Siêu thị đồng loạt thu hồi sản phẩm Đồ hộp Hạ Long sau vụ thịt heo nhiễm bệnh

Hàng loạt siêu thị gỡ bỏ sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long sau khi phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tin vụ 130 tấn thịt heo bệnh tuồn vào Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để chế biến thực phẩm tiêu thụ trên thị trường đã gây rúng động dư luận bởi đây là thương hiệu lâu đời, kênh phân phối rộng rãi. Giữa lúc sự việc trở thành tâm điểm dư luận, thị trường Việt Nam đã có những phản ứng ban đầu.

Tính đến trưa ngày 8/1/2026, nhiều siêu thị lớn đồng loạt thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long bán online/ Ảnh NLĐ

Cụ thể, MM Mega Market Việt Nam cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Theo đó, toàn bộ các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

130 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Facebook công ty

MM Mega Market Việt Nam cho biết, sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Trong khi đó, phản hồi ban đầu từ bộ phận thu mua của Central Retail (siêu thị GO!, Tops Market và mini go!,…) hệ thống bán lẻ này không nhập hàng từ nhà cung cấp Đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên, sau đó đại diện Central Retail cho biết, đã nhận phản hồi ban đầu thuộc bộ phận thu mua ngành hàng tươi.

Đến thời điểm hiện tại, Central Retail tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Tương tự, một số hệ thống siêu thị khác như AEON, Saigon Co.op cũng xuống kệ các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long.

Các siêu thị khác cho biết đang rà soát trên hệ thống trước thông tin vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long.

Trong khi đó, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người tiêu dùng đã vào Fanpage "Đồ hộp Hạ Long" với 6.800 người theo dõi, bình luận bày tỏ sự bức xúc và thả biểu tượng phẫn nộ. Trang này hiện đã khóa bình luận.

Hiện tại, vụ việc được Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đồng thời lấy mẫu giám định và tiến hành các biện pháp xử lý cần thiết đối với số thịt, sản phẩm liên quan.

Trước đó, ngày 7/1 Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để chế biến thực phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tập kết tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Trong số này, có khoảng 2 tấn đã được chế biến thành phẩm thịt hộp. Các mẫu thịt được xác định bốc mùi, ôi thiu, chảy nước và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.