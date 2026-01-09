Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đồ hộp Hạ Long kinh doanh hàng trăm sản phẩm trước lùm xùm

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nổi bật với các sản phẩm thịt hộp, pate, cá ngừ, phân phối rộng khắp các tỉnh thành và nhiều kênh bán lẻ.

Bình Nguyên

Theo giới thiệu trên trang website halongcanfoco.com, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có hơn 6 thập kỷ phát triển, đến nay đã sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong cơ cấu sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long, thịt hộp nói chung và sản phẩm từ thịt lợn nói riêng được xem là một trong những mảng kinh doanh chủ lực. Các sản phẩm của công ty xuất hiện rộng rãi tại nhiều cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cũng như trên các kênh bán lẻ trực tuyến.

Trên trang web halongcanfoco.com, các sản phẩm thịt hộp được giới thiệu gồm có: heo 2 lát, sườn sốt tiêu đen, thịt xay cao cấp, thịt bò hầm, thịt bò sốt cà, thịt xay, bò bít tết tiêu, xúc xích tiệt trùng, thịt gà xay, thịt kho tàu, thịt lợn xay, pate gan, pate cột đèn Hải Phòng, thịt bò sốt vang, bò 2 lát, pate thịt xông khói hảo hạng...

Trong đó, đáng chú ý Pate cột đèn Hải Phòng được quảng cáo là "sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng..."; Còn Thịt xay cao cấp Hạ Long Canfoco được quảng cáo "chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch hảo hạng"...

Đây cũng là những sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đặc biệt, sản phẩm Pate cột đèn Hải Phòng của thương hiệu này đã bán được gần 100.000 hộp pate trên sàn thương mại điện tử Shopee.

2.jpg

Pate cột đèn Hải Phòng - sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng/Ảnh chụp màn hình

Một sản phẩm đồ hộp của Halong Canfoco. Ảnh chụp màn hình

Một sản phẩm đồ hộp của Halong Canfoco. Ảnh chụp màn hình

Ngoài các sản phẩm từ thịt lợn công ty này còn có các sản phẩm từ cá như: cá ngừ ngâm dầu, salad cá ngừ, cá ngừ ngâm dầu hướng dương, Dressing cá ngừ Toscana, Salad cá ngừ San Juan, cá sốt cà, cá chiên sốt ớt...

Theo giới thiệu, các sản phẩm Đồ hộp Hạ Long được phân phối trên 34 tỉnh thành, hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị toàn quốc, hàng chục chuỗi cửa hàng bán lẻ 24/7 và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường tiêu thụ.

#Công ty CP đồ hộp Hạ Long #hơn 120 tấn thịt bẩn #vi phạm về an toàn thực phẩm #Đồ hộp Hạ Long #thịt hộp #sản phẩm thực phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Siêu thị đồng loạt thu hồi sản phẩm Đồ hộp Hạ Long sau vụ thịt heo nhiễm bệnh

Hàng loạt siêu thị gỡ bỏ sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long sau khi phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tin vụ 130 tấn thịt heo bệnh tuồn vào Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long để chế biến thực phẩm tiêu thụ trên thị trường đã gây rúng động dư luận bởi đây là thương hiệu lâu đời, kênh phân phối rộng rãi. Giữa lúc sự việc trở thành tâm điểm dư luận, thị trường Việt Nam đã có những phản ứng ban đầu.

Tính đến trưa ngày 8/1/2026, nhiều siêu thị lớn đồng loạt thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ăn đồ hộp làm từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi nguy hiểm thế nào?

Chuyên gia cảnh báo, thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong đồ hộp có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và người cao tuổi.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Doanh nghiệp hiện sở hữu 3 nhà máy và 3 văn phòng, là thương hiệu lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến với các sản phẩm quen thuộc như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp... Sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Thế nhưng, doanh nghiệp này gây rúng động dư luận khi cơ quan chức năng phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho công ty.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới