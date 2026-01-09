Hà Nội

Chữ “X” trên chip Intel mới hé lộ tham vọng Panther Lake

Chữ “X” trên chip Intel mới hé lộ tham vọng Panther Lake

Intel Core Ultra Series 3 gây chú ý khi xuất hiện chữ “X” trong tên chip, mở ra cách phân tầng hiệu năng mới trên nền tảng Panther Lake.

Thiên Trang (TH)
Tại sự kiện ra mắt Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), chữ “X” trong tên chip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ.
Theo Intel, “X” không phải hậu tố điện năng và không thay thế cho H hay U vốn dùng để phân biệt phân khúc laptop. (Ảnh: Genk)
Chữ “X” được đặt trước số phân khúc như Ultra X7 hay Ultra X9 nhằm bổ sung một lớp phân hạng hoàn toàn mới.(Ảnh: Genk)
Lớp phân hạng này phản ánh mức độ “đầy đủ” của kiến trúc bên trong mỗi SKU, thay vì mức tiêu thụ điện.(Ảnh: Genk)
Các chip mang chữ “X” thường sở hữu cấu hình tối đa mà kiến trúc Panther Lake cho phép trong cùng phân khúc.
Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở GPU tích hợp Xe thế hệ mới, với nhiều nhân hơn và hiệu năng đồ họa vượt trội.
Cách đặt tên mới cho thấy Intel chuyển trọng tâm từ số nhân CPU sang trải nghiệm tổng thể gồm AI, đồ họa và hiệu suất trên mỗi watt.
Với Core Ultra Series 3, chữ “X” trở thành dấu hiệu nhận diện SKU cao cấp nhất, giúp người dùng dễ chọn chip trong kỷ nguyên PC mới.
