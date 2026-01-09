Đồ hộp Hạ Long kinh doanh hàng trăm sản phẩm trước lùm xùm

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nổi bật với các sản phẩm thịt hộp, pate, cá ngừ, phân phối rộng khắp các tỉnh thành và nhiều kênh bán lẻ.

Theo giới thiệu trên trang website halongcanfoco.com, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có hơn 6 thập kỷ phát triển, đến nay đã sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong cơ cấu sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long, thịt hộp nói chung và sản phẩm từ thịt lợn nói riêng được xem là một trong những mảng kinh doanh chủ lực. Các sản phẩm của công ty xuất hiện rộng rãi tại nhiều cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cũng như trên các kênh bán lẻ trực tuyến.

Trên trang web halongcanfoco.com, các sản phẩm thịt hộp được giới thiệu gồm có: heo 2 lát, sườn sốt tiêu đen, thịt xay cao cấp, thịt bò hầm, thịt bò sốt cà, thịt xay, bò bít tết tiêu, xúc xích tiệt trùng, thịt gà xay, thịt kho tàu, thịt lợn xay, pate gan, pate cột đèn Hải Phòng, thịt bò sốt vang, bò 2 lát, pate thịt xông khói hảo hạng...

Trong đó, đáng chú ý Pate cột đèn Hải Phòng được quảng cáo là "sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng..."; Còn Thịt xay cao cấp Hạ Long Canfoco được quảng cáo "chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch hảo hạng"...

Đây cũng là những sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đặc biệt, sản phẩm Pate cột đèn Hải Phòng của thương hiệu này đã bán được gần 100.000 hộp pate trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Pate cột đèn Hải Phòng - sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng/Ảnh chụp màn hình

Một sản phẩm đồ hộp của Halong Canfoco. Ảnh chụp màn hình

Ngoài các sản phẩm từ thịt lợn công ty này còn có các sản phẩm từ cá như: cá ngừ ngâm dầu, salad cá ngừ, cá ngừ ngâm dầu hướng dương, Dressing cá ngừ Toscana, Salad cá ngừ San Juan, cá sốt cà, cá chiên sốt ớt...

Theo giới thiệu, các sản phẩm Đồ hộp Hạ Long được phân phối trên 34 tỉnh thành, hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị toàn quốc, hàng chục chuỗi cửa hàng bán lẻ 24/7 và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống.