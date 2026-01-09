Hà Nội

Dự đoán ngày mới 10/1/2026 cho 12 con giáp: Tỵ may mắn

Giải mã

Dự đoán ngày mới 10/1/2026 cho 12 con giáp: Tỵ may mắn

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có thể gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và tài chính thịnh vượng.

Tâm Anh (TH)
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/1/2026, vận thế của người tuổi Tý can đảm. Tình cảm: Tuổi Tý lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với người ấy. Công việc: Con giáp này tin tưởng vào phán đoán của mình để tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Tiền bạc: Tuổi Tý có thể thu hồi được khoản nợ khá lớn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 10/1/2026 sáng suốt. Tình cảm: Tuổi Sửu chung tay với gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Công việc: Con giáp này có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, tương lai rộng mở. Tiền bạc: Tuổi Sửu bắt kịp xu hướng kinh doanh mới, đầu tư vào dự án tiềm năng.
Vận thế ngày 10/1/2026 của người tuổi Dần gắn bó. Tình cảm: Tuổi Dần và người yêu ngày càng gắn bó, tình cảm thắm thiết. Công việc: Con giáp này giới thiệu cho khách hàng về các gói sản phẩm của công ty phù hợp với nhu cầu của họ. Tiền bạc: Người tuổi Dần dành dụm một khoản dùng lúc khẩn cấp.
Vận thế ngày 10/1/2026 của người tuổi Mão tin tưởng. Tình cảm: Người tuổi Mão lựa chọn tin tưởng người nhà thay vì những lời đồn đại vô căn cứ. Công việc: Con giáp này có chút bất ngờ khi được cấp trên đột ngột phân công nhiệm vụ mới dù không theo dự án đó từ đầu. Tiền bạc: Người tuổi Mão băn khoăn có nên đầu tư hay mở tài khoản tiết kiệm.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/1/2026, vận thế của người tuổi Thìn cố chấp. Tình cảm: Con giáp này có thể cố chấp làm theo ý của mình mà không nghe lời khuyên từ gia đình. Công việc: Tuổi Thìn cần khiêm tốn, thận trọng khi làm việc với nhiều người. Tiền bạc: Người tuổi Thìn có thói quen chi tiêu khá ổn định.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/1/2026, vận thế của người tuổi Tỵ may mắn. Tình cảm: Con giáp này có thể cùng nửa kia trải qua tình huống bất ngờ nhưng nhiều niềm vui. Công việc: Tuổi Tỵ có thể gặp nhiều may mắn khi triển khai kế hoạch giúp sớm đạt được chỉ tiêu. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ có tài chính thịnh vượng.
Vận thế ngày 10/1/2026 của người tuổi Ngọ xúc động. Tình cảm: Tuổi Ngọ có thể xúc động trước những chia sẻ chân thành của bạn bè về vấn đề gặp phải. Công việc: Con giáp này đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên và cùng nhau tạo ra kỳ tích. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ liệt kê những thứ cần mua để tiết kiệm thời gian khi đi mua sắm.
Vận thế ngày 10/1/2026 của người tuổi Mùi mơ hồ. Tình cảm: Người tuổi Mùi có thể cảm thấy áp lực khi gia đình đặt nhiều kỳ vọng. Công việc: Con giáp này vẫn còn mơ hồ, chưa xác định được phương hướng, mục tiêu nghề nghiệp. Tiền bạc: Người tuổi Mùi có thêm một khoản chi phí bất ngờ khá lớn.
Vận thế ngày 10/1/2026 cho thấy tuổi Thân khó khăn. Tình cảm: Con giáp này nói ít nhưng mỗi điều chia sẻ với người thương đều là những chuyện quan trọng. Công việc: Tuổi Thân có thể gặp một số khó khăn khi thực hiện cải cách, đổi mới. Tiền bạc: Con giáp này dành một khoản cho việc mua sắm quà tặng người nhà nhân dịp đặc biệt.
Vận thế ngày 10/1/2026 của người tuổi Dậu nỗ lực. Tình cảm: Người tuổi Dậu đừng nên trách mắng người khác khi chưa rõ mọi chuyện. Công việc: Con giáp này nỗ lực làm việc để chứng minh năng lực. Tiền bạc: Người tuổi Dậu có mức thu nhập khá tốt.
Vận thế ngày 10/1/2026 cho thấy người tuổi Tuất lo lắng. Tình cảm: Tuổi Tuất có thể lo lắng, bất an khi người yêu lảng tránh trả lời vài câu hỏi. Công việc: Con giáp này triển khai đồng thời các chiến lược truyền thông trên nhiều nền tảng nhằm đạt được mục tiêu. Tiền bạc: Người tuổi Tuất có thể tốn thêm chi phí khi đặt đồ ăn uống bên ngoài.
Vận thế ngày 10/1/2026 của người tuổi Hợi thiếu quan tâm. Tình cảm: Con giáp này có thể thiếu quan tâm đến người nhà vì mải việc riêng. Công việc: Tuổi Hợi đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, tránh "đấu đá" nội bộ. Tiền bạc: Con giáp này có thể sớm thu về lợi nhuận từ dự án ngắn hạn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Tâm Anh (TH)
