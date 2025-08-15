Gói thầu thiết bị dạy học 12,6 tỷ đồng: Cuộc đua "nóng" giữa 7 ông lớn và hàng loạt kiến nghị

Gói thầu "Chi phí cung cấp, lắp đặt trang thiết bị dạy học" tại Cần Thơ, trị giá 12,6 tỷ đồng, đang đối mặt với hàng loạt kiến nghị từ nhà thầu. 7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những tranh cãi về tính minh bạch.

Gói thầu "Chi phí cung cấp, lắp đặt trang thiết bị dạy học" (Mã TBMT: IB2500292218) thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị phục vụ thay sách các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (giai đoạn 4)" tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đấu thầu. Với tổng giá dự toán lên đến 12.655.601.000 đồng, gói thầu này đã thu hút sự quan tâm của 7 nhà thầu, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu ngày 14/07/2025 có 7 nhà thầu đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu, tạo nên một "sân chơi" sôi động:

Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Vũ Tịnh với giá dự thầu 10.452.989.167 đồng. Công ty CP kiến trúc nội thất Tinh Mộc với giá dự thầu 10.881.000.000 đồng. Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hathaco với giá dự thầu sau giảm giá 11.428.139.390 đồng (giảm 3% so với giá gốc). Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Tuyết Nguyên với giá dự thầu sau giảm giá 11.490.799.320 đồng (giảm 1% so với giá gốc). Liên danh gói thầu Thới Lai với giá dự thầu 11.513.343.000 đồng. Công ty TNHH một thành viên công nghệ Thăng Long Việt với giá dự thầu 11.755.026.000 đồng. Công ty TNHH thiết bị trường học Nam Anh với giá dự thầu 12.215.142.000 đồng.

Điều đáng nói là ngay trước và sau thời điểm mở thầu, gói thầu này đã vấp phải hàng loạt kiến nghị làm rõ E-HSMT từ các nhà thầu, cho thấy những bất cập và lo ngại về tính minh bạch, công bằng.

Dấu hỏi về pháp lý và yêu cầu kỹ thuật "độc lạ"

Một trong những kiến nghị gay gắt nhất xoay quanh vấn đề pháp lý của người ký văn bản trả lời làm rõ E-HSMT. Theo phản ánh, văn bản số 107/2025/CV-ABC ngày 08/07/2025 của Bên mời thầu Công ty CP đầu tư xây dựng và tư vấn tổng hợp ABC lại do ông Nguyễn Thanh Tâm (Phó Giám Đốc) ký, trong khi người đại diện theo pháp luật là Quảng Đông Hà. Nhà thầu đặt vấn đề về sự phù hợp của chữ ký này nếu không có ủy quyền hợp lệ, dẫn đến việc văn bản trả lời làm rõ có thể không có giá trị pháp lý.

Bên cạnh đó, nhiều yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT bị cho là có dấu hiệu "định hướng" hoặc gây bất lợi cho nhà thầu:

Thông số "lỗi" của ghế cho trẻ: Bên mời thầu đã thừa nhận sơ suất trong quá trình nhập liệu thông số kỹ thuật của thiết bị "Ghế cho trẻ", ban đầu là kích thước 355×39×30 cm và sau đó điều chỉnh thành 55×39×30 cm. Nhà thầu kiến nghị việc điều chỉnh này phải được thực hiện trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo tính pháp lý.

Bên mời thầu đã thừa nhận sơ suất trong quá trình nhập liệu thông số kỹ thuật của thiết bị "Ghế cho trẻ", ban đầu là kích thước 355×39×30 cm và sau đó điều chỉnh thành 55×39×30 cm. Nhà thầu kiến nghị việc điều chỉnh này phải được thực hiện trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo tính pháp lý. Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm thiết bị sau trúng thầu: E-HSMT quy định nhà thầu trúng thầu phải nộp và kiểm tra, thử nghiệm thực tế một số trang thiết bị dự thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Các nhà thầu cho rằng yêu cầu này không phù hợp, gây tăng chi phí dự thầu, tăng áp lực không cần thiết, và có thể hạn chế sự tham gia của các nhà thầu không có sẵn hàng nhập khẩu (thời gian nhập khẩu 6-8 tuần). Hơn nữa, việc này bị nghi ngờ là "cố tình thực hiện sai quy định của Luật đấu thầu" và là "yêu cầu hàng mẫu bị cấm theo Luật Đấu thầu số 22". Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thới Lai đã từ chối giải quyết kiến nghị này với lý do "không phù hợp với quy định hiện hành".

E-HSMT quy định nhà thầu trúng thầu phải nộp và kiểm tra, thử nghiệm thực tế một số trang thiết bị dự thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Các nhà thầu cho rằng yêu cầu này không phù hợp, gây tăng chi phí dự thầu, tăng áp lực không cần thiết, và có thể hạn chế sự tham gia của các nhà thầu không có sẵn hàng nhập khẩu (thời gian nhập khẩu 6-8 tuần). Hơn nữa, việc này bị nghi ngờ là "cố tình thực hiện sai quy định của Luật đấu thầu" và là "yêu cầu hàng mẫu bị cấm theo Luật Đấu thầu số 22". Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thới Lai đã từ chối giải quyết kiến nghị này với lý do "không phù hợp với quy định hiện hành". Tiêu chí kỹ thuật máy tính và màn hình bị "cài cắm":

Yêu cầu về nguồn máy tính 180W trong khi khả năng nâng cấp RAM lên 128GB và ổ cứng lớn bị coi là "trái ngược với khả năng nâng cấp của bộ máy tính" và "rất khó đảm bảo hoạt động ổn định".



"Công nghệ video thông minh SPLENDID với 8 chế độ" trên màn hình được cho là công nghệ độc quyền của hãng Asus, làm hạn chế các nhà thầu khác.



Màn hình tương tác thông minh bị nghi ngờ "bám sát các yếu tố trên một màn hình của một hãng nhất định" và yêu cầu "tích hợp công nghệ Flicker-Free và Low Blue Light chứng nhận bởi TÜV Rheinland" mà không diễn giải rõ ràng hoặc cho phép chào tính năng tương đương.



Thông số "1ms (MPRT)" của màn hình được yêu cầu làm rõ giá trị "Thời gian phản hồi GTG" để đảm bảo công bằng.

Mâu thuẫn thông số ghế xoay và ghế xếp: Ghế xoay lưới có yêu cầu "chân ghế có gắn nút cao su chống trượt chống trầy xước" thay vì bánh xe. Ghế xếp Inox mô tả chất liệu "đệm PVC" nhưng sau đó lại là "Đệm ngồi, Tựa lưng mút bọc nỉ", gây ra sự không đồng nhất.

Ghế xoay lưới có yêu cầu "chân ghế có gắn nút cao su chống trượt chống trầy xước" thay vì bánh xe. Ghế xếp Inox mô tả chất liệu "đệm PVC" nhưng sau đó lại là "Đệm ngồi, Tựa lưng mút bọc nỉ", gây ra sự không đồng nhất. Yêu cầu bảo hành "có chọn lọc": Thiết bị âm thanh đa năng di động (10 bộ) được liệt kê là thiết bị quan trọng cần xác nhận bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất, trong khi Tivi 55 inch (76 cái), giá trị cao hơn, lại không có yêu cầu tương tự. Điều này khiến nhà thầu nghi ngờ có sự "hướng đến lợi ích của một nhà thầu nhất định".

Thiết bị âm thanh đa năng di động (10 bộ) được liệt kê là thiết bị quan trọng cần xác nhận bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất, trong khi Tivi 55 inch (76 cái), giá trị cao hơn, lại không có yêu cầu tương tự. Điều này khiến nhà thầu nghi ngờ có sự "hướng đến lợi ích của một nhà thầu nhất định". Yêu cầu chứng nhận, chứng chỉ không bắt buộc: E-HSMT yêu cầu các chứng nhận như "Tích hợp các công nghệ Flicker-Free và Low Blue Light chứng nhận bởi TÜV Rheinland" và "Máy tính đạt chứng nhận MIL-STD 810H" mà luật pháp chuyên ngành không bắt buộc.

Cơ hội nào cho 7 nhà thầu?

Với bối cảnh nhiều kiến nghị như vậy, cuộc đua của 7 nhà thầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mặc dù Công ty TNHH thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh đang có giá dự thầu thấp nhất, nhưng liệu họ có đáp ứng được tất cả các tiêu chí kỹ thuật "đặc biệt" và các yêu cầu về chứng nhận, bảo hành đang bị tranh cãi? Các nhà thầu khác, với mức giá cao hơn một chút nhưng có thể có ưu thế về năng lực đáp ứng các yêu cầu "ngầm", cũng là những ứng viên tiềm năng.

Việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thới Lai từ chối giải quyết kiến nghị của nhà thầu với lý do "không phù hợp với quy định hiện hành" càng khiến gói thầu này thêm phần bí ẩn. Dư luận và các nhà thầu đang chờ đợi một kết quả công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Liệu Chủ đầu tư và Bên mời thầu có xem xét lại các kiến nghị để đảm bảo công bằng, hay sẽ tiếp tục giữ nguyên các tiêu chí gây tranh cãi? Quyết định cuối cùng sẽ không chỉ định đoạt số phận gói thầu 12,6 tỷ đồng mà còn ảnh hưởng đến niềm tin vào công tác đấu thầu tại địa phương.