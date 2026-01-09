"Kỷ lục" 100% trúng thầu: Những địa bàn "bất khả chiến bại" của Thiết bị Y tế Bình Minh [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh cho thấy một quy luật đáng kinh ngạc: Nhà thầu này dường như "không có đối thủ" tại nhiều bệnh viện lớn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh đã tích lũy được một bảng thành tích đấu thầu vô cùng ấn tượng. Trong tổng số 807 gói thầu đã tham gia, đơn vị này được công bố trúng tới 687 gói, trượt 88 gói, còn lại chưa có kết quả hoặc đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng hơn 2.292 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 194 gói thầu, trong đó trúng 155 gói và chỉ trượt 17 gói. Điều này có nghĩa là cứ 10 gói thầu nộp hồ sơ, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh nắm chắc phần thắng trong gần 8 gói.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện dày đặc và tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối của nhà thầu này tại một số địa phương và chủ đầu tư cụ thể. Điển hình như tại Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên (tỉnh Đắk Lắk), Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh đã tham gia 39 gói thầu và "ẵm" trọn cả 39 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%. Tại đây, tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đạt gần 65 tỷ đồng.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Ảnh minh hoạ)

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Tại bên mời thầu là Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhà thầu Bình Minh tham gia 13 gói thầu và cũng trúng thầu 100% (13/13 gói). Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị), tỷ lệ thắng cũng là 12/12 gói thầu.

Tại TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh cũng khẳng định vị thế gần như tuyệt đối. Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, doanh nghiệp này tham gia 14 gói và trúng cả 14 gói. Tại Bệnh viện Đà Nẵng – một trong những cơ sở y tế lớn nhất khu vực, Bình Minh tham gia 40 gói thầu, trúng tới 35 gói, chỉ trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng Bệnh viện Đà Nẵng đã vượt con số 206 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu trúng thầu với tần suất dày đặc tại các đơn vị y tế lớn trong nhiều năm liền, thường xuyên đối đầu với hàng chục đối thủ nhưng vẫn duy trì được "chuỗi thắng" đặt ra nhiều dấu hỏi cho dư luận. Liệu có sự ưu ái nào từ phía các bên mời thầu hay đơn giản là năng lực của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh quá vượt trội so với phần còn lại của thị trường?

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), tính cạnh tranh trong đấu thầu là linh hồn của Luật Đấu thầu. Nếu một thị trường mà kết quả luôn nghiêng về một phía trong thời gian dài, các cơ quan thanh tra cần xem xét kỹ lưỡng tính khách quan trong việc chấm thầu và các mối quan hệ đằng sau giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn/chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Tính cạnh tranh trong các gói thầu của nhà thầu: Từ hồ sơ đến thực tiễn