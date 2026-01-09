Hà Nội

Bạn đọc

Giải mã con số 17 lần trượt thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao năm 2025 [Kỳ 2]

Trái ngược với những gói thầu trúng "sát nút" dịp cuối năm, năm 2025 chứng kiến một diễn biến lạ trong hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao khi số lượng gói thầu bị loại tăng cao kỷ lục, chiếm đa số trong tổng các gói thầu tham dự.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 được xem là một năm hoạt động đầy biến động đối với Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Tổng hợp dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 25/12/2025 cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu. Tuy nhiên, kết quả mang lại không mấy khả quan khi chỉ có 5 gói thầu được công bố trúng thầu, trong khi số lượng gói thầu bị trượt lên tới 17 gói (chiếm tỷ lệ trượt khoảng 65%). Ngoài ra, có 2 gói thầu bị hủy và 2 gói chưa có kết quả cuối cùng.

k2-vndl-congnghecao.jpg
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, danh sách các gói thầu mà doanh nghiệp này thất bại trải dài ở nhiều lĩnh vực và địa bàn, bao gồm cả những nơi vốn được coi là thị trường truyền thống. Điển hình, ngày 26/11/2025, tại Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị do Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang mời thầu, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã bị loại dù tham gia đấu thầu rộng rãi với vai trò độc lập. Tại gói thầu này, mức độ cạnh tranh là rất cao khi có tới 12 nhà thầu khác cùng tham dự.

Tiếp đó, ngày 19/11/2025, tại gói thầu "Mua sắm Máy vi tính để bàn phục vụ công tác tại Sở An toàn thực phẩm" do Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh mời thầu, doanh nghiệp này cũng ngậm ngùi nhận kết quả trượt thầu trước 16 đối thủ cạnh tranh.

Vận đen tiếp tục đeo bám nhà thầu này tại các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục. Ngày 30/10/2025, doanh nghiệp trượt gói "Mua sắm máy vi tính, tivi phục vụ công tác giảng dạy năm học 2025-2026" tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương. Trước đó, vào ngày 31/07/2025, gói thầu "Thiết bị" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi mà công ty tham gia cũng đã bị thông báo hủy thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 (khoảng 19,2%) là một sự sụt giảm nghiêm trọng so với tỷ lệ trúng thầu trung bình gần 50% trong suốt lịch sử hoạt động của công ty (trúng 79/160 gói).

Dữ liệu này đặt ra nhiều nghi vấn về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao trong bối cảnh mới. Phải chăng các quy định mới của Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 đã nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật khiến nhà thầu khó đáp ứng? Hay chiến lược giá của doanh nghiệp không còn đủ hấp dẫn trước sự gia nhập của các đối thủ mới?

Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu xám. Khi nhìn sâu vào dữ liệu lịch sử, giới quan sát nhận thấy một hiện tượng thú vị: Trong khi chật vật tại nhiều nơi, doanh nghiệp này lại duy trì được tỷ lệ chiến thắng gần như tuyệt đối tại một chủ đầu tư cụ thể ở An Giang.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Mối quan hệ "đặc biệt" với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

#An Giang #Công Nghệ Cao #Mua sắm Máy vi tính #gói thầu thiết bị

Bạn đọc

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và gói thầu "chốt sổ" 2025 tại An Giang [Kỳ 1]

Những ngày cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao liên tiếp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại An Giang với gói thầu trị giá hơn 5 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh doanh đầy biến động của doanh nghiệp này trong năm qua.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/12/2025, hoạt động đấu thầu tại tỉnh An Giang ghi nhận một kết quả đáng chú ý liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Cụ thể, tại Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, bên mời thầu là Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu chính là Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao.

qd-k1.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao: "Sát thủ" gói thầu hàng hóa tại An Giang [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia 160 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu dày đặc tại các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp này đang cho thấy vị thế "áp đảo" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao (MSDN: 0309929862) thành lập từ năm 2010, do ông Hoàng Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng tới 78 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 874 tỷ đồng.

Dữ liệu phân tích cho thấy An Giang là thị trường "trọng điểm" của nhà thầu này. Một trong những Chủ đầu tư "ruột" là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang. Tại đây, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 9 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 90% với tổng giá trị gần 99 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu số 13 tại Trường trung cấp nghề Châu Đốc: "Ngã ngựa" hàng loạt vì Catalogue [Kỳ 1]

Tại Gói thầu số 13 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc (An Giang), hàng loạt nhà thầu chào giá thấp đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật bởi rào cản từ tài liệu Catalogue.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (giảng dạy, làm việc) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc có giá dự toán 5.463.705.000 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 17/09/2025, có 5 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh Gói thầu số 13; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phan Vũ; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân; Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Quốc tế MBA.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

