Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thèn Pả, bản làng Mông mộc mạc hút khách mê trải nghiệm nguyên bản

Du lịch

Thèn Pả, bản làng Mông mộc mạc hút khách mê trải nghiệm nguyên bản

Thèn Pả là ngôi làng nhỏ dưới chân cột cờ Lũng Cú, vẫn giữ trọn nếp sống truyền thống của người Mông, cảnh sắc yên bình và chưa bị du lịch hóa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm nép mình dưới chân núi Rồng, ngay khu vực cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc của Tổ quốc, thôn Thèn Pả (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) vẫn giữ được nhịp sống chậm và vẻ nguyên sơ hiếm có giữa cao nguyên đá. Ảnh Hiếu Nguyễn Trần
Nằm nép mình dưới chân núi Rồng, ngay khu vực cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc của Tổ quốc, thôn Thèn Pả (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) vẫn giữ được nhịp sống chậm và vẻ nguyên sơ hiếm có giữa cao nguyên đá. Ảnh Hiếu Nguyễn Trần
Không ồn ào như Lô Lô Chải ở phía đối diện, Thèn Pả hiện lên lặng lẽ, trầm mặc, với những nếp nhà trình tường mái ngói âm dương nằm rải rác theo triền núi. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông, với nhiều phong tục, tập quán truyền thống vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Ảnh Phương Đặng
Không ồn ào như Lô Lô Chải ở phía đối diện, Thèn Pả hiện lên lặng lẽ, trầm mặc, với những nếp nhà trình tường mái ngói âm dương nằm rải rác theo triền núi. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông, với nhiều phong tục, tập quán truyền thống vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Ảnh Phương Đặng
Một trong những nét đặc biệt của Thèn Pả là xóm nhỏ gồm khoảng 10 hộ dân thuộc đại gia đình họ Vàng, đã quần cư tại đây hơn một thế kỷ. Qua nhiều thế hệ, các gia đình vẫn duy trì nếp sinh hoạt cũ, từ cách dựng nhà, canh tác nương rẫy cho đến các nghi lễ truyền thống gắn với đời sống cộng đồng. Ảnh Phương Đặng
Một trong những nét đặc biệt của Thèn Pả là xóm nhỏ gồm khoảng 10 hộ dân thuộc đại gia đình họ Vàng, đã quần cư tại đây hơn một thế kỷ. Qua nhiều thế hệ, các gia đình vẫn duy trì nếp sinh hoạt cũ, từ cách dựng nhà, canh tác nương rẫy cho đến các nghi lễ truyền thống gắn với đời sống cộng đồng. Ảnh Phương Đặng
Những ngôi nhà trình tường đất dày, mát về mùa hè, ấm vào mùa đông, mái lợp ngói âm dương phủ rêu phong theo thời gian, tạo nên diện mạo cổ kính, đậm chất vùng cao. Buổi chiều, khói bếp bảng lảng bay lên từ các mái nhà càng khiến khung cảnh bản làng thêm phần bình yên. Ảnh Phương Đặng
Những ngôi nhà trình tường đất dày, mát về mùa hè, ấm vào mùa đông, mái lợp ngói âm dương phủ rêu phong theo thời gian, tạo nên diện mạo cổ kính, đậm chất vùng cao. Buổi chiều, khói bếp bảng lảng bay lên từ các mái nhà càng khiến khung cảnh bản làng thêm phần bình yên. Ảnh Phương Đặng
Dưới chân núi Rồng có hai hồ nước ngọt tự nhiên, được người dân địa phương gọi là “Mắt Rồng”. Một hồ nằm gần thôn Lô Lô Chải, hồ còn lại kề bên Thèn Pả. Theo người dân bản địa, hai hồ này quanh năm không cạn, nước trong xanh, phẳng lặng, phản chiếu mây trời và núi đá. Ảnh Hoàng Minh Đức
Dưới chân núi Rồng có hai hồ nước ngọt tự nhiên, được người dân địa phương gọi là “Mắt Rồng”. Một hồ nằm gần thôn Lô Lô Chải, hồ còn lại kề bên Thèn Pả. Theo người dân bản địa, hai hồ này quanh năm không cạn, nước trong xanh, phẳng lặng, phản chiếu mây trời và núi đá. Ảnh Hoàng Minh Đức
Vào mùa hè, khi nương ngô xanh mướt trải dài, hồ Mắt Rồng trở thành điểm dừng chân lý tưởng để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí mát lành giữa cao nguyên đá. Ảnh Hoàng Minh Đức
