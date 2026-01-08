Đồng Nai: Xây dựng Đông Bắc trúng thầu "sát giá" tại dự án Suối Cải

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu tại gói thầu hơn 10 tỷ đồng thuộc dự án Chống ngập úng Suối Cải, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án khu vực 02 (tỉnh Đồng Nai) vừa ghi nhận thêm một kết quả đáng chú ý tại dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh cũ. Gói thầu số 40 (xây lắp hạng mục bổ sung) có giá dự toán hơn 10,4 tỷ đồng đã về tay một "người quen" cũ với kịch bản chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia.

Chân dung nhà thầu Đông Bắc và "thành trì" tại dự án Suối Cải

Ngày 15/12/2025, ông Đặng Nam Phước, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 02 đã ký Quyết định số 44/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 40: Xây lắp hạng mục bổ sung: Cọc ranh công trình, mương gom nước, cầu tại lý trình DH1+188 Suối Cải nhánh 2 và 02 cầu tại ngã ba hợp lưu của 2 nhánh Suối Cải.

Quyết định số 44/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 40: Xây lắp hạng mục bổ sung. Nguồn: MSC

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 364-BC/2025/CA, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Đông Bắc (gọi tắt là Xây dựng Đông Bắc). Điều đáng nói, tại biên bản mở thầu ngày 08/12/2025, Xây dựng Đông Bắc là cái tên duy nhất xuất hiện trong danh sách nhà thầu tham dự. Với mức giá dự thầu và trúng thầu là 10.220.468.000 đồng (đã làm tròn), gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 180 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" gần 1,73% so với giá gói thầu được duyệt là 10.401.282.000 đồng.

Dự án Chống ngập úng khu vực Suối Cải có tổng mức đầu tư lên tới hơn 334 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm nhằm giải quyết bài toán dân sinh tại thành phố Long Khánh cũ. Tuy nhiên, việc các gói thầu xây lắp bổ sung liên tục được phê duyệt với sự xuất hiện đơn phương của nhà thầu đang đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn và cạnh tranh của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Lật lại hồ sơ 2025: Những con số biết nói

Năm 2025 là một năm hoạt động đầy năng suất của Xây dựng Đông Bắc. Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 19 gói thầu trên cả nước, trúng thầu 9 gói với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài gói thầu số 40 tại Long Khánh, Xây dựng Đông Bắc còn ghi danh tại nhiều dự án lớn khác như: Gói thầu số 11 Thi công hạng mục Cầu Thác Mai (Đức Linh) trị giá hơn 16,4 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp – Nạo vét, kiên cố hoá bờ bao rạch Láng Le (Quận 12, TP HCM) với giá trị trúng thầu lên tới hơn 89 tỷ đồng; và đặc biệt là Gói thầu số 07 tại Xuân Lộc (Đồng Nai) trị giá hơn 146 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy, Xây dựng Đông Bắc không chỉ mạnh tại địa bàn TP HCM mà còn cả các tỉnh lân cận, trong đó Đồng Nai là khu vực trọng điểm với 33 gói thầu đã tham gia trong lịch sử.

Bất ngờ tỷ lệ trúng thầu 100% tại Ban Quản lý dự án khu vực 02

Một thống kê khiến giới quan sát không khỏi ngạc nhiên là mối quan hệ gắn kết giữa Xây dựng Đông Bắc và Ban Quản lý dự án khu vực 02. Trong tổng số 10 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia do Ban QLDA KV 02 làm bên mời thầu/chủ đầu tư, Xây dựng Đông Bắc đã trúng thầu cả 10 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị trúng thầu tại riêng đơn vị này đã đạt hơn 287 tỷ đồng, với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên tới 99,6%. Nghĩa là, hầu hết các gói thầu đều trúng ở mức sát giá, tỷ lệ tiết kiệm chỉ mang tính tượng trưng dưới 1%. Việc một nhà thầu "bách chiến bách thắng" tại một địa chỉ chủ đầu tư duy nhất trong nhiều năm là dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng về đấu thầu lưu tâm.

Tính cạnh tranh và những quy định pháp lý mới

Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ tháng 8/2025) đã quy định rất rõ về việc đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu. Tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu.

Việc gói thầu số 40 chỉ có một nhà thầu tham dự có thể rơi vào tình huống quy định tại Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP về xử lý tình huống trong đấu thầu. Tuy nhiên, nếu tình trạng "một mình một ngựa" này diễn ra thường xuyên tại cùng một chủ đầu tư, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu cần được đặt lên hàng đầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật số 90/2025/QH15 mới sửa đổi, tinh thần thượng tôn pháp luật và tính minh bạch trong đầu tư công ngày càng được siết chặt. Nếu E-HSMT cài cắm các tiêu chí kỹ thuật quá sâu, chỉ phù hợp với năng lực riêng biệt của một doanh nghiệp, thì đó có thể coi là hành vi vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh."

Đồng quan điểm, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang cho rằng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,73% là mức thấp đối với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. "Mục tiêu của đấu thầu qua mạng là để mở rộng cơ hội cho mọi nhà thầu, từ đó giảm giá thành thực hiện công trình. Khi chỉ có một đơn vị tham gia, hiệu quả kinh tế không đạt được như kỳ vọng của Nhà nước", ông Giang nhấn mạnh.

Trách nhiệm và sự minh bạch

Dự án Chống ngập úng Suối Cải là niềm hy vọng của người dân Đồng Nai trong việc cải thiện hạ tầng và môi trường sống. Để dự án về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, việc lựa chọn nhà thầu không chỉ cần đúng quy trình mà còn cần sự minh bạch và tinh thần tiết kiệm cho ngân sách.

Với việc Xây dựng Đông Bắc liên tục chiếm giữ vị thế ưu tiên tại Ban Quản lý dự án khu vực 02, dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực sự và tính khách quan trong công tác xét thầu tại đây. Những con số "trúng 10/10" hay "tiết kiệm 1%" chắc chắn sẽ là đề tài cần được làm rõ trong các đợt hậu kiểm sắp tới của tỉnh Đồng Nai.