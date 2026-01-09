Hà Nội

Bạn đọc

Đơn vị tư vấn Sài Gòn Mới và những dấu hỏi tại gói thầu của Sở Giáo dục [Kỳ 3]

Vai trò của đơn vị tư vấn trong việc chấm thầu và loại bỏ các đối thủ của Liên danh Hương Tràm tại TP Cần Thơ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong quy trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025", vai trò của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới cực kỳ quan trọng.

Theo Báo cáo đánh giá số 1216/BC-SGM, tổ chuyên gia của Công ty Sài Gòn Mới bao gồm 3 thành viên: ông Phạm Ninh Hà (Tổ trưởng), bà Dương Thị Thu Hoài và ông Nguyễn Phi Hổ. Chính tổ chuyên gia này đã đưa ra các kết luận dẫn đến việc loại bỏ 3/4 nhà thầu tham dự ngay từ bước đánh giá năng lực và kỹ thuật.

1b.png
Một phần Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT ngày 18/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ. Nguồn MSC

Đáng nói, việc đơn vị tư vấn đánh giá Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông không đạt vì lỗi "đề xuất tập kết hàng tại Trà Vinh" đã trực tiếp giúp Liên danh Hương Tràm trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật. Hồ sơ cho thấy, trong quá trình đánh giá, tổ chuyên gia đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu khác làm rõ hồ sơ nhưng sau đó vẫn giữ quan điểm loại bỏ với lý do không bổ sung được tài liệu thỏa đáng.

Tìm hiểu sâu hơn về lịch sử quan hệ, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận Công ty Sài Gòn Mới không phải là cái tên xa lạ với các thành viên trong liên danh trúng thầu. Trong quá khứ, đơn vị tư vấn này từng xuất hiện tại các gói thầu mà Công ty Hương Tràm tham dự.

Việc một đơn vị tư vấn thường xuyên xuất hiện tại các địa bàn có nhà thầu "quen" trúng thầu sát giá đặt ra dấu hỏi về tính độc lập và khách quan. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là rất lớn, đảm bảo không có sự thiên lệch hay "cài cắm".

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Nếu đơn vị tư vấn và nhà thầu có mối quan hệ lợi ích hoặc sự am hiểu quá sâu về cách làm việc của nhau, rất dễ dẫn đến tình trạng xây dựng tiêu chí 'may đo' cho một nhà thầu cụ thể. Cơ quan quản lý cần rà soát lại các tiêu chí đánh giá kỹ thuật trong E-HSMT để xem có thực sự cần thiết hay chỉ nhằm mục đích loại bỏ đối thủ".

Tại gói thầu này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã giao Phòng Tài chính phối hợp chặt chẽ với Công ty Sài Gòn Mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu quy trình phối hợp này có đảm bảo sự minh bạch khi kết quả cuối cùng là một cuộc đua "một mình một ngựa"?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Tính cạnh tranh trong các gói thầu: Từ hồ sơ đến thực tiễn vận hành.

#tư vấn #gói thầu #Sài Gòn Mới #đấu thầu #Cần Thơ #minh bạch

Bài liên quan

Bạn đọc

Sở Giáo dục Cần Thơ: 3 đối thủ bị loại tại gói thầu 29,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 29 tỷ đồng, 3 đối thủ của Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục bị loại vì lỗi sơ đẳng, mở đường cho liên danh này về đích sát giá.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, bà Trần Thị Huyền, Q. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã ký Quyết định số 1714/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025".

Gói thầu này có giá dự toán 29.592.897.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thiết bị Khối phổ thông (gồm Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm và Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục) với giá trúng thầu 28.535.637.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục: "Cặp bài trùng" trúng thầu sát giá [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu hàng trăm gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng, hai doanh nghiệp này đang khẳng định vị thế thống trị tại nhiều địa phương với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong Liên danh Thiết bị Khối phổ thông vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ lựa chọn là những pháp nhân có "sức mạnh" đấu thầu đáng nể trong lĩnh vực giáo dục.

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm (trụ sở tại TP HCM, MSDN: 0312566827) do bà Đinh Thị Mai Hương làm đại diện pháp luật, đã tham gia 175 gói thầu và trúng tới 86 gói. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh đạt hơn 501 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ khi đã tham dự 12 gói thầu và trúng tới 6 gói tại đây.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Á Châu Thanh Hoa trúng gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa

Gói thầu mua sắm thiết bị hơn 3,2 tỷ đồng tại Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa chỉ có duy nhất Công ty TNHH Á Châu Thanh Hoa tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến và kết quả của gói thầu này đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Cận cảnh gói thầu 3,2 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự

Xem chi tiết

