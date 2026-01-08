Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục: "Cặp bài trùng" trúng thầu sát giá [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu hàng trăm gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng, hai doanh nghiệp này đang khẳng định vị thế thống trị tại nhiều địa phương với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong Liên danh Thiết bị Khối phổ thông vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ lựa chọn là những pháp nhân có "sức mạnh" đấu thầu đáng nể trong lĩnh vực giáo dục.

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Hương Tràm (trụ sở tại TP HCM, MSDN: 0312566827) do bà Đinh Thị Mai Hương làm đại diện pháp luật, đã tham gia 175 gói thầu và trúng tới 86 gói. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh đạt hơn 501 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ khi đã tham dự 12 gói thầu và trúng tới 6 gói tại đây.

Đáng chú ý hơn là Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thiết bị Giáo dục (trụ sở tại Hà Nội, MSDN: 0101365279) do bà Chu Thị Tuyên làm Giám đốc. Doanh nghiệp này sở hữu tỷ lệ trúng thầu "khủng" khi tham gia 179 gói thầu nhưng trúng tới 157 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên đến hơn 1.171 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu trung bình so với giá dự toán của đơn vị này lên tới 96,89%, nghĩa là mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 3%.

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy, hai doanh nghiệp này thường xuyên bắt tay liên danh để tham gia các gói thầu mua sắm thiết bị trường học quy mô lớn. Việc một doanh nghiệp phía Nam và một doanh nghiệp phía Bắc liên tục xuất hiện cùng nhau tại các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP Cần Thơ cho thấy một liên minh bền chặt trong việc chiếm lĩnh thị phần.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Việc các doanh nghiệp thường xuyên liên danh với nhau không vi phạm luật, nhưng nếu sự kết hợp này dẫn đến việc trúng thầu sát giá một cách hệ thống hoặc triệt tiêu tính cạnh tranh của các nhà thầu độc lập khác thì cần phải được giám sát về mặt quản lý nhà nước để bảo vệ hiệu quả kinh tế của nguồn vốn ngân sách".

Tại gói thầu 29,5 tỷ đồng ở Cần Thơ, Liên danh Hương Tràm - Thiết bị Giáo dục trúng thầu với giá 28,5 tỷ đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách chỉ khoảng 3,5%. Con số này hoàn toàn tương đồng với tỷ lệ trúng thầu sát giá đặc trưng của các doanh nghiệp này trong lịch sử đấu thầu.

[Kỳ 3:] Giải mã các mối quan hệ: Từ đơn vị tư vấn đến những cuộc thầu "một mình một ngựa".