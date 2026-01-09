Hà Nội

Tuyên Quang: Thăng Long Việt trúng gói thầu thiết bị mầm non với mức tiết kiệm "khủng" hơn 35% [Kỳ 1]

Công ty TNHH MTV Công nghệ Thăng Long Việt vừa trúng gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Tuyên Quang với tỷ lệ tiết kiệm lên tới 35,5%, bỏ xa các đối thủ có tiềm lực.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/12/2025, ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 1141/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, đồ chơi ngoài trời trang cấp cho một số trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Gói thầu này có giá dự toán là 4.785.400.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt (MST: 0105987922) với giá trúng thầu là 3.085.530.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 1,69 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 35,52%.

1b-3146.png
Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đây là mức tiết kiệm cực cao và hiếm gặp trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa thiết bị giáo dục, vốn thường có tỷ lệ tiết kiệm dao động từ 1% đến 10%. Để có được chiến thắng này, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt đã vượt qua 5 nhà thầu khác, trong đó có những tên tuổi như Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Bảo Minh, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình, hay Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Tràng An.

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, các đối thủ của Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thăng Long Việt phần lớn bị loại do giá dự thầu cao hơn hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết trong HSMT. Tuy nhiên, việc trúng thầu với giá "rẻ" bất ngờ này đang khiến dư luận và giới chuyên gia đặt ra những câu hỏi về tính khả thi của đơn giá thực hiện.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, khi một nhà thầu bỏ giá thấp hơn giá dự toán tới hơn 35%, chủ đầu tư cần có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng các yếu tố cấu thành đơn giá để đảm bảo nhà thầu không bán phá giá hoặc sử dụng hàng hóa không đảm bảo chất lượng so với hồ sơ mời thầu."

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt bày tỏ lo ngại: "Việc tiết kiệm ngân sách là điều đáng mừng, nhưng trong lĩnh vực thiết bị đồ chơi mầm non, vốn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ em thì giá trúng thầu quá thấp so với dự toán có thể là một con dao hai lưỡi. Liệu với hơn 3 tỷ đồng, nhà thầu có đảm bảo cung cấp đầy đủ danh mục hàng hóa với chất lượng, quy cách và xuất xứ như cam kết ban đầu hay không?"

Được biết, gói thầu này được thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với thời gian thực hiện hợp đồng trong 25 ngày. Đây cũng là một áp lực không nhỏ đối với nhà thầu về mặt logistics và lắp đặt thực tế.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung nhà thầu Công nghệ Thăng Long Việt và "hệ sinh thái" trúng thầu dày đặc tại Ninh Bình

#Thăng Long Việt #đấu thầu #thiết bị mầm non #Tuyên Quang #tiết kiệm ngân sách #giá rẻ

