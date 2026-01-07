Vĩnh Long: "Soi" năng lực liên danh trúng gói thầu xây dựng Rạch Nghệ hơn 8 tỷ

Với chiến thuật giảm giá sâu 10%, liên danh Hà Tâm - Phát Tiến đã vượt qua nhiều đối thủ để trúng gói thầu số 107. Tuy nhiên, năng lực thực thi của liên danh này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Gói thầu số 107: Xây dựng công trình Rạch Nghệ (xã Tam Ngãi) là một hạng mục quan trọng thuộc Tiểu hợp phần 2.1 của Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” (Dự án CSAT). Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 853,3 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh làm chủ đầu tư.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2025, gói thầu số 107 có giá dự toán được duyệt là 8.947.702.795 đồng. Thông báo mời thầu (mã số IB2500528287) được phát hành ngày 22/11/2025 theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Diễn biến mở thầu và chiến thuật giảm giá

Theo biên bản mở thầu ngày 01/12/2025, có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT):

Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Hà Tâm - Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế-Xây dựng Phát Tiến dự thầu với giá 8.955.675.167 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 8.060.107.650 đồng (giảm 10%) Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần dự thầu với giá 8.747.556.430 đồng. Liên danh Công ty Đông Nam - Thương Phát dự thầu với giá 9.207.843.200 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 8.793.490.256 đồng (giảm 4%). LD gói thầu số 107 - Rạch Nghệ dự thầu với giá 8.946.450.222 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 8.722.788.966 đồng (giảm 2%).

Đáng chú ý, liên danh Hà Tâm - Phát Tiến đưa ra giá dự thầu ban đầu là 8.955.675.167 đồng. Tuy nhiên, nhờ áp dụng thư giảm giá 10%, giá dự thầu sau giảm giá của liên danh này chỉ còn 8.060.107.650 đồng, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu về giá.

Lý do các đối thủ "rời sân"

Theo Báo cáo đánh giá số 156/BCĐG-25 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Covico), quá trình sàng lọc nhà thầu diễn ra khá nghiêm ngặt. Cụ thể:

Nhà thầu không đạt năng lực: Liên danh gói thầu số 107 - Rạch Nghệ (mã số thuế: 2100640857) bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm do không đáp ứng các tiêu chí về hợp đồng tương tự và năng lực tài chính.

Các nhà thầu xếp hạng sau: Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần (xếp hạng II) và Liên danh Công ty Đông Nam - Thương Phát (xếp hạng III) dù vượt qua các bước đánh giá kỹ thuật nhưng do giá dự thầu sau giảm giá cao hơn liên danh Hà Tâm - Phát Tiến nên không được lựa chọn.

Vào ngày 20/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh Hồng Ngọc Hưng đã ký Quyết định số 77/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt liên danh Hà Tâm - Phát Tiến trúng thầu với giá 8.060.107.650 đồng.

Quyết định số 77/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt liên danh Hà Tâm - Phát Tiến trúng thầu. Nguồn: MSC

Bức tranh năng lực và tần suất đấu thầu của liên danh

Cả hai thành viên liên danh đều là những đơn vị có lịch sử hoạt động dày đặc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các chỉ số đáng chú ý trong năm 2025.

Công ty TNHH Một thành viên Hà Tâm: (Mã số thuế: 2100396165), có địa chỉ tại Phường Trà Vinh, Vĩnh Long, loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên được thành lập năm 2009, người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 111 gói thầu, trúng 64 gói, trượt 44 gói, hủy 1 gói và đang chờ kết quả 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 237.505.951.262 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng độc lập 134.874.832.712 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 102.631.118.550 đồng.

Trong năm 2025, đơn vị này tham gia dự thầu 15 gói thầu, kết quả trúng 07 gói và trượt 08 gói. Theo dữ liệu lịch sử, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu Hà Tâm đạt mức rất cao là 99,49%. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử của nhà thầu này chỉ ở mức thấp.

Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế-Xây dựng Phát Tiến (MST: 2100424207), có địa chỉ tại Khóm 7, Phường Trà Vinh, Vĩnh Long, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thật. Lịch sử đấu thầu ghi nhận tham gia 83 gói thầu, trúng 58 gói, trượt 24 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 148.875.164.309 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 18.752.714.066 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 130.122.450.243 đồng.

Năm 2025 ghi nhận sự hoạt động tích cực của doanh nghiệp này với 13 gói thầu tham gia. Kết quả, Công ty Phát Tiến đã trúng 08 gói và chỉ trượt 05 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 61,5%. Sự kết hợp giữa Hà Tâm và Phát Tiến được xem là cú "bắt tay" chiến lược để củng cố sức mạnh của các nhà thầu địa phương trước các đối thủ ngoại tỉnh.

Mặc dù trúng thầu với giá cạnh tranh, dư luận vẫn đặt dấu hỏi về khả năng tập trung nguồn lực của liên danh. Với việc cùng lúc triển khai nhiều dự án trúng thầu trong năm 2025, áp lực về nhân sự và thiết bị thi công là bài toán không hề nhỏ.

Thực tế, trong Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu này, Tổ chuyên gia đã phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị và hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị phải có giáp lai đầy đủ. Điều này cho thấy áp lực về thiết bị thi công tự có của nhà thầu là vấn đề cần được chủ đầu tư giám sát chặt chẽ.