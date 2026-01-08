An Giang: “Sảy chân” vì bảo lãnh dự thầu, bài học từ việc Công ty Chí Trung bị loại [Kỳ 3]

Tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, việc một nhà thầu bị loại ngay từ "vòng gửi xe" vì thiếu ngày hiệu lực bảo lãnh đang để lại nhiều bài học đắt giá.

Trong hoạt động đấu thầu qua mạng, tính chuyên nghiệp và sự cẩn trọng trong khâu lập hồ sơ luôn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Sự việc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung bị loại tại dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi là một minh chứng điển hình cho việc "sai một ly, đi một dặm".

Dừng bước vì... thiếu 4 ngày hiệu lực

Gói thầu số 09 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang làm chủ đầu tư thực hiện đóng thầu vào lúc 09:00 ngày 07/11/2025. Theo quy định tại hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu phải có hiệu lực tối thiểu 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, bảo lãnh dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung do ngân hàng phát hành lại ghi thời gian hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 03/11/2025. Như vậy, nếu tính từ thời điểm đóng thầu chính thức (07/11/2025), bảo lãnh của đơn vị này đã bị thiếu hụt mất 4 ngày hiệu lực so với yêu cầu bắt buộc của chủ đầu tư.

Hệ quả là nhà thầu này bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Mọi nỗ lực chuẩn bị về biện pháp thi công, năng lực nhân sự hay phương án tài chính sau đó đều trở nên vô nghĩa khi "tấm vé thông hành" không đủ điều kiện pháp lý.

Góc nhìn pháp lý về sự nghiêm minh trong đấu thầu

Phân tích dưới góc độ luật pháp, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho biết: "Khoản 1 Điều 18 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rất rõ: Trường hợp bảo lãnh dự thầu có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu thì hồ sơ dự thầu bị loại. Đây là quy định nhằm đảm bảo nhà thầu luôn có ràng buộc trách nhiệm tài chính trong suốt quá trình chủ đầu tư đánh giá và phê duyệt kết quả".

Thực tế, việc chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp trị giá trên 5 tỷ đồng đòi hỏi doanh nghiệp tốn kém không ít thời gian và chi phí khảo sát. Việc để bị loại vì một lỗi kỹ thuật về con số ngày tháng được coi là sự thiếu chuyên nghiệp đáng tiếc, nhất là với một đơn vị đã có kinh nghiệm tham gia thị trường như Công ty Chí Trung.

Lời cảnh tỉnh cho môi trường đấu thầu cạnh tranh

Sự cố của Công ty Chí Trung khiến cuộc đua tại gói thầu này vô hình trung giảm đi tính cạnh tranh trực tiếp. Khi một nhà thầu bị loại sớm vì lỗi hành chính, áp lực so kè về giá giữa các nhà thầu còn lại sẽ bớt đi sự kịch tính, từ đó có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Dù Công ty Cổ phần Xây dựng TMD đã trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách khá tốt (gần 9%), nhưng sự việc vẫn là lời nhắc nhở đắt giá cho các nhà thầu khác đang tham gia các dự án đầu tư công trong năm 2025.

"Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên viên hồ sơ, cập nhật liên tục các văn bản pháp luật mới nhất như Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2024 và 2025 để tránh những sai sót tương tự", Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh.

Dự án gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi có ý nghĩa sống còn đối với an toàn của người dân xã Khánh Bình. Việc lựa chọn được nhà thầu đúng quy định là bước đầu, quá trình giám sát thi công thực tế mới là thước đo cuối cùng cho hiệu quả của gói thầu này.

