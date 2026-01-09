Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hiện trường vụ ô tô tông xe máy trên phố Hà Nội khiến một người tử vong

Xã hội

Hiện trường vụ ô tô tông xe máy trên phố Hà Nội khiến một người tử vong

Cơ quan Công an đang làm rõ vụ việc một lái xe máy bị ô tô tông trúng, kéo lê và tử vong trên đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội dẫn đến tử vong.

Gia Đạt
Ngày 9/1, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 18h35 ngày 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Ngày 9/1, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 18h35 ngày 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo hình ảnh từ clip được đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu để chuyển sang làn đường bên cạnh thì bất ngờ bị một ô tô lao tới tông trúng.
Theo hình ảnh từ clip được đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu để chuyển sang làn đường bên cạnh thì bất ngờ bị một ô tô lao tới tông trúng.
Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng người điều khiển bị đâm đổ và kéo lê một đoạn khá dài trên đường. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. &gt;&gt;&gt; Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong
Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng người điều khiển bị đâm đổ và kéo lê một đoạn khá dài trên đường. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong
Nguồn: ĐTHĐT.
Gia Đạt
#ô tô #xe máy #Hà Nội #tai nạn #tử vong #đường Nguyễn Lương Bằng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT