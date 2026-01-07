Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Vĩnh Long: "Soi" năng lực liên danh trúng gói thầu xây dựng Rạch Nghệ hơn 8 tỷ

Với chiến thuật giảm giá sâu 10%, liên danh Hà Tâm - Phát Tiến đã vượt qua nhiều đối thủ để trúng gói thầu số 107. Tuy nhiên, năng lực thực thi của liên danh này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hà Linh

Gói thầu số 107: Xây dựng công trình Rạch Nghệ (xã Tam Ngãi) là một hạng mục quan trọng thuộc Tiểu hợp phần 2.1 của Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” (Dự án CSAT). Dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 853,3 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh làm chủ đầu tư.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2025, gói thầu số 107 có giá dự toán được duyệt là 8.947.702.795 đồng. Thông báo mời thầu (mã số IB2500528287) được phát hành ngày 22/11/2025 theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Diễn biến mở thầu và chiến thuật giảm giá

Theo biên bản mở thầu ngày 01/12/2025, có 4 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT):

  1. Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Hà Tâm - Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế-Xây dựng Phát Tiến dự thầu với giá 8.955.675.167 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 8.060.107.650 đồng (giảm 10%)
  2. Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần dự thầu với giá 8.747.556.430 đồng.
  3. Liên danh Công ty Đông Nam - Thương Phát dự thầu với giá 9.207.843.200 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 8.793.490.256 đồng (giảm 4%).
  4. LD gói thầu số 107 - Rạch Nghệ dự thầu với giá 8.946.450.222 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 8.722.788.966 đồng (giảm 2%).

Đáng chú ý, liên danh Hà Tâm - Phát Tiến đưa ra giá dự thầu ban đầu là 8.955.675.167 đồng. Tuy nhiên, nhờ áp dụng thư giảm giá 10%, giá dự thầu sau giảm giá của liên danh này chỉ còn 8.060.107.650 đồng, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu về giá.

Lý do các đối thủ "rời sân"

Theo Báo cáo đánh giá số 156/BCĐG-25 của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Covico), quá trình sàng lọc nhà thầu diễn ra khá nghiêm ngặt. Cụ thể:

  • Nhà thầu không đạt năng lực: Liên danh gói thầu số 107 - Rạch Nghệ (mã số thuế: 2100640857) bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm do không đáp ứng các tiêu chí về hợp đồng tương tự và năng lực tài chính.
  • Các nhà thầu xếp hạng sau: Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần (xếp hạng II) và Liên danh Công ty Đông Nam - Thương Phát (xếp hạng III) dù vượt qua các bước đánh giá kỹ thuật nhưng do giá dự thầu sau giảm giá cao hơn liên danh Hà Tâm - Phát Tiến nên không được lựa chọn.

Vào ngày 20/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh Hồng Ngọc Hưng đã ký Quyết định số 77/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt liên danh Hà Tâm - Phát Tiến trúng thầu với giá 8.060.107.650 đồng.

qd1-9815.jpg
qd2-3031.jpg
Quyết định số 77/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt liên danh Hà Tâm - Phát Tiến trúng thầu. Nguồn: MSC

Bức tranh năng lực và tần suất đấu thầu của liên danh

Cả hai thành viên liên danh đều là những đơn vị có lịch sử hoạt động dày đặc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các chỉ số đáng chú ý trong năm 2025.

Công ty TNHH Một thành viên Hà Tâm: (Mã số thuế: 2100396165), có địa chỉ tại Phường Trà Vinh, Vĩnh Long, loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên được thành lập năm 2009, người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà. Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 111 gói thầu, trúng 64 gói, trượt 44 gói, hủy 1 gói và đang chờ kết quả 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 237.505.951.262 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng độc lập 134.874.832.712 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 102.631.118.550 đồng.

Trong năm 2025, đơn vị này tham gia dự thầu 15 gói thầu, kết quả trúng 07 gói và trượt 08 gói. Theo dữ liệu lịch sử, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu Hà Tâm đạt mức rất cao là 99,49%. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử của nhà thầu này chỉ ở mức thấp.

Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế-Xây dựng Phát Tiến (MST: 2100424207), có địa chỉ tại Khóm 7, Phường Trà Vinh, Vĩnh Long, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thật. Lịch sử đấu thầu ghi nhận tham gia 83 gói thầu, trúng 58 gói, trượt 24 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 148.875.164.309 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 18.752.714.066 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 130.122.450.243 đồng.

Năm 2025 ghi nhận sự hoạt động tích cực của doanh nghiệp này với 13 gói thầu tham gia. Kết quả, Công ty Phát Tiến đã trúng 08 gói và chỉ trượt 05 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 61,5%. Sự kết hợp giữa Hà Tâm và Phát Tiến được xem là cú "bắt tay" chiến lược để củng cố sức mạnh của các nhà thầu địa phương trước các đối thủ ngoại tỉnh.

Mặc dù trúng thầu với giá cạnh tranh, dư luận vẫn đặt dấu hỏi về khả năng tập trung nguồn lực của liên danh. Với việc cùng lúc triển khai nhiều dự án trúng thầu trong năm 2025, áp lực về nhân sự và thiết bị thi công là bài toán không hề nhỏ.

Thực tế, trong Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu này, Tổ chuyên gia đã phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị và hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị phải có giáp lai đầy đủ. Điều này cho thấy áp lực về thiết bị thi công tự có của nhà thầu là vấn đề cần được chủ đầu tư giám sát chặt chẽ.

#Gói thầu số 107 #Xây dựng công trình Rạch Nghệ #Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh #Dự án CSAT #Công ty TNHH Một thành viên Hà Tâm #Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế-Xây dựng Phát Tiến

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Fortune thắng gói thầu y tế hơn 5 tỷ đồng tại Vĩnh Long với mức tiết kiệm "sốc" [Kỳ 1]

Chỉ với hai nhà thầu tham dự, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Fortune đã vượt qua đối thủ để trúng gói thầu thiết bị y tế tại Vĩnh Long với mức giảm giá lên tới gần 34% so với giá dự toán ban đầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/12/2025, ông Đỗ Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1308/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế số 4. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu".

qdb1.jpg
Quyết định số 1308/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị y tế số 4. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhà thầu Đông Bắc thắng gói thầu 16 tỷ tại Đức Linh với mức tiết kiệm cực cao

Với việc vượt qua 5 đối thủ cạnh tranh bằng hồ sơ kỹ thuật chỉn chu, Công ty Đông Bắc đã chính thức trở thành nhà thầu thi công cầu Thác Mai với mức tiết kiệm ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Cao Quốc Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh đã ký Quyết định số 81/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Thi công hạng mục Cầu Thác Mai và các tuyến nhánh. Đơn vị giành chiến thắng là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Đông Bắc với mức giá trúng thầu 16.428.509.693 đồng.

qd1.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Phường Bình Long: Sửa hồ sơ mời thầu, Công ty Pro Phương Nam trúng gói thiết bị hơn 2 tỷ [Kỳ 1]

Trước thời điểm đóng thầu chỉ vài ngày, Chủ đầu tư bất ngờ ký quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu, hạ tiêu chuẩn năm sản xuất hàng hóa giúp nhà thầu "duy nhất" vượt qua vòng kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Long đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị (mã TBMT: IB2500570216). Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Pro Phương Nam (địa chỉ tại Lô 14-BT3, Khu đô thị Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội).

3-9032.jpg
Nguồn MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới