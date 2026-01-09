Chữ “X” trên chip Intel mới hé lộ tham vọng Panther Lake

Intel Core Ultra Series 3 gây chú ý khi xuất hiện chữ “X” trong tên chip, mở ra cách phân tầng hiệu năng mới trên nền tảng Panther Lake.
Một con hổ đã đi lạc vào một ngôi làng gần Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh, làm bị thương một người dân trước khi được các nhân viên lâm nghiệp giải cứu an toàn.
Mẫu xe ý tưởng Dreame Nebula 1 của hãng máy hút bụi Trung Quốc mới ra mắt được cho là có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 1,8 giây.
Lực lượng vũ trang Nga được cho là đã kiểm soát Novomarkovo, mở rộng mũi tiến công về Kramatorsk, gia tăng áp lực quân sự lên cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk.
Mẫu sedan MG7 2026 mới ra mắt thị trường Trung Quốc với ngoại hình không đổi, nhưng khoang lái dùng trí tuệ nhân tạo và hệ thống an toàn chủ động ADAS mới.
Cựu người mẫu Diệp Lâm Anh gây chú ý với bộ ảnh diện bikini hai mảnh nổi bật, khoe trọn sắc vóc giữa biển trời nắng gió.
Mới đây, một chiếc Toyota Land Cruiser 2014 nhập khẩu từ Mỹ rao bán trên sàn xe cũ gây chú ý khi được chào bán tới 2,5 tỷ đồng, dù đã lăn bánh hơn 150.000 km.
Đăng tải bộ ảnh mới, hot girl Tăng Mỹ Hàn khiến netizen xao xuyến khi tung bộ ảnh thưởng trà đầy khí chất tiểu thư.
Đường cong chữ S nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút của Hồng Vy trong bộ ảnh bikini gần đây khiến người hâm mộ không thể rời mắt.
Không cần điều hòa hay máy sưởi cồng kềnh, hai thiết bị sưởi mini nhỏ gọn này đang trở thành “chân ái” của dân văn phòng và người sống không gian hẹp.
Bộ ảnh mới của Hoa hậu Quế Anh gây chú ý khi mỹ nhân Việt thể hiện khả năng biến hóa đa dạng, mang đến hình ảnh vừa lạ mắt vừa quyến rũ.
Giữa khung cảnh tuyết trắng, cô nàng Lovelynnboo xuất hiện với vẻ ngọt ngào, siêu thực đến mức nhiều người phải thốt lên 'đây là người thật hay là AI?"
Honda vừa công bố giá bán Civic Type R 2026. Mức giá mới có thể khiến không ít người yêu xe phải cân nhắc khi tăng giá tới 4.100 USD (hơn 100 triệu đồng).
Nằm trên đồi Trầu giữa nắng gió Ninh Thuận (cũ), tháp Po Klong Garai là biểu tượng kiến trúc Chăm Pa còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Ẩn mình dưới tán rừng rậm nhiệt đới, chim cu luồng (Chalcophaps indica) gây ấn tượng bởi sắc lông ánh kim hiếm gặp.
Khối gỗ trầm 15kg rất hiếm gặp ở xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) được trả tới 600 triệu đồng nhưng chủ nhân kiên quyết không bán.
Thời gian gần đây, Sĩ Thanh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.
Mới đây, gái xinh có nickname cinnamon.96 tiếp tục khiến MXH "dậy sóng" với một video ngắn nhưng đạt tốc độ lan truyền chóng mặt.
Cơ quan Công an đang làm rõ vụ việc một lái xe máy bị ô tô tông trúng, kéo lê và tử vong trên đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội dẫn đến tử vong.
Quyên Qui khẳng định giảm cân quá đơn giản với mình trong video mới nhất.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có thể gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và tài chính thịnh vượng.
Khu vườn của nghệ sĩ Hồng Đào tại Mỹ rực rỡ sắc hoa, được nhiều người ví như xứ sở thần tiên.