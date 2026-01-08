Hà Nội

Bạn đọc

Hiệu quả đầu tư công nhìn từ những gói thầu "một mình một chợ" [Kỳ 3]

Tình trạng duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng sát giá không chỉ gây lãng phí nguồn lực ngân sách mà còn triệt tiêu động lực cạnh tranh của thị trường.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trường hợp trúng thầu của Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tại phường Bình Long với tỷ lệ tiết kiệm 0,61% không phải là cá biệt. Qua rà soát lịch sử, rất nhiều gói thầu do doanh nghiệp này thực hiện có tình trạng chỉ duy nhất một mình tham gia dự thầu hoặc các đối thủ tham gia chỉ mang tính "làm nền".

12-4054.jpg

Tại gói thầu mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long, biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất mã định danh vn0102659546 (Công ty Cổ phần Pro Phương Nam) nộp hồ sơ. Trong bối cảnh đấu thầu qua mạng đang được đẩy mạnh để tăng tính cạnh tranh, việc các gói thầu tiền tỷ chỉ có một đơn vị "độc diễn" là một nghịch lý cần lời giải từ ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc đơn vị mời thầu.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Khi chỉ có một nhà thầu tham gia, tính cạnh tranh gần như bằng không. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có quyền và trách nhiệm xem xét lại E-HSMT xem có tiêu chí nào gây khó cho các nhà thầu khác hay không. Việc sửa đổi HSMT hạ tiêu chuẩn ngay sát giờ đóng thầu như tại phường Bình Long càng khiến dư luận có quyền nghi ngờ về tính minh bạch".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền và chủ đầu tư. Nếu gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp và ít nhà thầu tham gia, cơ quan quản lý cần kiểm tra xem quy trình lập dự toán có bị thổi giá hay hồ sơ mời thầu có bị cài cắm 'giấy phép con' hay không".

Thực tế, với tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 90% trong năm 2025, Công ty Cổ phần Pro Phương Nam đang cho thấy một sự "thống trị" đáng ngạc nhiên ở phân khúc thiết bị và giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nếu sự thống trị này đi kèm với những gói thầu sát giá và sửa đổi HSMT "nhạy cảm", thì hiệu quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư công sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoạt động đấu thầu cần sự công bằng thực chất chứ không chỉ là đúng quy trình trên mặt giấy tờ. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải giám sát chặt chẽ những trường hợp "nhà thầu quen" thường xuyên thắng thầu sát nút tại các địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Hàng chục tỷ đồng ngân sách tại Ban Bình Thạnh được "tiêu" như thế nào qua các gói thầu sát giá? [Kỳ 3]

Chỉ riêng 5 gói thầu xây lắp tại Ban QLDA Bình Thạnh, tổng giá trị trúng thầu của nhóm Vạn Thành Đạt và Gia Phúc đạt gần 44 tỷ đồng, nhưng hiệu quả tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 120 triệu đồng.

Từ những phân tích ở các kỳ trước, bức tranh đấu thầu tại Ban QLDA Bình Thạnh hiện lên với những gam màu chưa thực sự tươi sáng về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Khi các gói thầu trị giá hàng tỷ đồng được giải ngân nhưng số tiền tiết kiệm được chỉ ở mức "tượng trưng", bài toán hiệu quả đầu tư công cần được xem xét nghiêm túc.

Tiết kiệm "nhỏ giọt" cho ngân sách

Vĩnh Long: "Soi" năng lực liên danh trúng gói thầu xây dựng Rạch Nghệ hơn 8 tỷ

Với chiến thuật giảm giá sâu 10%, liên danh Hà Tâm - Phát Tiến đã vượt qua nhiều đối thủ để trúng gói thầu số 107. Tuy nhiên, năng lực thực thi của liên danh này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Gói thầu số 107: Xây dựng công trình Rạch Nghệ (xã Tam Ngãi) là một hạng mục quan trọng thuộc Tiểu hợp phần 2.1 của Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” (Dự án CSAT). Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 853,3 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh làm chủ đầu tư.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2025, gói thầu số 107 có giá dự toán được duyệt là 8.947.702.795 đồng. Thông báo mời thầu (mã số IB2500528287) được phát hành ngày 22/11/2025 theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Chân dung Công ty Pro Phương Nam: Doanh nghiệp siêu nhỏ "phủ sóng" 30 tỉnh thành [Kỳ 2]

Dù tự nhận là doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng nhà thầu này lại có lịch sử đấu thầu "khủng" với hơn 260 gói trúng trên toàn quốc, tổng giá trị vượt mốc 400 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Pro Phương Nam được thành lập từ năm 2013, do bà Vũ Thị Ngọc Hà làm người đại diện pháp luật. Dù đăng ký quy mô là "doanh nghiệp siêu nhỏ" với số lượng nhân viên khoảng 50 người, nhưng năng lực tham gia thầu của đơn vị này khiến nhiều đối thủ lớn phải kiêng dè.

Số liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 337 gói thầu, trong đó trúng tới 269 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng 403.814.502.029 đồng. Với vai trò độc lập, công ty đã giành được các gói thầu có tổng giá trị hơn 271 tỷ đồng.

