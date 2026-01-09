Giải mã con số 17 lần trượt thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao năm 2025 [Kỳ 2]

Trái ngược với những gói thầu trúng "sát nút" dịp cuối năm, năm 2025 chứng kiến một diễn biến lạ trong hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao khi số lượng gói thầu bị loại tăng cao kỷ lục, chiếm đa số trong tổng các gói thầu tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 được xem là một năm hoạt động đầy biến động đối với Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao. Tổng hợp dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 25/12/2025 cho thấy, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 26 gói thầu. Tuy nhiên, kết quả mang lại không mấy khả quan khi chỉ có 5 gói thầu được công bố trúng thầu, trong khi số lượng gói thầu bị trượt lên tới 17 gói (chiếm tỷ lệ trượt khoảng 65%). Ngoài ra, có 2 gói thầu bị hủy và 2 gói chưa có kết quả cuối cùng.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, danh sách các gói thầu mà doanh nghiệp này thất bại trải dài ở nhiều lĩnh vực và địa bàn, bao gồm cả những nơi vốn được coi là thị trường truyền thống. Điển hình, ngày 26/11/2025, tại Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị do Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang mời thầu, Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao đã bị loại dù tham gia đấu thầu rộng rãi với vai trò độc lập. Tại gói thầu này, mức độ cạnh tranh là rất cao khi có tới 12 nhà thầu khác cùng tham dự.

Tiếp đó, ngày 19/11/2025, tại gói thầu "Mua sắm Máy vi tính để bàn phục vụ công tác tại Sở An toàn thực phẩm" do Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh mời thầu, doanh nghiệp này cũng ngậm ngùi nhận kết quả trượt thầu trước 16 đối thủ cạnh tranh.

Vận đen tiếp tục đeo bám nhà thầu này tại các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục. Ngày 30/10/2025, doanh nghiệp trượt gói "Mua sắm máy vi tính, tivi phục vụ công tác giảng dạy năm học 2025-2026" tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương. Trước đó, vào ngày 31/07/2025, gói thầu "Thiết bị" tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi mà công ty tham gia cũng đã bị thông báo hủy thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 (khoảng 19,2%) là một sự sụt giảm nghiêm trọng so với tỷ lệ trúng thầu trung bình gần 50% trong suốt lịch sử hoạt động của công ty (trúng 79/160 gói).

Dữ liệu này đặt ra nhiều nghi vấn về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Phát triển Công Nghệ Cao trong bối cảnh mới. Phải chăng các quy định mới của Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 đã nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật khiến nhà thầu khó đáp ứng? Hay chiến lược giá của doanh nghiệp không còn đủ hấp dẫn trước sự gia nhập của các đối thủ mới?

Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu xám. Khi nhìn sâu vào dữ liệu lịch sử, giới quan sát nhận thấy một hiện tượng thú vị: Trong khi chật vật tại nhiều nơi, doanh nghiệp này lại duy trì được tỷ lệ chiến thắng gần như tuyệt đối tại một chủ đầu tư cụ thể ở An Giang.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Mối quan hệ "đặc biệt" với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang