Bạn đọc

Sở Giáo dục Cần Thơ: 3 đối thủ bị loại tại gói thầu 29,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 29 tỷ đồng, 3 đối thủ của Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục bị loại vì lỗi sơ đẳng, mở đường cho liên danh này về đích sát giá.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, bà Trần Thị Huyền, Q. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã ký Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025".

Gói thầu này có giá dự toán 29.592.897.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiết bị Khối phổ thông (gồm Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm và Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục) với giá trúng thầu 28.535.637.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

snapedit-1767763368643-6329.jpg
Nguồn MSC

Đáng chú ý, biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu tham dự cạnh tranh. Tuy nhiên, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, cả 3 đối thủ của liên danh trúng thầu đều bị loại một cách đầy bất ngờ bởi những lỗi kỹ thuật và năng lực sơ đẳng.

Điển hình là trường hợp của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1216/BC-SGM ngày 16/12/2025, nhà thầu này bị đánh giá "Không Đạt" về kỹ thuật do đề xuất phương án vận chuyển, tập kết hàng hóa tại... tỉnh Trà Vinh, trong khi địa điểm thực hiện gói thầu rõ ràng là tại TP Cần Thơ. Sai sót về địa bàn thực hiện này được đánh giá là khó hiểu đối với một đơn vị chuyên đi thầu.

Trong khi đó, Liên danh Gói thầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ (gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sài Gòn 68 và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất AZ Kiên Giang) cũng bị loại vì không chứng minh được việc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2024 và các hợp đồng tương tự không đạt quy mô giá trị tối thiểu là 13.636.000.000 đồng theo yêu cầu. Một đối thủ khác là Công ty TNHH Một thành viên HN Dotnet cũng dừng bước do hợp đồng tương tự không khớp mã HS hàng hóa theo yêu cầu.

Việc hàng loạt nhà thầu dày dạn kinh nghiệm cùng mắc các lỗi cơ bản về hồ sơ pháp lý, mã HS và phương án địa lý đã tạo ra một "đường băng" trống trải để Liên danh Thiết bị Khối phổ thông về đích một mình.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mọi hành vi dàn xếp, cài cắm tiêu chí nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu đều bị nghiêm cấm. Việc các nhà thầu cùng lúc mắc lỗi sơ đẳng tại một gói thầu lớn cần được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính thực chất của việc cạnh tranh".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục: "Cặp bài trùng" thâu tóm thị trường.

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục: Tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90% và những "khách hàng ruột" [Kỳ 2]

Công ty CP Thương mại và Sản xuất thiết bị giáo dục đang cho thấy vị thế áp đảo với tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc tại nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội.

Phân tích sâu dữ liệu lịch sử của Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội), PV Báo Tri thức và Cuộc sống không khỏi bất ngờ trước năng lực tham gia đấu thầu của đơn vị này. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 179 gói thầu, trong đó trúng tới 157 gói, trượt 19 gói.

Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt mức xấp xỉ 87,7%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng trên 1.171 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận hơn 168 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" trúng thầu nghìn tỷ của Thiết bị Giáo dục Tràng An [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng và sự hiện diện dày đặc tại các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An khẳng định vị thế "ông lớn" trong ngành.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An không phải là cái tên xa lạ trong giới đấu thầu thiết bị trường học. Tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 307 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng tới 176 gói và chỉ trượt 120 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số cực kỳ ấn tượng: hơn 2.065 tỷ đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu của đơn vị này cho thấy một xu hướng trúng thầu rất tập trung tại các cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, doanh nghiệp của ông Lê Hùng Mạnh có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (8/8 gói tham gia) với tổng giá trị hơn 158 tỷ đồng. Tương tự, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, nhà thầu này cũng "ẵm" 6 trên 7 gói thầu đã tham gia, mang về hơn 46,8 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Giáo dục trúng thầu tại trường Amsterdam với tiết kiệm dưới 1% [Kỳ 1]

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục vừa trúng gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

Ngày 18/12/2025, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ký Quyết định số 375/QĐ-THPT HNA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị các phòng học bộ môn, phòng làm việc và thiết bị dạy học. Đơn vị được lựa chọn là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục (có địa chỉ trụ sở tại số 104 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Hà Nội; MSDN: 0101365279).

Theo hồ sơ, giá dự toán của gói thầu này được xác định là 1.371.776.000 đồng. Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị giáo dục đã trúng thầu với giá 1.358.686.000 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 13.090.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,95%.

Xem chi tiết

