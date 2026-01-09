Đơn vị tư vấn Sài Gòn Mới và những dấu hỏi tại gói thầu của Sở Giáo dục [Kỳ 3]

Vai trò của đơn vị tư vấn trong việc chấm thầu và loại bỏ các đối thủ của Liên danh Hương Tràm tại TP Cần Thơ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong quy trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu "Mua sắm tài sản, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc năm 2025", vai trò của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới cực kỳ quan trọng.

Theo Báo cáo đánh giá số 1216/BC-SGM, tổ chuyên gia của Công ty Sài Gòn Mới bao gồm 3 thành viên: ông Phạm Ninh Hà (Tổ trưởng), bà Dương Thị Thu Hoài và ông Nguyễn Phi Hổ. Chính tổ chuyên gia này đã đưa ra các kết luận dẫn đến việc loại bỏ 3/4 nhà thầu tham dự ngay từ bước đánh giá năng lực và kỹ thuật.

Đáng nói, việc đơn vị tư vấn đánh giá Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông không đạt vì lỗi "đề xuất tập kết hàng tại Trà Vinh" đã trực tiếp giúp Liên danh Hương Tràm trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật. Hồ sơ cho thấy, trong quá trình đánh giá, tổ chuyên gia đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu khác làm rõ hồ sơ nhưng sau đó vẫn giữ quan điểm loại bỏ với lý do không bổ sung được tài liệu thỏa đáng.

Tìm hiểu sâu hơn về lịch sử quan hệ, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận Công ty Sài Gòn Mới không phải là cái tên xa lạ với các thành viên trong liên danh trúng thầu. Trong quá khứ, đơn vị tư vấn này từng xuất hiện tại các gói thầu mà Công ty Hương Tràm tham dự.

Việc một đơn vị tư vấn thường xuyên xuất hiện tại các địa bàn có nhà thầu "quen" trúng thầu sát giá đặt ra dấu hỏi về tính độc lập và khách quan. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là rất lớn, đảm bảo không có sự thiên lệch hay "cài cắm".

Chuyên gia Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Nếu đơn vị tư vấn và nhà thầu có mối quan hệ lợi ích hoặc sự am hiểu quá sâu về cách làm việc của nhau, rất dễ dẫn đến tình trạng xây dựng tiêu chí 'may đo' cho một nhà thầu cụ thể. Cơ quan quản lý cần rà soát lại các tiêu chí đánh giá kỹ thuật trong E-HSMT để xem có thực sự cần thiết hay chỉ nhằm mục đích loại bỏ đối thủ".

Tại gói thầu này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã giao Phòng Tài chính phối hợp chặt chẽ với Công ty Sài Gòn Mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu quy trình phối hợp này có đảm bảo sự minh bạch khi kết quả cuối cùng là một cuộc đua "một mình một ngựa"?

