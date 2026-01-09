Hà Nội

Bạn đọc

"Kỷ lục" 100% trúng thầu: Những địa bàn "bất khả chiến bại" của Thiết bị Y tế Bình Minh [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh cho thấy một quy luật đáng kinh ngạc: Nhà thầu này dường như "không có đối thủ" tại nhiều bệnh viện lớn.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh đã tích lũy được một bảng thành tích đấu thầu vô cùng ấn tượng. Trong tổng số 807 gói thầu đã tham gia, đơn vị này được công bố trúng tới 687 gói, trượt 88 gói, còn lại chưa có kết quả hoặc đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng hơn 2.292 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 194 gói thầu, trong đó trúng 155 gói và chỉ trượt 17 gói. Điều này có nghĩa là cứ 10 gói thầu nộp hồ sơ, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh nắm chắc phần thắng trong gần 8 gói.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện dày đặc và tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối của nhà thầu này tại một số địa phương và chủ đầu tư cụ thể. Điển hình như tại Bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên (tỉnh Đắk Lắk), Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh đã tham gia 39 gói thầu và "ẵm" trọn cả 39 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%. Tại đây, tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đạt gần 65 tỷ đồng.

bvdk-vung-tay-nguyen.jpg
Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (Ảnh minh hoạ)

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Tại bên mời thầu là Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhà thầu Bình Minh tham gia 13 gói thầu và cũng trúng thầu 100% (13/13 gói). Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị), tỷ lệ thắng cũng là 12/12 gói thầu.

Tại TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh cũng khẳng định vị thế gần như tuyệt đối. Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, doanh nghiệp này tham gia 14 gói và trúng cả 14 gói. Tại Bệnh viện Đà Nẵng – một trong những cơ sở y tế lớn nhất khu vực, Bình Minh tham gia 40 gói thầu, trúng tới 35 gói, chỉ trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng Bệnh viện Đà Nẵng đã vượt con số 206 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu trúng thầu với tần suất dày đặc tại các đơn vị y tế lớn trong nhiều năm liền, thường xuyên đối đầu với hàng chục đối thủ nhưng vẫn duy trì được "chuỗi thắng" đặt ra nhiều dấu hỏi cho dư luận. Liệu có sự ưu ái nào từ phía các bên mời thầu hay đơn giản là năng lực của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh quá vượt trội so với phần còn lại của thị trường?

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), tính cạnh tranh trong đấu thầu là linh hồn của Luật Đấu thầu. Nếu một thị trường mà kết quả luôn nghiêng về một phía trong thời gian dài, các cơ quan thanh tra cần xem xét kỹ lưỡng tính khách quan trong việc chấm thầu và các mối quan hệ đằng sau giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn/chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Tính cạnh tranh trong các gói thầu của nhà thầu: Từ hồ sơ đến thực tiễn

Bạn đọc

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Thiết bị Y tế Bình Minh "một mình một ngựa" trúng thầu [Kỳ 1]

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thiết bị y tế trị giá hơn 5,1 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh tham gia và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1231/QĐ-BVĐK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói số 4: Thiết bị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thẩm mỹ. Đây là gói thầu thành phần thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.173.833.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh (địa chỉ tại 449/89/3 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP HCM) với giá trúng thầu là 4.618.000.000 đồng. Sau đấu thầu, gói thầu tiết kiệm cho ngân sách tỉnh Vĩnh Long số tiền hơn 555 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,74%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và gói thầu "chốt sổ" 2025 tại An Giang [Kỳ 1]

Những ngày cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao liên tiếp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại An Giang với gói thầu trị giá hơn 5 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh đầy biến động của doanh nghiệp này trong năm qua.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/12/2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh An Giang ghi nhận một kết quả đáng chú ý liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Cụ thể, tại Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, bên mời thầu là Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu chính là Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao.

qd-k1.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Vị thế thống trị của Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tại "sân nhà" Lâm Đồng [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông xác lập kỷ lục trúng thầu với mật độ dày đặc tại tỉnh Lâm Đồng, phủ sóng từ các cơ quan đến trường học.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông có lịch sử đấu thầu đồ sộ với 668 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong đó, nhà thầu này đã trúng tới 413 gói, tương đương tỷ lệ thắng thầu khoảng 61,8%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới hơn 1.653 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đỉnh cao trong hoạt động của doanh nghiệp này là năm 2025. Theo thống kê, trong năm này, Công ty Kỹ thuật Viễn Đông tham gia 131 gói thầu và trúng tới 111 gói. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp này thắng thầu hơn 9 gói thầu lớn nhỏ. Địa bàn "sân nhà" Lâm Đồng đóng góp tới 345 gói thầu trong lịch sử tham gia của công ty.

Xem chi tiết

