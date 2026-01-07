Vị thế thống trị của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tại "sân nhà" Lâm Đồng [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông xác lập kỷ lục trúng thầu với mật độ dày đặc tại tỉnh Lâm Đồng, phủ sóng từ các cơ quan đến trường học.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông có lịch sử đấu thầu đồ sộ với 668 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong đó, nhà thầu này đã trúng tới 413 gói, tương đương tỷ lệ thắng thầu khoảng 61,8%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới hơn 1.653 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đỉnh cao trong hoạt động của doanh nghiệp này là năm 2025. Theo thống kê, trong năm này, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tham gia 131 gói thầu và trúng tới 111 gói. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này thắng thầu hơn 9 gói thầu lớn nhỏ. Địa bàn "sân nhà" Lâm Đồng đóng góp tới 345 gói thầu trong lịch sử tham gia của công ty.

Dấu ấn của nhà thầu này xuất hiện tại hầu hết các đơn vị quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Điển hình như tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Công ty trúng thầu các dự án cung cấp trang thiết bị sát hạch GPLX (6,9 tỷ đồng), nâng cấp Trung tâm SOC (177 triệu đồng), lắp đặt hệ thống khai thác IOC (288 triệu đồng). Ngoài ra, hàng loạt đơn vị cấp xã, phường như UBND xã Sơn Điền, UBND phường 2 Bảo Lộc, UBND xã Nam Ban đều chọn Công ty Kỹ thuật Viễn Đông làm đối tác cung cấp thiết bị.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự trúng thầu dày đặc trong cùng một thời điểm đặt ra bài toán lớn về năng lực triển khai. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Một nhà thầu trúng hàng trăm gói thầu trong một năm, nếu các gói thầu có thời gian thực hiện trùng nhau, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng hàng hóa và tiến độ lắp đặt như cam kết trong hồ sơ dự thầu".

Mối quan hệ "ruột" giữa nhà thầu này và các đơn vị tư vấn cũng là điểm đáng lưu tâm. Cụ thể, tại các gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng ACC mời thầu, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tham gia 63 gói và thắng tới 54 gói (tỷ lệ trúng khoảng 85,7%). Tương tự, tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng, nhà thầu này cũng thắng 43 trên tổng số 59 gói tham gia.

