông Nguyễn Quan Đông làm Giám đốc. Thành lập từ năm 2008, doanh nghiệp này được phân loại là doanh nghiệp quy mô nhỏ. Tuy nhiên, lịch sử đấu thầu của đơn vị này lại rất đáng nể với việc tham gia 43 gói thầu, trúng 31 gói, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt trên 370 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Vạn Thành Đạt hoạt động rất hiệu quả khi trúng 5/7 gói thầu tham dự. Ngoài các gói thầu tại BQLDA Bình Thạnh, đơn vị này còn trúng thầu tại nhiều địa phương khác như: Gói thầu XL tại Hóc Môn (trị giá hơn 30 tỷ đồng trong vai trò liên danh); Gói thầu số 3 Xây lắp do Công ty Đầu tư Xây dựng Đô thị Sài Gòn mời thầu tại TP Thủ Đức (trị giá trên 9,6 tỷ đồng) và gói thầu số 4 Xây lắp đường Hồng Đức (trị giá hơn 9 tỷ đồng).

Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ cùng lúc triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn tại các địa bàn khác nhau như Bình Thạnh, Hóc Môn, Thủ Đức đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản trị, nhân sự và thiết bị máy móc. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ từ chủ đầu tư, nguy cơ chậm tiến độ hoặc "bán thầu" là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là với các dự án duy tu vỉa hè, hẻm yêu cầu thi công nhanh để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Luật Đấu thầu 2023 quy định rất rõ về các hành vi bị nghiêm cấm như thông thầu, dàn xếp thầu. Những dấu hiệu như tỷ lệ tiết kiệm thấp kỷ lục, sự luân phiên trúng thầu giữa một nhóm nhà thầu và việc sử dụng cùng một đội ngũ tư vấn chấm thầu là những chỉ báo rủi ro trong hoạt động đầu tư công.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) kiến nghị: "Để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự minh bạch và công bằng, UBND TP HCM cần sớm vào cuộc rà soát lại quy trình lựa chọn nhà thầu tại các gói thầu nêu trên. Cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trong việc thẩm định hồ sơ và phê duyệt kết quả".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.