Vào mùa hè, khi nương ngô xanh mướt trải dài, hồ Mắt Rồng trở thành điểm dừng chân lý tưởng để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí mát lành giữa cao nguyên đá. Ảnh Hoàng Minh Đức
Thèn Pả mang vẻ đẹp biến chuyển theo từng mùa trong năm. Mùa xuân, bản làng rực rỡ sắc hoa đào, hoa lê nở trắng triền núi, điểm xuyết trên những con đường đất quanh co và trong vườn nhà người dân. Ảnh Hà Tý
Thèn Pả mang vẻ đẹp biến chuyển theo từng mùa trong năm. Mùa xuân, bản làng rực rỡ sắc hoa đào, hoa lê nở trắng triền núi, điểm xuyết trên những con đường đất quanh co và trong vườn nhà người dân. Ảnh Hà Tý
Mùa thu, ruộng bậc thang chín vàng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, yên ả. Sang đông, sương mù bao phủ bản làng vào sáng sớm, khiến Thèn Pả như ẩn hiện trong mây, mang vẻ đẹp tĩnh lặng, rất riêng của miền địa đầu. Ảnh Hà Tý
Mùa thu, ruộng bậc thang chín vàng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, yên ả. Sang đông, sương mù bao phủ bản làng vào sáng sớm, khiến Thèn Pả như ẩn hiện trong mây, mang vẻ đẹp tĩnh lặng, rất riêng của miền địa đầu. Ảnh Hà Tý
Hiện nay, Thèn Pả đã bắt đầu đón khách du lịch theo mô hình cộng đồng, nhưng vẫn giữ quy mô nhỏ, không thương mại hóa ồ ạt. Du khách có thể nghỉ tại các homestay trong nhà dân với mức giá khoảng 150.000 – 180.000 đồng/đêm, sinh hoạt cùng gia đình chủ nhà và thưởng thức các bữa ăn truyền thống của người Mông. Ảnh Hà Tý
Hiện nay, Thèn Pả đã bắt đầu đón khách du lịch theo mô hình cộng đồng, nhưng vẫn giữ quy mô nhỏ, không thương mại hóa ồ ạt. Du khách có thể nghỉ tại các homestay trong nhà dân với mức giá khoảng 150.000 – 180.000 đồng/đêm, sinh hoạt cùng gia đình chủ nhà và thưởng thức các bữa ăn truyền thống của người Mông. Ảnh Hà Tý
Một số người dân trong làng còn nhận dẫn khách tham quan cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc thực tế, hoặc đưa du khách khám phá các bản làng hoang sơ ít người biết quanh khu vực. Ảnh Hà Tý
Một số người dân trong làng còn nhận dẫn khách tham quan cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc thực tế, hoặc đưa du khách khám phá các bản làng hoang sơ ít người biết quanh khu vực. Ảnh Hà Tý
Nhờ vị trí nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, Thèn Pả là điểm lưu trú thuận lợi để du khách dậy sớm leo núi Rồng, đón bình minh nơi địa đầu đất nước. Từ đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, thung lũng Thèn Ván mở ra bên trái, trong khi phía bên phải là thượng nguồn dòng Nho Quế xanh biếc uốn lượn giữa núi đá. Ảnh Nguyễn Đức Sỹ
Nhờ vị trí nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, Thèn Pả là điểm lưu trú thuận lợi để du khách dậy sớm leo núi Rồng, đón bình minh nơi địa đầu đất nước. Từ đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa, thung lũng Thèn Ván mở ra bên trái, trong khi phía bên phải là thượng nguồn dòng Nho Quế xanh biếc uốn lượn giữa núi đá. Ảnh Nguyễn Đức Sỹ
Giữa không gian khoáng đạt của trời đất vùng biên, Thèn Pả mang đến cho du khách cảm giác bình yên, chậm rãi – một điểm đến dành cho những ai muốn tìm lại nhịp sống nguyên sơ, mộc mạc của miền cực Bắc. Ảnh Nguyễn Đức Sỹ
Giữa không gian khoáng đạt của trời đất vùng biên, Thèn Pả mang đến cho du khách cảm giác bình yên, chậm rãi – một điểm đến dành cho những ai muốn tìm lại nhịp sống nguyên sơ, mộc mạc của miền cực Bắc. Ảnh Nguyễn Đức Sỹ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Làng du lịch cộng đồng Thèn Pả #Vẻ nguyên sơ miền núi Tuyên Quang #Nét cổ kính nhà trình tường #Phong tục truyền thống người Mông #Hồ Mắt Rồng và cảnh sắc tự nhiên #Khám phá mùa sắc theo từng mùa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT