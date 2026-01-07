Sở Giáo dục Cần Thơ: 3 đối thủ bị loại tại gói thầu 29,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 29 tỷ đồng, 3 đối thủ của Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục bị loại vì lỗi sơ đẳng, mở đường cho liên danh này về đích sát giá.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, bà Trần Thị Huyền, Q. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã ký Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025".

Gói thầu này có giá dự toán 29.592.897.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiết bị Khối phổ thông (gồm Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm và Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục) với giá trúng thầu 28.535.637.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Nguồn MSC

Đáng chú ý, biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu tham dự cạnh tranh. Tuy nhiên, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, cả 3 đối thủ của liên danh trúng thầu đều bị loại một cách đầy bất ngờ bởi những lỗi kỹ thuật và năng lực sơ đẳng.

Điển hình là trường hợp của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1216/BC-SGM ngày 16/12/2025, nhà thầu này bị đánh giá "Không Đạt" về kỹ thuật do đề xuất phương án vận chuyển, tập kết hàng hóa tại... tỉnh Trà Vinh, trong khi địa điểm thực hiện gói thầu rõ ràng là tại TP Cần Thơ. Sai sót về địa bàn thực hiện này được đánh giá là khó hiểu đối với một đơn vị chuyên đi thầu.

Trong khi đó, Liên danh Gói thầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ (gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sài Gòn 68 và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất AZ Kiên Giang) cũng bị loại vì không chứng minh được việc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2024 và các hợp đồng tương tự không đạt quy mô giá trị tối thiểu là 13.636.000.000 đồng theo yêu cầu. Một đối thủ khác là Công ty TNHH Một thành viên HN Dotnet cũng dừng bước do hợp đồng tương tự không khớp mã HS hàng hóa theo yêu cầu.

Việc hàng loạt nhà thầu dày dạn kinh nghiệm cùng mắc các lỗi cơ bản về hồ sơ pháp lý, mã HS và phương án địa lý đã tạo ra một "đường băng" trống trải để Liên danh Thiết bị Khối phổ thông về đích một mình.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mọi hành vi dàn xếp, cài cắm tiêu chí nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu đều bị nghiêm cấm. Việc các nhà thầu cùng lúc mắc lỗi sơ đẳng tại một gói thầu lớn cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính thực chất của việc cạnh tranh".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục: "Cặp bài trùng" thâu tóm thị trường.